Vucetich descalifica la llegada del Chino Huerta a Pumas y abre la puerta a un regreso de Gignac a Tigres

El Rey Midas contrasta el retorno de César Huerta con la posible reintegración de André-Pierre Gignac, en un sesmstre repleto de contraste para ambas instituciones. (Especial)

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El futbol mexicano atraviesa un momento de diversos movimientos y claroscuros. Mientras César “Chino” Huerta regresa a Pumas tras un breve y accidentado paso por Europa, André-Pierre Gignac vuelve al horizonte de Tigres como posible directivo.

En medio de estas historias, la voz de Víctor Manuel Vucetich se convierte en referente, pues el estratega no dudó en marcar distancia con Huerta y, al mismo tiempo, abrir la puerta para el retorno institucional del ídolo francés.

El técnico adviertió que el caso de Huerta exhibe la dificultad de futbolistas mexicanos para consolidarse en Europa. (Foto: Cuartoscuro)

Las declaraciones del “Rey Midas” no pasaron desapercibidas. Por un lado, descalificó el retorno del “Chino” al futbol mexicano, considerándolo un retroceso. Por otro, abrió la puerta para que Gignac, máximo ídolo de Tigres, se reintegre a la institución en un cargo directivo.

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El regreso del Chino y la crítica de Vucetich

El retorno de Huerta al Club Universidad Nacional fue celebrado por la afición universitaria, que lo recibió como referente ofensivo y le otorgó el dorsal 10. Sin embargo, para “El Rey Midas” la operación no es favorable.

El técnico considera que el atacante llega tras un paso demasiado breve y accidentado por Europa, marcado por la dificultad de adaptarse al nivel de exigencia: “No sé cuáles son los motivos o razones para tomar esa decisión de regresar, desde luego que no es positivo”.

El Rey Midas descalificó el regreso de Huerta a la Liga MX y afirmó que su retorno desde Europa “no es positivo”. (X/ @PumasMX)

Añadió que en Europa “si no estás bien, te demandan muchísimo”, y que además Huerta ocupaba un registro de extranjero que complicaba su continuidad en Anderlecht.

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La crítica refleja una preocupación mayor: la incapacidad de algunos futbolistas mexicanos para consolidarse en ligas europeas. Para Vucetich, el regreso del Chino simboliza esa fragilidad y convierte a la Liga MX en un refugio más que en un trampolín.

Pumas lo recibió como esperanza ofensiva, pero el estratega lo interpreta como un paso atrás en la internacionalización del talento nacional.

El legado de Gignac como motor de la identidad felina

En contraste, el discurso de Víctor Manuel sobre Gignac es completamente distinto. El francés terminó contrato en el semestre anterior y recibió un homenaje en el Volcán, pero su vínculo con la institución quedó fragmentado.

Aun así, Vucetich se mostró entusiasmado con la posibilidad de reincorporarlo, aunque no como jugador, sino como parte de la estructura directiva: “Creo que Gignac pertenece a Tigres. Si él acepta, creo que sería muy bien y de mucho beneficio para la institución. Ayudaría muchísimo”.

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Vucetich abre la puerta para que Gignac se reintegre a Tigres como ídolo en un cargo directivo y sostiene que “pertenece” a la institución. REUTERS/Daniel Becerril

Reconoció que no han platicado directamente con él, pero insistió en que su regreso sería un activo invaluable. La narrativa del DT es clara: mientras Huerta simboliza un proyecto inconcluso, André-Pierre encarna la pertenencia y el legado histórico de Tigres.

Su regreso, aunque fuera de la cancha, se percibe como un movimiento para reforzar la identidad felina en un momento de crisis deportiva. La figura del francés trasciende lo deportivo y se convierte en un recurso institucional capaz de recomponer el ánimo del club.

Tigres y Pumas: dos proyectos en contraste

El presente de ambos clubes también ayuda a entender las posturas de Vucetich. Tigres atraviesa un mal inicio en el Apertura 2026, con apenas una victoria en cinco jornadas y la necesidad urgente de refuerzos.

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La llegada de Ricardo Monreal desde Necaxa y la búsqueda de un delantero extranjero son parte de la reconstrucción requerida.

Tigres intenta recomponer su rumbo con fichajes nacionales como Ricardo Monreal .

Pumas , en cambio, vive una reestructuración más ordenada bajo Antonio Sancho , con fichajes como Cristian Calderón , Sebastián Córdova e Israel Luna , además del regreso del Chino .

Mientras Tigres busca identidad y resultados inmediatos, Pumas apuesta por consolidar un plantel amplio para volver a pelear por el título.

Tigres inició mal el Apertura 2026 con una victoria en cinco jornadas y enfrenta la urgencia de buscar refuerzos como Ricardo Monreal. (X/ @TigresOficial)

Dos caminos distintos que reflejan cómo las instituciones enfrentan sus retos, y cómo las palabras de Vucetich se convierten en un espejo de esas realidades.

En el Apertura 2026, Tigres y Pumas representan dos modelos distintos: uno que busca recomponerse con urgencia y otro que apuesta por la estabilidad. Y en ambos, las palabras del “Rey Midas” marcan el pulso de la discusión.