Pelea de Canelo vs Mbilli podría mudarse desde Arabia a Las Vegas

La pelea del Canelo Álvarez podría cambiar de sede (@canelo/Instagram)

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La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli vuelve a estar rodeada de incertidumbre a poco más de un mes de la fecha prevista para su realización.

El combate por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) está contemplado para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, pero el contexto que atraviesa Medio Oriente ha abierto la posibilidad de que la función sea trasladada a Estados Unidos.

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Por ahora, no existe un anuncio oficial que modifique los planes originales. Sin embargo, Las Vegas ya aparece como una alternativa para albergar el enfrentamiento, lo que también implicaría recorrer la fecha del esperado regreso del mexicano al cuadrilátero.

Podría cambiar Riad por la T-Mobile Arena

La principal modificación que se analiza para Canelo vs Mbilli tiene que ver con la sede.

El combate fue confirmado originalmente para el 31 de octubre en Riad, después de que la pelea que estaba prevista para septiembre fuera aplazada por asuntos personales que retrasaron el inicio del campamento de preparación del mexicano.

Ahora, la situación de seguridad en Medio Oriente ha generado dudas sobre la realización de una función de esta magnitud en Arabia Saudita.

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Ante ese escenario y según repotes, Las Vegas aparece como una posible alternativa y la T-Mobile Arena sería el recinto contemplado para recibir la cartelera.

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La opción que se maneja contempla que el enfrentamiento pase al 21 de noviembre, es decir, tres semanas después de la fecha establecida actualmente.

Esto permitiría conservar la función, aunque obligaría a modificar los planes logísticos y deportivos de los protagonistas.

La posibilidad de cambiar de escenario no significa que el traslado ya esté decidido. De hecho, la información oficial del CMB continúa colocando a Riad como la sede de Canelo vs Mbilli el 31 de octubre, por lo que cualquier modificación deberá ser anunciada por los responsables de la función.

El cambio también modificaría la preparación de la cartelera

Una eventual mudanza a Las Vegas no solamente afectaría a Canelo Álvarez y Christian Mbilli.

La función fue planteada como un evento con presencia importante de boxeadores mexicanos y contempla otros combates que también tendrían que ajustarse a cualquier modificación de fecha o escenario.

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Entre los nombres relacionados con la cartelera aparecen Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza, quienes mantienen sus respectivos compromisos dentro de la función.

Jaime Munguía también estaba contemplado en la cartelera (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Por ello, un movimiento de tres semanas tendría consecuencias sobre la planificación de sus campamentos.

El problema sería especialmente relevante porque los equipos ya trabajan con una fecha determinada. Cambiar del 31 de octubre al 21 de noviembre significaría extender la preparación, modificar cargas de entrenamiento y reorganizar aspectos logísticos como viajes, aclimatación y promoción.

Para Canelo, además, se trata de una pelea relevante en su regreso después de su derrota frente a Terence Crawford en septiembre de 2025.

El mexicano buscará recuperar el campeonato supermediano del CMB frente a un Mbilli invicto, quien fue elevado de campeón interino a monarca absoluto de la organización y realizará la primera defensa de su título.

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La situación, por lo tanto, permanece abierta. Mientras no exista una confirmación definitiva, el escenario oficial continúa siendo Riad el 31 de octubre, pero la alternativa de Las Vegas el 21 de noviembre gana espacio ante las circunstancias que rodean a Arabia Saudita.

Por ahora, los aficionados deberán esperar la decisión de los organizadores para conocer si Canelo vs Mbilli mantiene sus planes originales o si finalmente el esperado combate por el título mundial cambia de Arabia Saudita a Las Vegas.