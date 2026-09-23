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Rebeca Bernal anota doblete con el Manchester United dentro de la Players Cup

La central mexicana logró anotar en par de ocasiones durante su primera titularidad con las Red Devils

Una mujer con camiseta deportiva roja y negra firma un papel sobre una mesa negra ante una pared repleta de logotipos.
La central mexicana logró marcar en su primera titularidad con las Red Devils. (Manchester United)
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Rebeca Bernal marcó un doblete en su primera titularidad con el Manchester United durante la Players Cup, en el partido ante el Sheffield United.

La defensa central mexicana cumplió con una gran actuación y busca ganarse la confianza de la entrenadora para formar parte con mayor regularidad del once inicial de las Red Devils.

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Actuación de Rebeca Bernal

Rebeca Bernal se convirtió en jugadora del Manchester United (X/ @ManUtdWomen)
Rebeca Bernal se convirtió en jugadora del Manchester United (X/ @ManUtdWomen)

Rebeca Bernal recibió su primera oportunidad como titular desde su llegada a las Red Devils y respondió de inmediato con un remate de cabeza al minuto 19 que terminó en gol.

La ex jugadora de las Rayadas se elevó para ganarle el balón a las defensas rivales tras un tiro de esquina y su contacto dejó sin oportunidad a la portera contraria de poder detenerlo.

La mexicana también ha mostrado solidez en labores defensivas, aunque debido al trámite del juego se está desempeñando más como una mediocampista central pese a partir como defensa originalmente.

Esta es una de las características principales de la mexicana, pues tiene esa capacidad para jugar ambas posiciones e incluso en la selección suele ocupar los dos roles, según lo que requiera el técnico.

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Al término del primer tiempo, el marcador le favorece el Manchester United con una goleada contundente de 5-0, por lo que habrá que ver si la mexicana incrementa su cuota goleadora en la segunda mitad.

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