Ejecutan a balazos a “El Chino Yep”, coordinador regional del Partido PAZ en el sur de Veracruz

El político fue asesinado la tarde de este 23 de febrero en el municipio de Coatzacoalcos. Crédito: Redes Sociales

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Hombres armados ejecutaron a Guillermo Pamuce Yep, conocido como “El Chino Yep”, la tarde de este miércoles 23 de septiembre en el fraccionamiento Veleros de Coatzacoalcos, Veracruz. La víctima se desempeñaba como coordinador regional del Partido PAZ en el sur de la entidad, cargo que asumió tras ser regidor de Jáltipan en la administración municipal pasada.

El Partido PAZ, organización política reconocida recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE), calificó el crimen como un atentado directo contra la convivencia democrática y exigió justicia a las autoridades federales y estatales. El exsenador y actual diputado local de Veracruz Héctor Yunes Landa también se pronunció sobre el homicidio y relacionó lo ocurrido con la inseguridad que persiste en la zona sur del estado.

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Sujetos armados dispararon más de diez veces contra el político

El homicidio se registró pasadas las 15:00 horas sobre la avenida Jirafas, cerca del cruce con Malecón Costero, dentro del fraccionamiento Veleros, colonia Punta Caracol. Reportes preliminares de medios locales indican que Pamuce Yep se encontraba en el sitio, donde se realizaban trabajos de construcción, cuando los agresores lo interceptaron.

Según versiones de testigos recogidas por la prensa, los responsables abrieron fuego contra la víctima más de diez veces antes de huir a bordo de un vehículo, cuyo destino se desconoce. Hasta el momento no existe reporte de personas detenidas por el crimen.

El ataque provocó el arribo inmediato de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno a la zona.

El Partido PAZ exigió a la presidenta Sheinbaum y a la gobernadora Nahle una investigación expedita

La dirigencia estatal del Partido PAZ externó su “más profunda consternación, indignación y dolor” ante el homicidio de quien fue su coordinador regional. En un boletín de prensa, el partido describió a Pamuce Yep como “un hombre comprometido de 48 años de edad” y “pilar fundamental” en la construcción de su proyecto político rumbo al proceso electoral de 2027.

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El documento exigió formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos, a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal general del estado Aurelia Jiménez Aguirre una investigación “expedita, transparente y profunda”. El partido pidió que las autoridades cumplan con las órdenes de aprehensión pendientes y lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales del crimen para que reciban “la máxima condena”.

Hombres armados asesinaron al político la tarde de este 23 de septiembre. Crédito: H. Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 2022-2025

La dirigencia advirtió que Veracruz “no puede seguir ensangrentado ni normalizando la pérdida de vidas humanas” y llamó a los tres niveles de gobierno a reforzar de manera inmediata las estrategias de seguridad en la región sur del estado. El comunicado añadió que el partido se reserva por el momento la opinión sobre las probables causas y el móvil del ataque, “por respeto al proceso legal y a la memoria” de Pamuce Yep, aunque anunció que convocará a un nuevo pronunciamiento en los próximos días.

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El texto expresó condolencias a los familiares, amigos y colaboradores de la víctima en Jáltipan y en el resto del estado, y aseguró que “el Partido PAZ honrará la memoria y el legado de trabajo” de quien era conocido como “El Chino Yep”. El boletín, firmado por Gonzalo Guízar Valladares, presidente estatal del partido, cerró con la consigna “¡Justicia para Guillermo Pamuce Yep!”.

Yunes Landa relacionó el crimen con la falta de patrullaje en Coatzacoalcos

Por su parte, el exsenador Héctor Yunes Landa lamentó “profundamente” el asesinato de quien describió como sobrino de sus “muy queridos amigos” Gilberto y Gonzalo Guízar. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el exlegislador identificó a la víctima también con el alias “Chino Memo Pamuce” y lo calificó como “destacado integrante del Partido Político Nacional PAZ”.

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Imagen compartida por Héctor Yunes tras el crimen. Crédito: Redes Sociales

Yunes Landa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Pamuce Yep “en este momento de profundo dolor”. El exsenador cuestionó además la estrategia de seguridad del municipio y sostuvo que “si el alcalde de Coatzacoalcos utilizara a sus guaruras para patrullar las calles, los ciudadanos no tendrían que padecer la violencia e inseguridad con la que se vive en el sur del estado”.

El mensaje del exlegislador se suma a las reacciones políticas que ha generado el homicidio, en un estado señalado como uno de los más violentos del país en materia de ataques contra candidatos, excandidatos y funcionarios públicos.

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