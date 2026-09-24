Habitantes de Ocosingo linchan y queman a una persona por practicar brujería. RRSS

Guardar

Autoridades de Chiapas investigan el linchamiento de al menos una persona, presuntamente acusada de brujería, ocurrido la noche de este pasado martes 22 de septiembre en la comunidad tzeltal de Las Tacitas, en la región Selva del municipio de Ocosingo. La víctima fue quemada viva en la plaza central del poblado, aunque persiste la incertidumbre sobre si se trató de una o dos personas.

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública han ingresado a la comunidad para esclarecer lo sucedido, así como no se han confirmado el número de víctimas.

PUBLICIDAD

Discrepancia oficial sobre el número de víctimas

La víctima fue quemada viva en la plaza central del poblado, presuntamente fuentes pertenecientes al Ministerio Público informaron que la víctima fue un hombre, quien murió calcinado tras ser atacado por pobladores. Sin embargo, la delegación de Protección Civil en la región Selva ofreció una versión distinta: aseguró que fueron dos las personas quemadas vivas, un hombre y una mujer.

Habitantes de Ocosingo linchan y queman a una persona por practicar brujería. Captura de pantalla

Cómo ocurrió el linchamiento

Según la reconstrucción de los hechos, los habitantes de Las Tacitas no permitieron que la víctima se defendiera. Lo sacaron de su vivienda y la comunidad lo golpeó antes de prenderle fuego.

Durante el ataque, algunas personas se encargaron de grabar imágenes y videos del linchamiento, material que después circuló en redes sociales.

Ausencia de autoridades en la comunidad

Ni la Fiscalía del estado ni la Secretaría de Seguridad Pública habían ingresado a Las Tacitas al momento de conocerse los primeros reportes sobre el linchamiento. La delegación de Gobierno se encuentra en búsqueda de información sobre los hechos ocurridos el martes en la comunidad.

PUBLICIDAD

Habitantes de Ocosingo linchan y queman a una persona por practicar brujería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección Civil confirmó que no recibió ninguna solicitud de apoyo cuando ocurrió el ataque. Según el reporte de la dependencia, no se les pidió acudir a la comunidad en el momento del linchamiento, lo que retrasó cualquier intervención oficial en el lugar. La distancia entre Las Tacitas y los centros de atención institucional complica además la obtención de datos verificados.

Video del linchamiento circula en redes sociales

Un video que circula en redes sociales muestra parte del ataque ocurrido en la plaza central de Las Tacitas. En las imágenes se observa a un hombre envuelto en llamas mientras intenta levantarse del suelo.

Durante la grabación, un poblador tzeltal se dirige a la víctima con insultos mientras esta permanece en el suelo, envuelta en fuego.

El material, difundido en plataformas digitales, constituye hasta el momento uno de los pocos registros disponibles sobre lo ocurrido en la comunidad, ante la falta de un reporte oficial detallado por parte de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

PUBLICIDAD

Autoridades tradicionales piden justicia, sin respuesta oficial

Las autoridades tradicionales de la comunidad solicitaron que se abra una investigación y se detenga a los responsables del linchamiento. Los familiares de las víctimas exigieron a las autoridades que se aplique la ley frente a este caso.

Habitantes de Ocosingo linchan y queman a una persona por practicar brujería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros casos de linchamiento en la región

La región Selva de Chiapas ya había registrado un caso similar de justicia por mano propia con un patrón parecido: el ataque contra dos hombres, ejecutado dentro del propio municipio de Ocosingo.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), un grupo de pobladores del ejido El Censo, también en Ocosingo, sacó por la fuerza de una cárcel ejidal a dos hombres detenidos por el presunto homicidio de un vecino. Los identificados como Antonio Vázquez Silvano y Francisco Vázquez Silvanofueron rociados con gasolina y quemados dentro de una escuela, mientras un tercer detenido, Manuel “N”, logró ser rescatado por la autoridad rural antes de correr la misma suerte.

PUBLICIDAD

En ese caso, la FGE informó que integró una carpeta de investigación por homicidio y desplegó un grupo interinstitucional para realizar patrullajes en la localidad, aunque no se ha reportado consecuencia legal contra los responsables del linchamiento.

Datos de la organización civil Causa en Común, se documentó que en México se registraron 129 linchamientos y 694 intentos de ajusticiamiento por propia mano en un periodo de cuatro años, con Guerrero, Puebla, el Estado de México, Michoacán, Veracruz y Oaxaca entre las entidades con mayor incidencia. La organización precisó que, en muchos de estos casos, las víctimas mueren quemadas.

PUBLICIDAD