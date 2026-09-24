Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

Checo alimentó la disconformidad de los pilotos ante la Sprint en Mónaco. REUTERS/Ramil Sitdikov

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Previo al Gran Premio de Azerbaiyán, Sergio “Checo” Pérez fue cuestionado sobre distintos temas relacionados con la actualidad de la Fórmula 1, entre ellos una de las novedades que ya generó conversación entre los integrantes de la parrilla.

El mexicano dejó entrever que la decisión de llevar una carrera Sprint a Mónaco en 2027 provocó una reacción importante entre los pilotos, aunque decidió no contar qué se dijo exactamente.

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Checo Pérez revela que hubo críticas en el grupo de WhatsApp de los pilotos

La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Mónaco contará con una carrera Sprint a partir de la temporada 2027.

La modificación representa un cambio importante para uno de los fines de semana más tradicionales del calendario, donde la clasificación suele tener un peso determinante debido a las dificultades para adelantar en las calles del Principado.

La noticia tampoco pasó desapercibida entre los propios pilotos. Durante la conferencia de prensa previa al GP de Bakú, Checo Pérez explicó que no se enteró del anuncio por una comunicación formal, sino a través del grupo privado de WhatsApp que comparten los integrantes de la parrilla.

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Pérez salió a dar declaraciones previo al GP de Bakú. REUTERS/Ramil Sitdikov

“Me enteré (de la Sprint en Mónaco) por nuestro grupo (de WhatsApp). Hubo algunos comentarios ahí, estuvo bastante activo el grupo”, relató el piloto de Cadillac, quien acompañó sus palabras con una risa.

Pérez agregó que no prestó demasiada atención a toda la conversación, más allá de lo que ocurrió en ese chat. Sin embargo, cuando un periodista quiso conocer qué habían comentado sus compañeros, el mexicano optó por no revelar los detalles.

“¿Qué pasó en el grupo?”, fue la pregunta que recibió.

“Eso se queda en el grupo. Pero ya te puedes imaginar”, respondió Checo.

La respuesta deja claro que la decisión generó conversación entre los pilotos, aunque no permite establecer exactamente qué integrantes estuvieron a favor o en contra ni cuáles fueron sus argumentos.

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De hecho, otros pilotos han expresado públicamente opiniones diferentes sobre el formato Sprint, por lo que la conversación privada no puede interpretarse como una postura conjunta de toda la parrilla.

No es la primera vez que se menciona el grupo privado de los pilotos. REUTERS/Ramil Sitdikov

El propio Pérez sí explicó públicamente cómo observa la modificación. Para el mexicano, agregar una Sprint puede hacer que el fin de semana sea más variable, especialmente porque en Mónaco lo sucedido durante el sábado tradicionalmente condiciona buena parte del resultado final.

El nuevo motor Ferrari tampoco cambia las expectativas de Checo para Bakú

La declaración sobre el grupo de WhatsApp ocurrió mientras Checo Pérez se prepara para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, una cita particularmente relevante para el piloto mexicano por su historial en el circuito callejero de Bakú.

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Para esta carrera, Cadillac contará con novedades y Pérez utilizará una nueva especificación del motor Ferrari ADUO 2, mientras Valtteri Bottas continuará con la unidad que venía utilizando.

Sin embargo, el mexicano no espera que esta actualización transforme por completo el rendimiento del monoplaza.

Pérez no espera dar la sorpresa con la nueva adición. REUTERS/Jon Nazca

Una de las principales dificultades que Pérez ha identificado en el coche es el exceso de resistencia aerodinámica. Por ello, aunque espera contar con el nuevo motor y aprovechar las características del trazado, pidió mantener expectativas moderadas.

“Ahora mismo generamos mucha resistencia aerodinámica. Es una de nuestras mayores debilidades en este momento. Así que no espero milagros”, explicó el mexicano al hablar de sus posibilidades en Bakú.

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El panorama también está condicionado por la estrategia de Cadillac de concentrar buena parte de sus recursos en el desarrollo del monoplaza de 2027.

Pérez reconoció que esta decisión puede provocar un cierre de temporada complicado para el equipo, aunque considera que el rumbo elegido es el adecuado para el proyecto.

“Todo está planeado para el año que viene. Y creo que definitivamente es la decisión correcta, lo que obviamente significa que serán unas últimas carreras muy dolorosas”, señaló.