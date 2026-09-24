México

Elton John envía mensaje al público mexicano previo a su concierto: “Hemos preparado un set especial para ustedes”

De cara a sus presentaciones de despedida en el Estadio Banorte, el cantante británico difundió un mensaje para sus fanáticos en la Ciudad de México donde prometió un repertorio exclusivo tras 14 años de ausencia

El cantante británico difundió un mensaje para sus fanáticos en la Ciudad de México donde prometió un repertorio exclusivo tras 14 años de ausencia. IG: eltonjohn

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El cantante Elton John difundió un mensaje a sus seguidores antes de sus dos presentaciones en la capital mexicana. El cantautor británico confirmó un espectáculo diseñado para los asistentes a sus shows programados para este 2 y 3 de octubre.

El artista publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con motivo de su regreso a los escenarios de la Ciudad de México. Las presentaciones tienen lugar en el Estadio Banorte de la capital mexicana.

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El costo de los accesos oscila entre 990 pesos y 16,000 pesos a través de la boletera Superboletos. La alta demanda de las entradas motivó la habilitación de nuevas secciones en el inmueble.

El intérprete ofreció palabras directas a su audiencia mexicana en la grabación compartida en sus plataformas digitales. El cantautor expresó sus impresiones sobre su retorno a la capital tras más de 14 años de ausencia.

Elton John señaló: “Hola México, soy Elton, voy a la Ciudad de México el próximo fin de semana para tocar dos conciertos. Hace mucho que no voy y ya es hora que vuelva y les dé un gran espectáculo. Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes”.

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El material difundido en redes sociales sumó miles de interacciones por parte de los usuarios. El video mostró al músico frente a una consola de estudio mientras se dirigía a sus fanáticos mexicanos.

El británico acompañó la publicación con un mensaje escrito en español en la descripción del contenido. La entrada en su perfil reiteró que quedan pocos accesos disponibles en la plataforma digital.

Elton John envión un mensaje al público mexicano previo a su concierto en la capital
Elton John envión un mensaje al público mexicano previo a su concierto en la capital del país. (Captura de pantalla )

El recital en la Ciudad de México se programó tras 14 años de ausencia

Las fechas pactadas para el 2 y 3 de octubre marcaron el retorno del cantante a la capital tras 14 años de su última visita. El músico se presentó por primera vez en el país en 1992 con la gira The One.

La organización de las dos jornadas quedó a cargo de las empresas AEG Presents, Cárdenas Marketing Network y Enso Music. Las firmas gestionaron la logística general del evento en la Ciudad de México.

El espectáculo programado no forma parte del recorrido mundial Farewell Yellow Brick Road Tour. La lista de canciones reunió obras seleccionadas únicamente para las dos noches en el recinto.

El equipo de producción del artista alistó un repertorio que repasa las composiciones de su carrera. Las interpretaciones contemplan temas representativos de su catálogo musical.

El Estadio Banorte albergará estas funciones dentro de su programa de actividades de la temporada. El espacio recibirá a miles de personas en cada una de las fechas confirmadas.

La empresa boletera mantuvo la oferta de paquetes especiales para los asistentes. Esas opciones incluyeron asientos en zonas reservadas e ingreso a productos oficiales de la gira.

El cantautor sostuvo una relación continua con el público capitalino desde su debut en el país hace tres décadas. Sus presentaciones pasadas registraron llenos en los escenarios donde tocó.

Elton John - mexico 12 diciembre
Los shows marcaron el retorno del cantante a la capital tras 14 años de su última visita. FOTO: Victoria Valtierra/CUARTOSCURO.COM

La apertura de nuevas zonas respondió a la demanda en taquillas

Las empresas promotoras habilitaron espacios adicionales en los niveles del inmueble capitalino. La decisión buscó cubrir las solicitudes de compra registradas en el sistema digital.

Los boletos en áreas seleccionadas contaron con ajustes de hasta 60 por ciento de descuento en su precio base. Las promociones continúan activas en la página de la distribuidora.

El músico de 79 años organizó estas presentaciones como un gesto de despedida directo para la audiencia local. El nombre oficial del proyecto es Farewell to Mexico.

El cantante planeó una función de amplia extensión para ambas fechas en el estadio. La infraestructura incluye pantallas de formato grande y sistemas de audio para espacios abiertos.

El transporte público cercano al estadio ajustará su funcionamiento operativo durante las jornadas de conciertos. Las autoridades de la Ciudad de México aplicarán un dispositivo de circulación en la zona.

Los compradores de accesos preferenciales cuentan con un área delimitada cerca del escenario. El resto de las entradas se distribuyó entre las distintas secciones del recinto.

Elton John
El nombre oficial del proyecto es Farewell to Mexico. (Elton John)

El repertorio de las presentaciones se enfocará en sus éxitos

La selección musical para los shows en la Ciudad de México reunirá composiciones de las décadas de 1970 y 1980. El pianista ejecutará sus canciones desde el instrumento principal sobre la tarima.

El diseño de iluminación para el espectáculo en el inmueble contará con secuencias específicas para cada tema. La producción visual acompañará la interpretación de la banda en vivo.

Los organizadores sugirieron anticipar la llegada al recinto ubicado al sur de la capital. Las puertas del estadio abrirán sus accesos varias horas antes del comienzo del show.

La venta de mercancía conmemorativa iniciará durante la mañana de cada jornada. Los puestos autorizados ofrecerán prendas y coleccionables con el logotipo de Farewell to Mexico.

Capturas del concierto de Elton John en la película Elton John Live: el show despedida
La selección musical para los shows en la Ciudad de México reunirá composiciones de las décadas de 1970 y 1980. (Créditos: Disney+)

Las autoridades locales recomendaron el uso de vialidades secundarias para aproximarse a la zona ya que la afluencia vehicular se intensifica en las avenidas colindantes al estadio.

El británico concluye de esta manera sus compromisos masivos pactados en Norteamérica durante el año. Las dos fechas cierran su agenda de presentaciones en el territorio mexicano.

Las taquillas digitales mantendrán la venta de las entradas sobrantes hasta el inicio de la primera función. Las promotoras previeron la venta total de los boletos para ambos días.

El público de la Ciudad de México aguarda el inicio de los espectáculos fijados para el 2 y 3 de octubre. El cantante iniciará sus actividades en el país a su llegada a la capital.

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