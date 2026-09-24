¿Por qué detuvieron a Banda El Recodo en Londres? Esto pasó después de su presentación cerca del Tower Bridge

Fans de Banda El Recodo alarmados por posibles multas en Londrés tras intervención de la policía en su show callejero (rs)

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Banda El Recodo protagonizó un episodio inesperado en Londres el pasado martes 22 de septiembre, cuando un elemento de seguridad interrumpió su presentación improvisada cerca del Tower Bridge, realizada después de su concierto oficial en el recinto KOKO.

Los músicos atendieron la orden de las autoridades sin confrontar al agente abandonaron el lugar mientras caminaban con sus instrumentos.

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Sin embargo, la escena quedó registrada en un video que circuló en redes sociales. La propia banda compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram horas después del hecho.

La policía de Londres frenó a Banda El Recodo por ruido y obstrucción en la vía pública

De acuerdo con los hechos, un agente con chaleco amarillo fluorescente se acercó a los músicos mientras interpretaban una canción frente al puente. El oficial les

El grupo mexicano regional, El Recodo, intenta tocar música de banda en una calle cercana a Tower Bridge, Londres, Reino Unido, sin embargo, autoridades locales y agentes policiales intervinieron en el lugar para pedir a los músicos que se retiraran del espacio peatonal.

Las autoridades locales fundamentaron la intervención en el exceso de ruido que generaba la agrupación. La presencia de tambora, trompetas y clarinetes en plena vía pública también provocó una obstrucción en el paso de transeúntes por la zona.

La regulación británica permite ciertas actuaciones musicales sin amplificación entre las 08.00 y las 23.00 horas sin necesidad de licencia. Sin embargo, los consejos locales y la policía conservan la facultad de intervenir cuando detectan molestias o bloqueo del espacio peatonal.

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En el video difundido se escucha la instrucción del agente. “Vámonos, caminando, caminando”, indicó la autoridad mientras los músicos recogían sus instrumentos.

Los integrantes de la banda no confrontaron al oficial en ningún momento durante el procedimiento. Los músicos suspendieron la interpretación de inmediato y comenzaron a alejarse del puente.

(Captura de pantalla/Youtube)

El público que se había reunido para escuchar la música reaccionó con abucheos. Varias personas pidieron “more” en referencia a que la banda continuara con la presentación pese a la orden policial.

No existe hasta ahora información pública que confirme una multa o sanción formal contra la agrupación. Los reportes disponibles describen únicamente una advertencia verbal y el retiro voluntario de los músicos del lugar.

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La banda reaccionó con humor en su comunicado oficial tras el episodio. “Nos la volvieron a hacer... la misión era llevar nuestra música hasta uno de los lugares más emblemáticos de Londres, pero hoy no se pudo”, escribió la agrupación al compartir el video.

Banda El Recodo tocó cerca del Tower Bridge tras un concierto en Camden

La agrupación se presentó el domingo 20 de septiembre en KOKO, un recinto ubicado en Camden High Street. El evento comenzó a las 19.00 horas y formó parte de la agenda internacional del grupo.

Banda El Recodo intenta tocar en una calle cercana a Tower Bridge, en Londres, Inglaterra (especial)

Por ese escenario pasaron artistas como Amy Winehouse, Madonna y The Rolling Stones, según recordó la propia banda en redes sociales. Dos días después de ese concierto, los integrantes decidieron llevar sus instrumentos hasta las inmediaciones del Tower Bridge.

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La actuación espontánea reunió rápidamente a un grupo de transeúntes y turistas al otro lado del puente. Varias personas bailaron y grabaron el momento con sus teléfonos celulares antes de la llegada del agente.

La presentación no formaba parte de la agenda oficial de la gira europea del grupo. La banda buscaba, según explicó después en redes sociales, llevar la música de banda a uno de los puntos turísticos más reconocidos de la capital británica.

La visita a Londres se dio en el marco de una gira que celebra los 90 años de trayectoria de la agrupación sinaloense. Antes de llegar a la capital británica, el grupo se había presentado en Dublín, Irlanda, el 19 de septiembre.

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Banda El Recodo realizó un concierto en Londres (Foto: FB del grupo)

La gira contempla además presentaciones en Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich. La estrategia de tocar en espacios públicos forma parte de una práctica que la agrupación ha repetido en distintos países durante los últimos años.

Banda El Recodo enfrentó episodios similares en Japón y Colombia en 2024

El hecho de Londres no representa la primera vez que la agrupación enfrenta un contratiempo con autoridades o promotores en el extranjero. En mayo de 2024, la banda se presentó en un festival cultural en Tokio y decidió tocar de forma gratuita en las calles de Shibuya.

La policía japonesa llegó al lugar y pidió a los músicos que dejaran de tocar en la vía pública. En ese momento circularon versiones sobre una posible detención de los integrantes, pero no quedó confirmado que la agrupación hubiera sido arrestada.

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Pese al incidente en Shibuya, los músicos continuaron activos durante su estancia en Japón. La agrupación incluso volvió a tocar en la vía pública días después, en esa ocasión desde un pequeño bote.

Banda El Recodo realizó un concierto en Londres (Foto: FB del grupo)

En agosto de ese mismo año, la banda tuvo otro conflicto durante un concierto oficial en Bogotá, Colombia. Poncho Lizarraga, líder de la agrupación, denunció en redes sociales que los organizadores movieron el escenario giratorio veinte minutos antes de que terminara su presentación.

El músico calificó lo ocurrido como una falta de respeto hacia el público y hacia la banda. “Es una grosería, ni dieron la oportunidad de terminar la canción y despedirnos del público”, escribió Lizarraga en su comunicado sobre el episodio en Bogotá.

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Los tres episodios, en Japón, Colombia y ahora en Londres, comparten un mismo patrón de interrupción antes de que la agrupación decidiera concluir su presentación. En ninguno de los casos se reportaron confrontaciones físicas ni detenciones confirmadas contra los integrantes del grupo.

Pese a los tropiezos registrados en distintos países, la banda insistió en su intención de seguir llevando la música de banda a escenarios internacionales. “Seguimos buscando el momento y la forma de llevar la música de banda por los rincones de Europa y el mundo”, compartió la agrupación tras el episodio de Londres.