Dan prisión preventiva a “El Dron” por el asesinato del influencer sinaloense César Gastélum

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) formuló una imputación contra Jesús Alberto Hidalgo, alias “El Dron”, de 25 años, por el homicidio calificado del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum. Un juez de control le impuso la prisión preventiva como medida cautelar mientras se resuelve su situación jurídica, cargo que se suma a los que ya enfrenta en Puebla por atacar a agentes federales durante su detención.
La audiencia inicial, celebrada este miércoles 23 de septiembre, continuará el viernes 25 a las 10:30 horas, cuando se defina si el imputado es formalmente vinculado a proceso por el homicidio ocurrido el 4 de agosto en Culiacán.
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