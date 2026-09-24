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Bajo fuerte resguardo militar llegó a la CDMX Miguel Sánchez, alias “Quetu”, alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión

Sánchez Altamirano enfrentará su proceso judicial en la capital del país por señalamientos de extorsión agravada y vínculos con el crimen organizado

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla. FGEO
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Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, alias “Quetu”, llegó a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad tras el operativo realizado en su municipio. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que precisó que el edil continuará con el procedimiento legal correspondiente en la capital del país.

El funcionario, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Su traslado se realizó con la participación de múltiples corporaciones federales y estatales.

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Un traslado con despliegue de fuerzas federales

El alcalde de Juchitán fue detenido en un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Tras su captura, fue trasladado bajo estricta vigilancia hasta la Ciudad de México, donde continuará el proceso legal en su contra, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

A su llegada, un grupo de agentes vestidos con uniforme táctico negro, chalecos antibalas y pasamontañas escoltaron al edil hacia un vehículo blindado estacionado. El detenido, vestido con una camisa blanca, fue conducido con las manos sujetas por delante mientras dos agentes lo llevaban de los brazos.

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Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla
Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla

Entre los agentes se distinguen distintas identificaciones textuales en la vestimenta: uno de los chalecos lleva la inscripción “Custodia Federal” y otro porta un parche con la palabra “Guardia”. Los agentes portan armas largas.

Previo a su llegada a la capital, el edil fue conducido a Ciudad Ixtepec, donde se ubica una base aérea militar, para su posterior traslado por vía aérea. El dispositivo de seguridad se mantuvo activo durante todo el recorrido, desde su aseguramiento en Oaxaca hasta su arribo a la Ciudad de México.

Tras la detención, policías municipales de Juchitán bloquearon los accesos de entrada y salida del municipio, según reportó Infobae. La medida se sumó al operativo de traslado que movilizó a distintas fuerzas de seguridad en la región del Istmo de Tehuantepec.

Corporaciones que participaron en el operativo

La acción fue realizada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPC-Oaxaca).

La captura estuvo a cargo de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado el 21 de septiembre e integrado por 100 policías especializados, 50 elementos de la fiscalía estatal y 50 de la SSPC.

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla
Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla

Junto con Sánchez Altamirano fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien contaba con una orden de aprehensión por los mismos delitos. Su situación jurídica, al igual que la del alcalde, será determinada conforme avance el proceso penal correspondiente.

Investigación por presuntos vínculos con el CJNG

La fiscalía estatal atribuye a Sánchez Altamirano una presunta relación con la célula delictiva “Los Cromos”, señalada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec. A ese grupo se le vincula con actividades de cobro de piso, narcomenudeo y tráfico de personas.

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Foto: SSPC

Según la información difundida por las autoridades, el alcalde habría utilizado su posición como actor político y social para participar, fomentar o encubrir actividades delictivas vinculadas a esa organización.

Como parte de las acciones vinculadas a esta investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había ordenado previamente el congelamiento de cuentas bancarias de personas relacionadas con el caso, con el objetivo de afectar la capacidad financiera de la red señalada.

Antecedentes en el Istmo de Tehuantepec

La detención de Sánchez Altamirano se produce después de más de un año de operativos e investigaciones sobre la presunta infiltración de grupos criminales en las estructuras de seguridad de Juchitán de Zaragoza.

En junio de 2025, autoridades estatales y federales habían ejecutado un operativo previo en el municipio que intervino la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el centro de videovigilancia C2 de Juchitán, con apoyo de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional.

Las autoridades mantienen presencia de fuerzas federales en el municipio para garantizar la gobernabilidad en la zona del Istmo de Tehuantepec, mientras continúa la investigación para localizar y detener a otras personas señaladas en la misma carpeta de investigación.

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