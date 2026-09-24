Esposa del edil de Juchitán pide a la presidenta Sheinbaum buscar a “los verdaderos criminales”

El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

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Reyna Alonso Carrasco, esposa de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena conocido en la región como “Quetu”, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que investigara a “los verdaderos criminales” responsables de la violencia en el municipio, tras la detención de su esposo este 23 de septiembre.

La petición ocurrió durante una conferencia de prensa realizada por la familia del edil después del operativo. En ese momento, Alonso dijo desconocer el paradero de su esposo, aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó después que había sido trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante un juez. Versiones preliminares indican que sería recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

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Sánchez Altamirano fue detenido junto con Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, en el marco del Operativo Enjambre, con participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la FGEO. Las autoridades lo señalaron por su presunto vínculo con la célula “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

La esposa del edil pidió a Sheinbaum investigar a los responsables “reales” de la violencia

Durante la conferencia, Reyna Alonso reconoció que hubo omisiones desde el propio gobierno municipal para exigir la intervención de las autoridades estatales y federales contra la extorsión en Juchitán. Dijo que la detención de su esposo la llevó a levantar la voz por su familia y por Juchitán, algo que, según ella, “quizá en su momento Miguel no se atrevió a hacer”.

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Un reportero le preguntó por qué, ante episodios de violencia ocurridos desde hace más de un año en Juchitán, el cabildo nunca exigió públicamente la intervención del gobernador, y si esa omisión respondía a una intención de preservar la relación institucional con el gobierno estatal.

Alonso respondió: “Quizá ese es el detonante que estamos viviendo esta situación, por no levantar la voz a tiempo, por no exigirle al gobierno estatal y al gobierno federal que se hicieran presentes en Juchitán, que se hicieran presentes para acabar con toda esta situación de extorsión, cobro de piso, todo esto que se está viviendo en Juchitán. Quizá eso fue el problema, no levantar la voz a tiempo”.

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De izquierda a derecha, Higinia Altamirano, madre; Reyna Alonso Carrasco, esposa; y Amable Altamirano, hermana, de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, durante la conferencia de prensa realizada tras su detención. Crédito: Facebook - Pluma Digital Noticias

Fue en ese contexto que la esposa de “Quetu” y directora del DIF municipal dirigió su petición directa a Sheinbaum. “A la presidenta le pido que se hagan las investigaciones correspondientes, que se aclare esta situación y que busque a los verdaderos criminales, a los responsables de esta situación en Juchitán, que los investiguen”, declaró.

Además, insistió en que las autoridades federales ya cuentan con la información necesaria para actuar: “Creo que ya saben quiénes son y no han podido hacer nada en tanto tiempo”.

Un reportero le preguntó directamente a quién creía que estaban encubriendo al relacionar a su esposo con “Los Cromos”. Alonso evitó pronunciarse sobre el señalamiento oficial contra su esposo. “No lo sé, porque esa información que circula en redes no es certera. Es cada quien da su opinión y dice lo que piensa”, respondió.

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Cuando el reportero precisó que el señalamiento provenía de un comunicado oficial de la fiscalía y no de redes sociales, Alonso insistió: “No lo he leído, no lo he revisado. Estoy tratando de no guiarme de la información que hay en redes, estoy tratando de guiarme con mi realidad, porque las redes en este momento es una explosión y no quiero saber de eso”.

Las autoridades lo acusaron de encubrir y fomentar actividades delictivas

De acuerdo con el comunicado de la FGEO, “Quetu” “participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec” debido a su relación con la célula criminal. La fiscalía precisó que ambos detenidos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

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A la izquierda "El Parka" y a la derecha el alcalde Juchitán, tras las detenciones. Foto: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el alcalde controlaba el cobro de piso a comerciantes y cadenas comerciales, compraba armas y administraba casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas y congeló recursos de personas relacionadas con la investigación.

Tras su captura en Ciudad Ixtepec, el edil fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. Primeros reportes indican que Sánchez Altamirano habría sido llevado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerado de máxima seguridad, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente.

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El edil arribó a la capital del país, luego de ser detenido en el marco de la Operación Enjambre. Crédito: FGEO

“Los Cromos” opera principalmente en narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y tráfico de personas en la región del Istmo, de acuerdo con información oficial.

Reyna Alonso pidió protección para su familia

En la misma conferencia de prensa, Reyna Alonso pidió al gobernador Salomón Jara Cruz que la ayudara ante lo ocurrido. “No nos deje solos. Conoce a Miguel y a la gente que conoce a Miguel. Saben de su persona, saben de su integridad”, declaró al inicio de la conferencia. Al cierre, reiteró la petición: “Yo le pedí al señor gobernador protección para mí y para mi familia”.

Dijo no contar con ningún número de contacto del gobierno estatal ni haber recibido llamada alguna desde la detención. “Yo no tengo un número telefónico de alguien, del gobernador, de su secretario... no tengo. Esperaba que alguien me llamara y me dijera: ‘Te marco de parte del gobierno del estado y así está la situación’, pero hasta este momento, nada”, explicó.

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Añadió que su abogado se encuentra en la misma situación de desconocimiento sobre el paradero del edil y que aún no sabe hacia dónde dirigirse. Sobre una posible movilización política de la estructura de su esposo, dijo no tener información y afirmó que la familia optó por “mantenernos en calma” para no alterar el orden en Juchitán.

La madre del edil denunció “brutalidad” en el operativo de detención

Higinia Altamirano, madre de “Quetu”, denunció ante los medios reunidos que la detención de su hijo se realizó sin previo aviso y “con tanta brutalidad”. “Namás se lo llevaron como cualquier persona que quedara en las calles”, dijo entre llanto durante la conferencia.

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Además, la madre del presunto operador de “Los Cromos” exigió al gobernador Salomón Jara una explicación directa sobre lo ocurrido. “Exijo al gobernador Salomón Jara Cruz que me dé una explicación de los atropellos que se hicieron con mi hijo, porque mi hijo no es cualquier persona, es una figura pública al cual también se le debe respeto”, declaró.

En sus redes sociales, antes de la conferencia de la familia de “Quetu”, Jara Cruz se pronunció sobre la detención del alcalde. “En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió el gobernador, quien reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Sheinbaum y por Omar García Harfuch.

El gobernador sostuvo que Juchitán se mantenía en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad pese al operativo. Afirmó que la seguridad de las familias y la aplicación de la ley estaban por encima de cualquier interés, y advirtió que no habría impunidad ni excepciones para quien se apartara del estado de derecho. Cerró su mensaje asegurando que su gobierno predicaría con el ejemplo.

La hermana del alcalde acusó abandono del gobierno estatal

Amable Altamirano, hermana del edil, quien se presentó como “Amable Quetu”, acusó al gobierno estatal de buscar un responsable político para la crisis de seguridad en la región. Explicó que hubo problemas que “no competían meramente a una sola autoridad” y que requerían acompañamiento de los tres niveles de gobierno, algo que el gobernador “sabe perfectamente bien”. “Hoy sí vinieron a buscar un culpable a Juchitán, cuando perfectamente saben y conocen lo que está pasando”, afirmó ante los reporteros.

Foto: SSPC

La hermana del edil dijo que su hermano llegaba “angustiado” cada noche a contarles lo que ocurría en el municipio, y que la familia fue testigo directo de esas conversaciones.

Amable Altamirano cerró su intervención afirmando que la familia acompañará al edil detenido “hasta el último momento” en el proceso legal que enfrenta. “Vamos a caminar con Miguel este proceso que le tocó vivir y vamos a caminar con él con la frente en alto, porque sabemos que Miguel es un hombre íntegro”, declaró.