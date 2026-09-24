Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”

La conductora recordó a su hija tras siete años de apagar su velita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 23 de septiembre del 2026, la productora y conductora mexicana, Rocío Sánchez Azuara, recordó a su hija, Daniela Santiago Sánchez, en su séptimo aniversario luctuoso, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que estremeció a compañeros de trabajo y a muchas personas que envían abrazos y apoyo a la presentadora de televisión,

“Hoy se cumplen siete años desde que tu luz emprendió el vuelo hacia la eternidad. Aunque el tiempo ha seguido su curso, el amor jamás ha aprendido a medir distancias. Vives en cada recuerdo, en cada oración y en cada latido de mi corazón. Confío en que Dios te abraza con la misma ternura con la que yo lo haría. Hasta el día en que nuestras almas vuelvan a encontrarse, seguirás siendo mi más profundo amor y mi más hermosa inspiración”, dedicó Rocío Sánchez Azuara.

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Al compartir éste mensaje de amor, figuras del entretenimiento mexicano como Luz Elena González, Sergio Sepúlveda, Flor Rubio, Mauricio Mancera, Maite Perroni y el productor Andrés Tovar enviaron comentarios de solidaridad y cariño para la señorita Rocío en memoria de su hija Daniela.

“Abrazo querida Rocio con todo mi corazón”, “Abrazo”, “Un abrazo querida Rocío”, “Te abrazo fuerte Rocio”, “Te abrazo fuerte fuerte con todo mi corazón”, “Dios contigo y con ella siempre”, dicen los comentarios que las figuras públicas ofrecieron a Rocío Sánchez Azura al rendir homenaje a su hija Daniela.

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Rocío Sánchez Azuara conserva el recuerdo de su hija Daniela en fechas especiales

La lucha de Daniela contra el lupus y el impacto en la vida de Rocío Sánchez Azuara (IG)

La conductora del programa “Rocío a tu lado”, lleva consigo el amor irrompible de su pequeña Daniela a quien rememora cada vez que es posible homenajear a su memora, con palabras que llenan el alma y hacen sonreír con lágrimas al público de las redes sociales.

Cada 5 de enero, Rocío Sánchez Azuara abre su corazón para dedicar a su hija Daniela un mensaje de feliz cumpleaños. Este año no fue la excepción, con la imagen de su hermosa niña, la productora mencionó que su luz la acompaña, la guía y la cuida a donde vaya, al ser el amor lo que las une más allá del tiempo.

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“Mi amada Nanys: A 7 años de tu regreso a la luz, tu alma vive en Dios, y tu presencia me acompaña en cada paso. El amor nos une más allá del tiempo y tu luz no se apagó: me acompaña, me cuida y me guía cada día. Feliz cumpleaños”, publicó aquella ocasión.

Dos décadas de tratamientos y cuidados para Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara

Rocío Sánchez Azuara rinde homenaje a su hija Daniela en el día que habría cumplido 38 años, compartiendo emotivas palabras en redes sociales (IG)

En una entrevista ofrecida al periodista de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante, en “El minuto que cambió mi destlino”, Rocío Sánchez Azuara explicó los momentos difíciles que pasó su hija Daniela al padecer una enfermedad que requería una rutina de cuidados médicos a partir de los 12 años.

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“Fueron 20 años desde que la diagnosticaron, es una enfermedad incurable, existe un tratamiento para sobrellevarlo, pero no para curarlo y menos para el lupus que tenía Daniela, que es el más peligroso, porque ataca todos los órganos importantes del cuerpo”, explicó Rocío Sánchez Azuara.

Rocío Sánchez Azuara contó que el diagnóstico de Daniela obligó a la familia a tener que modificar su vida diaria durante un largo tiempo. Entre las medidas que tuvieron que adoptar, incluían cuidar la alimentación, extremar la higiene en casa y evitar el contacto con personas que pudieran transmitir una infección, un caso símil a como se vivió la pandemia del Covid-19,

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“Prácticamente vives en una burbuja sin estarlo, no puedes, ni debes acercarte a ellos si tienes alguna enfermedad que le puedas contagiar, la alimentación. Desinfectar la casa, todo lo que se vive ahora con el Covid-19, forma parte de mi vida desde hace 20 años”, detalló la conductora de TV Azteca.

En otra entrevista brindada a Yordi Rosado en su canal de Youtube, Rocío Sánchez Azuara reveló que durante 7 años ella y su hija Daniela se fueron a vivir a Miami, con el fin de recibir una mejor atención médica dado que “si te dan a escoger entre la vida de tu hija y un trabajo, no hay punto de comparación”,

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“Daniela dependía mucho de mí, ella no quería depender de mí pero al final del día una fuerza en mí y ella siempre me decía si yo no te hubiera tenido como mamá, esto yo no lo hubiera pasado jamás”, dijo la productora de 63 años de edad.

“Vivimos ella y yo solitas, fueron 7 años en Miami y yo me la lleve buscando una mejor atención médica para ella. Yo vivó muchos años con quimioterapias que se llaman bolos en Estados Unidos, lupus eritematoso sistémico, Les le dicen ahora”.

“Atacan los órganos importantes más importantes de nuestro cuerpo, que son: cerebro. hígado, riñones y corazón, 12 años tenía Daniela y esta era una enfermedad que antes no era catalogada como enfermedad, era un padecimiento, pero cómo si es mortal. Antes era exclusiva de las mujeres pero si te ataca como hombre, pide un milagro”, mencionó la señorita Rocío.

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Una infección complicó la salud de Daniela en 2019

La conductora mexicana comparte una imagen inédita y un emotivo mensaje sobre el duelo por la pérdida de su primogénita (IG)

Durante agosto de aquel año, Daniela, la hija de Rocío Sánchez Azuara, permaneció hospitalizada tras una infección que agravó su estado de salud. La conductora mexicana explicó entonces que una bacteria en la sangre se relacionaba con un catéter utilizado para la hemodiálisis que recibía tres veces por semana.

Esa infección se sumó a las complicaciones que su hija Daniela enfrentaba a causa del Lupus Eritematoso Sistémico y el deterioro de sus riñones provocó que Daniela cerrara los ojos entre los brazos de su madre. “Daniela nació en mis brazos y Daniela se fue en mis brazos”, expresó Rocío Sánchez Azuara.

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Para honrar la memoria de su hija Daniela, Rocío Sánchez Azuara fundó la asociación Anaer, dedicada a apoyar a pacientes con enfermedades reumáticas. Esta organización trabaja en la difusión de información y en el acompañamiento de quienes viven con padecimientos similares al Lupus.

“Los últimos años de Daniela fueron demasiado dolorosos e injustos, pero ella le hecho demasiadas ganas seguir viva”, reconoció Rocío Sánchez Azuara.