México

Festival Miquixtli 2026 en Cuernavaca: fechas y actividades del encuentro cultural que contará con Julieta Venegas

Desfiles con cartonería monumental, ofrendas de comunidades indígenas, talleres, exposiciones y conciertos gratuitos componen la programación de la edición 33 en cuatro municipios del estado

Julieta Venegas en primer plano viste de negro frente a una ilustración con rostros femeninos, una catrina y flores de cempasúchil.
El Festival Miquixtli vuelve con su edición 33 y promete una experiencia sensorial completa: desfiles con cartonería monumental, ofrendas que narran historias de comunidades indígenas, sabores tradicionales que solo aparecen en esta temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las calles de Cuernavaca se preparan para transformarse en un recorrido de copal, cempasúchil y música en vivo. El Festival Miquixtli vuelve con su edición 33 y promete una experiencia sensorial completa: desfiles con cartonería monumental, ofrendas que narran historias de comunidades indígenas, sabores tradicionales que solo aparecen en esta temporada y, como cierre de lujo, un concierto de Julieta Venegas que pondrá banda sonora a una de las celebraciones más entrañables del estado de Morelos.

Quien se acerque este año encontrará algo más que un festejo de Día de Muertos. El Miquixtli funciona como una radiografía viva de la identidad morelense, con más de tres décadas de historia detrás y una capacidad demostrada para convocar a decenas de miles de visitantes cada noviembre. La edición 2026 llega bajo el lema “Caminos que nos unen” y con Veracruz como estado invitado, lo que sumará a la mezcla acentos jarochos, danzón y gastronomía costeña al ya de por sí variado mapa cultural morelense.

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El Festival Miquixtli 2026, dedicado al Día de Muertos, tendrá como cierre musical un concierto de Julieta Venegas y contará con Veracruz como estado invitado. El evento forma parte de la cartelera “Xochicalco: Tierra de Encuentros 2026” del gobierno de Morelos, que proyecta una derrama económica superior a 100 millones de pesos y la llegada de más de 250 mil visitantes durante el último trimestre del año.

Gobierno de Morelos presenta su cartelera de eventos 2026/ Facebook

Cuándo y dónde será el Festival Miquixtli 2026

El festival se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre, según informó el gobierno de Morelos al presentar la cartelera “Xochicalco: Tierra de Encuentros 2026”. La programación se distribuirá en cuatro sedes: Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla y Tepoztlán.

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El desfile central, que tradicionalmente reúne a artesanos, mojigangas, comparsas y bandas de viento de distintas regiones del estado, está previsto para el 30 de octubre. Ese mismo día se llevará a cabo el cierre musical a cargo de Venegas.

El Instituto de Cultura de Cuernavaca no ha detallado aún los horarios específicos de cada actividad ni la programación completa por sede. La información se ha difundido de forma escalonada en los últimos años, por lo que se espera que el cronograma detallado se publique conforme se acerque la fecha.

Julieta Venegas pondrá el broche musical

Julieta Venegas, con maquillaje brillante y traje oscuro con perlas, lleva un acordeón Gabbanelli negro en una playa al atardecer, con el mar
La edición anterior, la número 32, tuvo como cierre a Lila Downs, mientras que la programación de esos días incluyó también a agrupaciones como Glass, Ella & The Robots, Balam Roots, De la Rumba y Puerto Candela (Julieta Venegas/Instagram)

La confirmación de Julieta Venegas como artista principal se dio a conocer en el marco de la presentación de la cartelera Xochicalco 2026, encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia. La cantante se suma a una lista de figuras que en años recientes han cerrado el desfile del Miquixtli con conciertos masivos en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, corazón del festejo en Cuernavaca.

La edición anterior, la número 32, tuvo como cierre a Lila Downs, mientras que la programación de esos días incluyó también a agrupaciones como Glass, Ella & The Robots, Balam Roots, De la Rumba y Puerto Candela, en presentaciones que combinaron pop, rock, reggae y ritmos tropicales. El patrón se repite cada año: un gran nombre para el cierre del desfile y una parrilla de conciertos gratuitos durante los días siguientes en la misma plaza.

Veracruz, el estado invitado que sumará su identidad

Maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil sobre una mesa de madera, con un patio de piedra y papel picado al fondo.
La fórmula no es nueva. En 2018 el invitado fue Oaxaca, con su tradicional Guelaguetza representada por grupos de las siete regiones del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada edición del Miquixtli suma a un estado invitado que aporta su patrimonio cultural, artesanal y gastronómico a la fiesta morelense. En 2026 ese papel lo ocupará Veracruz, que se sumará con ofrendas, artesanías y expresiones propias de su región dentro de la programación general.

La fórmula no es nueva. En 2018 el invitado fue Oaxaca, con su tradicional Guelaguetza representada por grupos de las siete regiones del estado. En 2025 fue Tlaxcala, con una ofrenda monumental instalada en el Centro Cultural Jardín Borda y una exposición de tapetes tradicionales de Huamantla en el Palacio de Gobierno. El esquema busca tender puentes culturales entre entidades y ampliar la oferta artística que reciben los visitantes cada año.

Qué esperar: desfiles, ofrendas y sabores de temporada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En ediciones pasadas, estas ofrendas han representado a comunidades indígenas como Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Ocotepec, cada una con su propio estilo de montaje según la tradición local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del concierto de cierre, el Miquixtli conserva un formato que se ha mantenido durante décadas: un desfile inaugural con comparsas, chinelos, catrinas y carros alegóricos que recorre las principales calles de Cuernavaca hasta llegar a la sede donde se instalan las ofrendas monumentales.

En ediciones pasadas, estas ofrendas han representado a comunidades indígenas como Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Ocotepec, cada una con su propio estilo de montaje según la tradición local. La de Ocotepec, por ejemplo, mantiene la costumbre de las ofrendas “de cuerpo presente”, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La oferta gastronómica también forma parte central de la experiencia: dulce de calabaza, tamales, pan de muerto y las recetas de cocineras tradicionales locales suelen tener presencia en puestos distribuidos por las sedes del festival. A esto se suman talleres para niñas y niños, exposiciones de cartonería, presentaciones de danza y muestras de teatro, todo dentro de un formato pensado para toda la familia.

Una tradición con más de tres décadas en Morelos

CUERNAVACA, MORELOS, 31OCTUBRE2019.- Decenas de personas ataviadas como catrinas desfilaron por las calles de la capital con motivo del Día de Muertos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM
CUERNAVACA, MORELOS, 31OCTUBRE2019.- Decenas de personas ataviadas como catrinas desfilaron por las calles de la capital con motivo del Día de Muertos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

El Festival Miquixtli nació en 1994 como una iniciativa de artesanos, promotores culturales, músicos y artistas que buscaban un espacio para difundir y vender su trabajo en torno a la celebración del Día de Muertos. Desde entonces, el Jardín Borda de Cuernavaca abrió sus puertas cada año para rendir tributo a la muerte a través de música, danza, literatura, artesanías y ofrendas tradicionales.

En 2019 el festival celebró su edición número 25. Cuatro años después, en 2023, llegó a su trigésima edición, consolidado ya como uno de los eventos más queridos por la población morelense y un referente de la muestra cultural del Día de Muertos en el país. Para entonces, el festival se había expandido más allá del Jardín Borda hacia recintos como el Teatro Ocampo, el Centro Cultural Teopanzolco y el Museo Morelense de Arte Popular.

La edición 31, celebrada en 2024, dejó cifras que ilustran el crecimiento del festival: más de 94 mil visitantes asistieron a más de 130 actividades distribuidas en 27 recintos de Cuernavaca, Jojutla y Ocuituco, del 31 de octubre al 3 de noviembre de ese año. Esa edición incluyó presentaciones de artistas como Valsian, Los Miranda, Los Cojolites, La Bruja de Texcoco y la Banda de Tlayacapan, ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Para la edición 32, en 2025, el gobierno estatal proyectó una afluencia de 220 mil visitantes entre el festival central y otras manifestaciones culturales de Día de Muertos en el estado, con una derrama económica estimada en 73 millones de pesos. La inversión destinada específicamente a esa edición del Miquixtli fue de 8 millones de pesos, según informó en su momento la secretaria de Cultura de Morelos, Montserrat Orellana Colmenares.

El festival dentro de una cartelera más amplia

La edición 2026 del Miquixtli no llega de forma aislada. Forma parte de la segunda entrega de “Xochicalco: Tierra de Encuentros”, una cartelera unificada que agrupa eventos culturales, turísticos, deportivos y gastronómicos de Morelos durante octubre, noviembre y diciembre.

Antes del Miquixtli, la cartelera contempla el Desafío Morelos by La Vuelta, un circuito del Festival Internacional Cervantino en Cuernavaca con artistas de siete países, el quinto Festival de Maíces Nativos y el segundo Festival del Mezcal y el Queso, este último programado del 23 al 25 de octubre en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar con alrededor de 250 expositores.

Después del Miquixtli, la agenda continúa con “La Gran Mesa de México”, dedicada a la cocina tradicional, y cierra el año con el Festival de la Nochebuena en Cuernavaca y Cuautla. En conjunto, el gobierno estatal calcula que esta cartelera de fin de año atraerá a más de 250 mil personas y generará una derrama económica superior a los 100 millones de pesos para la entidad.

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