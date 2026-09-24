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El mexicano Logan Hernández la rompe en Japón y suma victoria sobre Kyonosuke Kameda con la mira en Casimero

Nueve meses después de caer ante Junto Nakatani, el boxeador tijuanense resistió para dejar su registro en 22-1 con 19 nocauts en su carrera profesional

Logan se impuso por decisión dividida tras revertir un inicio adverso con presión al cuerpo y combinaciones precisas, inclinando las tarjetas 98-92 y 97-93 a su favor en una arena japonesa. (Especial)
Logan se impuso por decisión dividida tras revertir un inicio adverso con presión al cuerpo y combinaciones precisas, inclinando las tarjetas 98-92 y 97-93 a su favor en una arena japonesa. (Especial)
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En Japón, donde el visitante suele cargar también con el ruido de la grada, Sebastián “Logan” Hernández encontró una noche para dar un importante paso hacia el frente.

El tijuanense soportó la velocidad de Kyonosuke Kameda, cambió la pelea con castigos al cuerpo y se llevó una decisión dividida que lo mantiene en la conversación del peso pluma.

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El boxeador mexicano Sebastián "Logan" Hernández venció a Kyonosuke Kameda por decisión dividida en Osaka, Japón. (Instagram/ sebastianloganhernandez_)
El boxeador mexicano Sebastián "Logan" Hernández venció a Kyonosuke Kameda por decisión dividida en Osaka, Japón. (Instagram/ sebastianloganhernandez_)

El triunfo llega nueve meses después de la caída ante Junto Nakatani y le da otro sentido a su paso por Asia. Hernández sale de Osaka con el récord en 22-1, 19 nocauts, y con la posibilidad de que John Riel Casimero aparezca como su siguiente reto antes de cerrar 2026.

Hernández cambió la pelea después de un inicio dominante por Kameda

Kameda aprovechó la localía desde el primer campanazo. Su velocidad, movilidad y uppers encontraron a un Logan que tardó algunos minutos en reaccionar para medir la distancia y entrar al intercambio que más le favoreció.

  • El japonés tomó ventaja durante los primeros rounds al pelear en movimiento y conectar golpes ascendentes.
  • Hernández recibió castigo, pero evitó quedar atrapado en una pelea de distancia larga.
  • El mexicano comenzó a cambiar el rumbo desde el tercer asalto. Caminó hacia adelante, recortó el ring y castigó las zonas blandas para frenar las piernas de Kameda.
  • Los ganchos y uppercuts de Logan aparecieron con mayor frecuencia en la corta distancia. Kameda respondió con volumen, pero perdió terreno ante la presión del visitante.
  • El octavo round le dio un respiro al local. Kameda conectó golpes que incomodaron al mexicano, quien absorbió el momento y retomó el control en el cierre.
El resultado en territorio asiático deja la marca profesional del tijuanense en 22 victorias, una derrota y 19 nocauts.
El resultado en territorio asiático deja la marca profesional del tijuanense en 22 victorias, una derrota y 19 nocauts.

Así, la resistencia volvió a ser una de las herramientas del tijuanense. Ya la había mostrado frente a Nakatani, pese a que aquella pelea terminó con su primera derrota profesional. En Osaka, esa capacidad le permitió superar el tramo difícil y sostener su plan.

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Las tarjetas premian el cierre del tijuanense en Osaka

La pelea llegó a los 10 rounds sin nocaut. Hernández terminó con mayor iniciativa y conectó los golpes más claros en los episodios finales, mientras Kameda intentó recuperar el terreno perdido frente a su público.

  • Las tarjetas de 98-92 y 97-93 favorecieron al mexicano. Un tercer juez vio ganar al japonés por 96-94, por lo que el resultado quedó como decisión dividida.
  • En los últimos dos rounds, Logan aumentó la presión y encontró el rostro de Kyonosuke con mayor frecuencia.
  • El mexicano no buscó una pelea de un solo golpe. Su triunfo se construyó con presión constante, castigo al cuerpo y combinaciones más precisas conforme avanzó la noche.
  • Con la victoria, Hernández dejó su récord en 22-1, con 19 nocauts. Kameda sumó otra derrota frente a un mexicano, después de sus peleas contra Luis “Pantera” Nery y David Picasso.
Kyonosuke Kameda suma otra derrota ante pugilistas mexicanos tras sus enfrentamientos con Luis "Pantera" Nery y David Picasso. (Instagram)
Kyonosuke Kameda suma otra derrota ante pugilistas mexicanos tras sus enfrentamientos con Luis "Pantera" Nery y David Picasso. (Instagram)

El resultado tuvo peso por el escenario y la forma en que llegó. Hernández no dominó de principio a fin, pero respondió a la adversidad en una arena japonesa y encontró la manera de triunfar cuando el combate exigió paciencia.

La victoria de Logan en Japón abre una puerta hacia Casimero

La ruta de Sebastián Hernández podría llevarlo ahora a un enfrentamiento de peso ante John Riel Casimero. La pelea no está confirmada, pero surge como una opción para que el tijuanense mida su momento frente a un rival con amplio recorrido internacional.

  • Casimero representaría una prueba distinta para Hernández. El posible duelo pondría frente a frente al mexicano con un boxeador acostumbrado a peleas de alto perfil y escenarios de mayor exposición.
  • La actuación en Osaka confirmó que Logan puede competir fuera de México. Su pelea ante Kameda llegó después de la experiencia en Arabia Saudita frente a Nakatani, combate que le dejó gran aprendizaje pese al resultado.
  • Después de vencer a Kyonosuke, el tijuanense señaló que quiere seguir enfrentando a boxeadores japoneses si se da la oportunidad.
El boxeador filipino John Riel Casimero se perfila como una opción de rival para el peleador tijuanense. (Instagram/ @angas_ng_pinas)
El boxeador filipino John Riel Casimero se perfila como una opción de rival para el peleador tijuanense. (Instagram/ @angas_ng_pinas)

De esta manera, Logan Hernández sale de Osaka con una pelea de oficio, un récord fortalecido y la posibilidad de que Casimero sea la siguiente parada antes de buscar una inigualable oportunidad mundialista en 2027.

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