México

¿Qué pasa entre Jesse & Joy? Esposa de Jesse Huerta aclara el mensaje que desató rumores

Mónica León explicó el significado de sus recientes declaraciones y defendió la decisión de su esposo de emprender una nueva etapa profesional fuera del dúo

Jesse Huerta y Joy Huerta de Jesse & Joy posan para una foto previo a un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)
Jesse Huerta y Joy Huerta de Jesse & Joy posan para una foto previo a un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)
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Mónica León, esposa de Jesse Huerta, decidió aclarar el significado de las palabras que habían provocado especulaciones en redes sociales alrededor de la situación que atraviesan Jesse y Joy. La chef y panadera explicó que cuando habló de “la verdad siempre sale a la luz” no estaba confirmando una pelea entre los hermanos, sino cuestionando la versión de que su esposo había dejado “plantada” a la prensa.

La aclaración llegó después de la conferencia de prensa que Joy Huerta ofreció el pasado 22 de septiembre en el Auditorio Nacional, en medio de la decisión de Jesse de hacer una pausa en Jesse & Joy y de su anuncio de una nueva etapa musical con Jesse and the Supernovas.

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El mensaje de Mónica también dejó ver el respaldo que mantiene hacia su esposo. “Yo, como esposa, SIEMPRE voy a apoyar a mi amor y estar MUY orgullosa de él”, escribió, mientras defendió la decisión de Jesse de buscar nuevos retos personales y recordó que los cambios pueden generar miedo, pero también abrir la puerta a comenzar de nuevo.

Mónica León explica qué quiso decir con “la verdad”

Monica León - (Instagram)
Monica León - (Instagram)

Las primeras palabras de Mónica habían generado numerosas interpretaciones porque hablaban de familia, límites y verdad. Entre las frases que compartió estuvieron “El amor por la familia está por encima de todo”, “amor no significa permitirlo todo” y “la verdad siempre sale a la luz”.

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Sin embargo, la esposa de Jesse aclaró posteriormente que esas expresiones no tenían como objetivo confirmar un enfrentamiento entre los hermanos. “La verdad de la que hablaba ayer fue acerca de hacer ver que mi marido dejó ‘plantada’ a la prensa, eso no estuvo bien y no es, NO ES VERDAD”, escribió de manera contundente.

Mónica añadió que Jesse había informado previamente que no asistiría. También defendió la trayectoria del músico y afirmó: “Mi marido ha dedicado su carrera entera a sus admiradores y seguidores y siempre ha sido un caballero con su hermana y con los medios de comunicación”.

Jesse marca distancia de Jesse &amp; Joy, pero no de la música

Comunicado de Jesse Huerta (Instagram/jesseboy)
Comunicado de Jesse Huerta (Instagram/jesseboy)

La decisión de Jesse de hacer una pausa en Jesse & Joy provocó preguntas entre sus seguidores, especialmente después de que Joy hablara públicamente sobre la nueva etapa y reconociera el reto que representa continuar con las actividades del proyecto sin su hermano.

Jesse, por su parte, dejó claro que su pausa corresponde a Jesse & Joy y no significa abandonar la música. Además, confirmó que no formará parte del concierto previsto para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, aunque mantendrá los compromisos establecidos hasta el 5 de diciembre.

En medio de todo esto, el músico presentó oficialmente Jesse and the Supernovas, proyecto que, según explicó, no nació como consecuencia de su decisión de hacer una pausa en el dúo. Se trata de una propuesta que ya estaba planeada y calendarizada, por lo que el anuncio abrió una nueva etapa en su carrera.

Jesse and the Supernovas abre un nuevo capítulo

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Jesse explicó que su nuevo proyecto llevaba tiempo en preparación y que no representaba una decisión improvisada. “Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”, afirmó.

También resumió su postura con una frase que busca despejar las dudas sobre su futuro artístico: “Mi descanso es de Jesse & Joy no de la música”. De esta manera, el cantante plantea una separación entre la pausa del dúo y su intención de continuar desarrollando nuevas inquietudes musicales.

Mientras Mónica insiste en que su mensaje sobre “la verdad” no pretendía revelar un conflicto entre Jesse y Joy, la conversación alrededor de los hermanos continúa. Por ahora, lo que permanece públicamente establecido es que Jesse tomó distancia temporal de Jesse & Joy, Joy seguirá con las fechas anunciadas y Jesse ya puso en marcha Jesse and the Supernovas. Las especulaciones sobre una supuesta ruptura familiar o profesional no han sido confirmadas por ellos.

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