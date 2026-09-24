México

Elton John en México: habrá proyecciones gratis de su concierto de Río de Janeiro 1995 antes de su llegada

Descubre dónde y cómo entrar gratis a las proyecciones del icónico concierto de Elton John previo a su concierto en el Estadio Banorte

El artista británico Elton John se presenta este lunes, en el cuarto día del festival Rock in Rio 2026, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
El artista británico Elton John se presenta este lunes, en el cuarto día del festival Rock in Rio 2026, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho
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Elton John llega a México con dos conciertos de despedida y un mensaje directo a sus fans mexicanos: en un video publicado en Instagram, el cantautor británico confirmó que prepara un repertorio especial para las presentaciones del 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, sus primeros shows en el país después de 14 años.

Los conciertos forman parte de la gira Farewell Yellow Brick Road y marcan el regreso de Elton John a suelo mexicano tras más de una década de ausencia. Los boletos, con precios de entre 990 y 19,520 pesos, se vendieron a través de Superboletos, y las promotoras AEG Presents, Cárdenas Marketing Network y Enso Music abrieron secciones adicionales con descuentos de hasta 60% ante la alta demanda.

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Pero antes de sus conciertos, Universal Music, en colaboración con Cineteca Nacional, Cineforo Universidad y Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara. proyectará funciones gratuitas del icónico concierto de Elton John en Río de Janeiro 1995.

ARCHIVO - Elton John asiste a la noche inaugural de Broadway de "Tammy Faye" el 14 de noviembre de 2024 en Nueva York. (Foto Greg Allen/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Elton John asiste a la noche inaugural de Broadway de "Tammy Faye" el 14 de noviembre de 2024 en Nueva York. (Foto Greg Allen/Invision/AP, archivo)

Universal Music proyecta gratis el concierto de Elton John en Río de Janeiro 1995

Antes de sus shows en el Estadio Banorte, Universal Music México organiza funciones gratuitas de Elton John: En Vivo desde Río de Janeiro, 1995, en alianza con Cineteca Nacional, Cineforo Universidad y Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara.

El material corresponde al concierto que el artista ofreció el 25 de noviembre de 1995 en el Estadio do Flamengo, ante unos 40,000 espectadores, durante la gira Made in England. Universal Music ya exhibió este mismo filme remasterizado en cines de São Paulo y Río de Janeiro el 31 de agosto pasado, como antesala a la presentación de Elton John en el Rock in Rio.

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Las sedes y horarios de las proyecciones gratuitas en México

En la Ciudad de México, la función es en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional, en Chapultepec, los días martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, ambas a las 18:00 horas, con acceso gratuito.

Proyecciones gratis de concierto de Elton John en México (Facebook/Universal Music México)
Proyecciones gratis de concierto de Elton John en México (Facebook/Universal Music México)

En Jalisco hay dos sedes distintas. La Sala Cineforo, en Guadalajara, proyecta el filme el martes 30 de septiembre a las 19:30 horas. La Cineteca FICG, en la Sala Guillermo del Toro de Zapopan, lo hace un día después, el miércoles 1 de octubre, también a las 19:30 horas.

  • Cineteca Nacional: Foro al Aire Libre Chapultepec el 30 de septiembre y 1 de octubre a las 18:00 hrs. 
  • Sala Cineforo: Guadalajara Jalisco el 30 de septiembre a las 19:30 hrs. 
  • Cineteca FICG: Zapopan, Jalisco 1 de octubre a las 19:30 horas.  

Cómo registrarse para conseguir un lugar gratis

El acceso a las cuatro funciones requiere registro previo a través del enlace oficial eltonjohn.lnk.to/proymx, compartido por Universal Music México en sus redes sociales.

Al ingresar al link, el usuario selecciona la función de su interés entre las cuatro sedes disponibles y completa un registro con sus datos personales para asegurar su lugar. No se especifica un límite de cupo por función.

Página para registrarse y obtener boletos gratis para las proyecciones de Elton John en Río de Janeiro 1995
Página para registrarse y obtener boletos gratis para las proyecciones de Elton John en Río de Janeiro 1995

El repertorio para México podría incluir clásicos como Rocket Man y Your Song

Aunque el setlist oficial para los shows en la Ciudad de México no se confirmó, se espera una composición similar a la presentada por Elton John en el festival Rock in Rio de Brasil. Entre las canciones que podrían sonar están Rocket Man, Tiny Dancer, I’m Still Standing, Crocodile Rock, Sacrifice, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Can You Feel the Love Tonight, Bennie and the Jets, Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road y Your Song.

Elton John compartió un mensaje para los fans mexicanos, en el que aseguró que presentará un set especial: “Hola, México, soy Elton John, voy a la Ciudad de México el próximo fin de semana para dar dos conciertos. Hace mucho que no voy y ya es hora de que vuelva y dé un gran espectáculo. Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes”, dijo el artista en el mensaje.

Elton John envión un mensaje al público mexicano previo a su concierto en la capital
Elton John envión un mensaje al público mexicano previo a su concierto en la capital del país. (Captura de pantalla )

El anuncio del cantante llega días después de que se abrieran nuevas secciones de venta para ambas fechas en el Estadio Banorte, recinto que antes se llamaba Estadio Azteca. Con estas dos presentaciones, Elton John cierra su relación con los escenarios mexicanos tras una carrera que lo trajo al país en múltiples ocasiones desde la década de 1970.

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