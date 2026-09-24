Ataque armado contra policías estatales deja tres elementos de las FSPE muertos en Comonfort, Guanajuato

Agresión armada contra elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en la comunidad de Delgado de Abajo, en el municipio de Comonfort (especial)

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Tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron asesinados durante una emboscada registrada la tarde del miércoles en el municipio de Comonfort, Guanajuato, mientras realizaban labores de patrullaje.

La agresión ocurrió en la comunidad de Delgado de Arriba, donde los policías estatales fueron atacados a disparos por un grupo de hombres armados. Tras el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para tratar de localizar a los responsables.

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La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó el fallecimiento de los tres agentes y señaló que el ataque ocurrió mientras desempeñaban funciones propias de su cargo.

“Tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado perdieron la vida tras una agresión con disparos de arma de fuego, mientras realizaban labores propias de su función”, informó la dependencia.

Ejército y Guardia Nacional buscan a los agresores

Después de la emboscada contra los policías estatales, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo interinstitucional en Comonfort.

En las acciones participan elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de corporaciones estatales, con el objetivo de ubicar a los hombres armados que participaron en la agresión.

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La Secretaría de Seguridad y Paz indicó que las labores operativas permanecen en desarrollo, por lo que hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas por este ataque.

“Las acciones operativas y las investigaciones correspondientes se encuentran en desarrollo”, señaló la dependencia estatal.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables en la zona donde ocurrió la agresión, mientras continúan las investigaciones para establecer cómo se desarrolló el ataque contra los agentes.

Fiscalía investiga ataque contra elementos de las FSPE

Agresión FSPE Comonfort Guanajuato Seguridad (especial)

Además del despliegue de seguridad, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la emboscada y avanzar en la identificación de los responsables.

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La zona fue asegurada para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales y el procesamiento de los indicios relacionados con el ataque.

Hasta el momento, la información oficial no establece la identidad de los agresores ni señala el grupo al que podrían pertenecer.

El asesinato de los tres elementos ocurrió mientras realizaban labores de seguridad en una comunidad de Comonfort, por lo que la Secretaría de Seguridad y Paz destacó que los agentes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Secretaría de Seguridad lamenta muerte de los policías

Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato logo (especial)

Tras confirmar el ataque, la Secretaría de Seguridad y Paz expresó sus condolencias a las familias de los tres integrantes de las FSPE fallecidos.

La dependencia condenó la agresión y lamentó “profundamente la pérdida de nuestros tres compañeros”, además de expresar su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.

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“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familias, compañeros y seres queridos”, manifestó la Secretaría.

Mientras continúan las investigaciones, el operativo de seguridad permanece activo en la zona de Delgado de Arriba, Comonfort, con participación de fuerzas estatales y federales.

Las autoridades aún no han informado sobre detenidos ni sobre el posible móvil de la agresión. Cualquier avance en la investigación será comunicado conforme las corporaciones de seguridad y las autoridades ministeriales obtengan nueva información.