Max, el perro “Cazador de Huracanes” que se ha vuelto viral por desafiar al intenso oleaje

Un perro negro camina y corre por la arena de una playa con ramas y troncos dispersos. En el fondo, olas rompen cerca de la orilla y golpean estructuras de madera situadas junto al mar bajo un cielo nublado. (Capi Beach)

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En redes sociales circula un video que se ha vuelto viral por tocar el corazón de los amantes de los animales pues muestra a Max, un perro negro mestizo que juega feliz con el fuerte oleaje en las costas de Playa Azul en el estado de Michoacán.

En un primer video donde el fuerte oleaje esta golpeando un restaurante en la cosa se puede ver como la persona que graba el video grita preocupada por el perro, quien se encuentra justo donde las olas golpean con fuerza.

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Sin embargo, poco después, la cuenta del restaurante donde se pudo ver al can Capi Beach, subió otro video contando que el perro en cuestión respondía al nombre Max y que no debían preocuparse por él, ya que se trataba de un perro “cazador de huracanes” que conoce bien el mar y no le teme a las olas grandes.

A pesar de que en otro video se mostró como juega feliz, los usuario en redes sociales no dejaron de mostrar preocupación por el animal donde también pidieron que lo cuidaran ante la situación de riesgo que se vive las costas ante la presencia del huracán Polo.

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Un perro de pelaje oscuro corre sobre la arena mojada y la espuma del mar en una playa. (Captura de pantalla)

“Hay Dios cuidenlo x favor no sabes los riesgos”, “Soy de playa azul y ahí los perros saben nadar mejor que uno JAJAJAJA”, “Cuiden al Max”. “A ese Max le gustan las emociones fuertes”, “Ese wey es más feliz que muchos de los que comentan aquí y que me desmientan,pero obvio que la gente que está con el lo cuida,no seamos de cristal”, fueron algunos de los comentarios que se podía ver en redes sociales.

Durante la noche, el fuerte oleaje del mar alcanza e inunda la parte inferior de una estructura de madera iluminada en la costa. Varias personas caminan entre la espuma del agua y manipulan sacos sobre el suelo para intentar contener el paso de las olas junto a las columnas del lugar. (@Capi Beach)

Huracán Polo: lluvias de hasta 305 milímetros y 620 refugios en Guerrero

El huracán Polo alcanza la categoría 5 con vientos de 285 km/h frente al Pacífico mexicano, una rápida intensificación que expertos vinculan con El Niño y que mantiene bajo alerta a Guerrero, Michoacán, Colima, Oaxaca y Jalisco por lluvias, oleaje y rachas de viento.

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El sistema pasó de tormenta tropical a la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson en menos de 24 horas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) calificó el fortalecimiento como “verdaderamente notable”.

Polo aumentó sus vientos cerca de 90 nudos en 22 horas, cuando el parámetro técnico para considerar una intensificación extrema es un incremento de 55 km/h en 24 horas. El lunes por la mañana, el ciclón registraba vientos de apenas 100 km/h.

Datos de un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ubicaron la presión central mínima del huracán en 892 milibares, un nivel asociado con ciclones tropicales de intensidad excepcional.

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La tarde del martes, el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de Conagua, informó que el huracán permanecía prácticamente estacionario a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 570 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Polo es el tercer huracán categoría 5 de la temporada 2026 en el Pacífico oriental, después de Genevieve y Lowell. La cifra empata con 1994 como el año con más ciclones de esa intensidad registrados hasta el 22 de septiembre.

Fabián Vázquez, coordinador general de Conagua, indicó que Polo permanecería en categoría 5 hasta el mediodía del miércoles 23 de septiembre. Después iniciaría un debilitamiento gradual y el jueves se acercaría a las costas de Michoacán como huracán categoría 4, sin pronóstico de afectaciones mayores en tierra.

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El NHC señaló que el núcleo del ciclón podría pasar cerca de la costa suroeste de México durante su avance hacia el noroeste, aunque no prevé que toque tierra de forma directa. La vigilancia continuará hacia el fin de semana ante una posible aproximación a Baja California Sur, cuando el sistema ya estaría debilitado.

Una imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional registra el avance del huracán Polo en las costas del Pacífico mexicano. (Conagua Clima)

Conagua pronosticó lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima, el oeste y la costa de Michoacán, el este y oeste de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca. El NHC estimó acumulados de 100 a 200 milímetros, con registros aislados de hasta 305 milímetros (12 pulgadas) en zonas montañosas, donde aumenta el riesgo de deslaves e inundaciones repentinas.

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Jalisco tendría lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. En el Pacífico abierto, el oleaje podría alcanzar entre siete y nueve metros; en las costas de Michoacán y Guerrero se esperan olas de cinco a seis metros, de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

También se prevén rachas de hasta 80 km/h en Michoacán y Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de una zona de vigilancia hasta Playa Pérula, Jalisco.

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Miembros de la Guardia Nacional permanecen en una playa como parte del plan de ayuda en caso de desastre DN-III del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, mientras el huracán Polo, de categoría 5, se fortalece frente a la costa del Pacífico mexicano, provocando fuertes lluvias y riesgos de inundación a pesar de que se pronosticaba que su trayectoria se alejaría de la costa, en Acapulco, México, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Javier Verdin

La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases del miércoles 23 de septiembre en escuelas públicas y privadas de ambos turnos en Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña Alta y Montaña Baja.

El gobierno de Guerrero habilitó 620 refugios temporales en sus 85 municipios. En Michoacán, Protección Civil identificó 19 albergues en Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, con capacidad conjunta para 6,126 personas.