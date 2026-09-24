Elvis Guerra se reúne con Sheinbaum y Harfuch en medio de la detención del presidente municipal de Juchitán. (Foto: Especial)

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La tarde de este 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y la diseñadora Elvis Guerra, se reunieron en Palacio Nacional, tras la denuncia de haber sido extorsionada en Juchitán, además del ataque armado a su vivienda en días pasados.

El encuentro se da unas horas después de que detuvieran al presidente municipal oaxaqueño, Miguel Sánchez Altamirano, quien es acusado por delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

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Cabe destacar que, distintos políticos y activistas han calificado como “una buena noticia” la detención del alcalde, quien ya fue trasladado a la Ciudad de México en medio de un fuerte operativo de seguridad para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Elvis Guerra pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

El pasado 19 de septiembre, la diseñadora muxe Elvis Guerra, integrante del taller Biulú y encargada de bordar el vestido de la presidenta portó durante el Grito de Independencia, pidió públicamente el apoyo de la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se comunicaron con Elvis Guerra tras el ataque armado a su domicilio en Juchitán de Zaragoza. Video: Facebook

La solicitud llegó un día después de que hombres armados dispararan contra la fachada de su vivienda en el Callejón Enrique Jiménez, en la Novena Sección de Juchitán, Oaxaca. A través de un video difundido en sus historias de Instagram, Guerra relató que ella y su familia han sido objeto de amenazas y extorsiones constantes, y que el ataque a balazos puso en riesgo su integridad física.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) confirmó que la agresión, ocurrida la noche del 18 de septiembre, deriva de un intento de extorsión contra la artesana. La Vicefiscalía Regional del Istmo aseguró tres elementos balísticos en el lugar de los hechos y, mediante imágenes y labores de inteligencia, identificó a un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta al momento del ataque. La dependencia informó que mantendría un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad para su captura y brinda acompañamiento a las víctimas.

Detención de alcalde de Juchitán podría estar relacionada con la denuncia de la diseñadora

La mañana de este miércoles, elementos de la Secretaría de Marina, seguridad federal y estatal detuvieron en Ciudad Ixtepec al alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

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Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, mantiene presuntos vínculos con “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el ayuntamiento habría brindado cobertura política y económica al grupo criminal, controlado el cobro de piso a comerciantes y facilitado el tráfico de migrantes, según las investigaciones.

Foto: Facebook / Miguel Sánchez

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, vinculó el operativo con la denuncia de la diseñadora muxe Elvis Guerra: “Lo ocurrido con el diseñador que le hizo a la presidenta de la República su vestido para el día primero de septiembre, pues fue el vaso que derramó el agua, porque ahí fue donde se comentó de parte del propio diseñador todo lo que ocurría en Juchitán”.

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