México

Directiva de Tigres UANL confiesa que el futuro de Nahuel Guzmán en el equipo es incierto

Con 40 años, el Patón sigue como titular y referente en San Nicolás, mientras el club busca reinventarse tras las salidas de Gignac y Pizarro

Víctor Manuel Vucetich asegura que el proyecto felino avanza pese al mal arranque, por lo que el equipo define su identidad en medio de una transición generacional. REUTERS/Daniel Becerril
Víctor Manuel Vucetich asegura que el proyecto felino avanza pese al mal arranque, por lo que el equipo define su identidad en medio de una transición generacional. REUTERS/Daniel Becerril
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El presente de Tigres UANL en la Liga MX ha estado marcado por una transición generacional histórica. Tras la salida de figuras como André-Pierre Gignac y Guido Pizarro, la institución enfrenta el reto de mantener su identidad mientras lidia con la incertidumbre sobre uno de sus símbolos más grandes: Nahuel Guzmán.

A sus 40 años, el arquero argentino sigue siendo titular y referente, pero la directiva ha reconocido que aún no existen pláticas formales para definir su continuidad más allá.

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El “Patón” acumula 569 partidos oficiales, 214 porterías en cero, 5 títulos de Liga MX y una Concacaf Champions Cup con Tigres. REUTERS/Cristian De Marchena
El “Patón” acumula 569 partidos oficiales, 214 porterías en cero, 5 títulos de Liga MX y una Concacaf Champions Cup con Tigres. REUTERS/Cristian De Marchena

En medio de un Apertura 2026 irregular, con apenas 7 puntos en ocho jornadas, la voz institucional ha sido clara: Tigres no busca reemplazar a sus leyendas, pero sí construir un nuevo proyecto que convenza a la afición con hechos en la cancha.

En ese escenario, el futuro del “Patón” se convierte en un tema sensible para la afición que refleja la magnitud de la transición que vive el club.

El legado de Nahuel Guzmán frente a la transición felina

La directiva encabezada por Carlos Valenzuela confirmó que no han negociado aún con Guzmán sobre una posible renovación: “No nos hemos sentado a platicar con él ese tema. Hoy lo que entendemos y lo que sabemos es que está enfocado en el objetivo que todos tenemos aquí”.

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El contrato del arquero se extendió automáticamente en abril de 2026 gracias a una cláusula de minutos jugados, por lo que su vínculo termina en junio de 2027.

Nahuel Guzmán, a sus 40 años, se mantiene como titular de Tigres, pero la directiva admite que no hay pláticas formales sobre su continuidad. REUTERS/Eloisa Sanchez
Nahuel Guzmán, a sus 40 años, se mantiene como titular de Tigres, pero la directiva admite que no hay pláticas formales sobre su continuidad. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, los directivos reconocen que “Nahuel es gente de casa y siempre tendrá lugar en esta institución”, pero dejan claro que la decisión sobre su retiro o continuidad dependerá exclusivamente del acuerdo al que lleguen con él.

Con 569 partidos oficiales, 214 porterías en cero, 5 títulos de Liga MX y una Concacaf Champions Cup, el “Patón” se ha consolidado como una figura irrepetible, comparable a Gignac en impacto y liderazgo.

La era post-Gignac: un modelo difícil de replicar

En la conferencia en San Nicolás de los Garza también se tocó el tema de la salida de Gignac como un antes y un después en la institución.

Valenzuela fue contundente y señaló: “¿Quién va a ocupar el lugar de Gignac? Nadie. No va a haber otro André-Pierre Gignac en el futbol mexicano”. Reconoció que el francés es único y que su llegada fue un “accidente del futbol”, imposible de replicar.

Valenzuela sostiene que nadie ocupará el lugar de Gignac en el futbol mexicano y describe su llegada a Tigres como un auténtico milagro. (REUTERS)
Valenzuela sostiene que nadie ocupará el lugar de Gignac en el futbol mexicano y describe su llegada a Tigres como un auténtico milagro. (REUTERS)

Su misión ahora es construir una nueva etapa con jugadores comprometidos, capaces de escribir su propia historia. También subrayó que Tigres está viviendo “una de las transiciones más importantes en la historia de la institución”.

El vicepresidente ejecutivo añadió: “A la gente no hay que convencerla con palabras sino con hechos, con trabajo que se vea reflejado dentro del campo”.

De esta manera, la incertidumbre sobre Nahuel se convierte en un mensaje de la transición: un referente que aún está vigente, pero cuyo futuro no está asegurado.

Vucetic, refuerzos y la reconstrucción en Tigres

La presentación de refuerzos para el Apertura 2026 fue el escenario donde se cruzaron todos estos mensajes.

Guillermo “Memote” Martínez arrancó con fuerza al lanzar una indirecta a Pumas: “Ahora estoy en un equipo ganador… A veces me tocaba ver a Tigres levantar copas por la tele y hoy quiero levantar una”. Su llegada, junto a la de Emiliano Gómez, responde a la necesidad de reforzar la ofensiva tras la salida de Gignac.

Por otro lado, el propio Víctor Manuel Vucetich calificó su labor hasta ahora en el banquillo como “fantástica”, aunque aclaró: “Las cosas no se han hecho precipitadas, se han hecho con análisis, con calma, con tranquilidad”.

Tigres presentó refuerzos para el Apertura 2026 como Guillermo “Memote” Martínez, Emiliano Gómez y Mauro Lainez. (X/ @TigresOficial)
Tigres presentó refuerzos para el Apertura 2026 como Guillermo “Memote” Martínez, Emiliano Gómez y Mauro Lainez. (X/ @TigresOficial)

El balance deportivo refleja la dificultad del momento: los de La U suman apenas una victoria en ocho jornadas, con problemas de contundencia ofensiva. Sin embargo, la directiva insiste en que el proyecto está bien planeado y que la transición busca consolidar una nueva época dorada.

Así, entre refuerzos que buscan aportar frescura y protagonismo, un técnico que combina experiencia y calma, y una afición que exige títulos, el club enfrenta el reto de redefinir su identidad sin perder competitividad.

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