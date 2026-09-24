Postre de fresas con crema y leche condensada: receta fácil, cremosa y sin horno

Un postre de fresas con crema y leche condensada se sirve en una fuente de vidrio junto a una porción cortada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que no necesitan complicarse para convertirse en los favoritos de la mesa. Las fresas con crema y leche condensada son precisamente de esas preparaciones que conquistan desde la primera cucharada gracias a la combinación de fruta fresca, una mezcla cremosa y el dulzor característico de la leche condensada.

Esta receta de postre con fresas es una alternativa práctica para quienes buscan algo delicioso sin pasar horas en la cocina. Además, puede servirse en vasos individuales, copas o en un recipiente grande para compartir durante una comida familiar, una reunión o simplemente como antojo.

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El encanto está en el contraste: las fresas aportan frescura y un ligero toque ácido, mientras que la crema y la leche condensada crean una mezcla sedosa y dulce. El resultado es un postre sencillo, vistoso y perfecto para disfrutar bien frío.

El secreto de un postre de fresas irresistible

Un postre de fresas con crema y leche condensada se presenta en un recipiente transparente sobre una mesa de mármol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir un buen resultado, las fresas deben estar frescas, firmes y en buen estado. Antes de utilizarlas es importante lavarlas cuidadosamente y retirar las hojas. Después pueden cortarse en trozos pequeños o rebanarse, dependiendo de la textura que se quiera conseguir en cada cucharada.

La crema funciona como el elemento que une todos los sabores. Al mezclarse con la leche condensada se obtiene una preparación suave, mientras que la fruta rompe ligeramente el dulzor y aporta una textura jugosa. Esta combinación hace que cada porción tenga un equilibrio agradable.

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Una de las ventajas de este postre es que puede prepararse con anticipación. Guardarlo en refrigeración permite que se sirva frío y que los sabores se integren. Si se presenta en recipientes transparentes, además, las capas de fresa y crema pueden convertirse en parte de la decoración.

Ingredientes y preparación

Un postre de fresas con crema y leche condensada se presenta en una bandeja de vidrio junto a una porción servida en un plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gramos de fresas frescas

1 lata de leche condensada

1 taza de crema

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de azúcar

Fresas adicionales para decorar

Preparación

Lava muy bien las fresas, retira las hojas y córtalas en trozos pequeños. Coloca las fresas en un recipiente y agrega el azúcar. Mezcla suavemente y deja reposar durante unos minutos. En otro recipiente incorpora la crema, la leche condensada y la esencia de vainilla. Mezcla los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme y cremosa. Agrega las fresas a la mezcla y revuelve cuidadosamente para evitar que la fruta se deshaga. Distribuye el postre en vasos individuales o colócalo en un recipiente grande. Decora cada porción con algunas fresas. Refrigera durante al menos 30 minutos antes de servir.

Una opción dulce para cualquier ocasión

Un postre de fresas con crema y leche condensada se presenta en una fuente transparente junto a varias frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación puede hacer que una receta sencilla luzca completamente diferente. Servir las fresas con crema en copas transparentes permite apreciar los colores de la fruta y fresas enteras o cortarlas en láminas para colocarlas en la parte superior. El contraste entre el mejor de esta preparación es que no requiere horno ni técnicas complicadas. Con pocos ingredientes puedes tener un postre frío, cremoso y lleno de sabor. una de esas opciones que se repiten una y otra vez. Su textura suave, el sabor fresco de la fruta y la dulzura de la crema hacen la mezcla cremosa, mientras que los vasos pequeños son una alternativa práctica para reuniones.

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También puedes reservar algunas fresas enteras o cortarlas en láminas para colocarlas en la parte superior. El contraste entre el rojo de la fruta y el tono claro de la crema hace que el postre resulte atractivo incluso antes de probarlo.

Lo mejor de esta preparación es que no requiere horno ni técnicas complicadas. Con pocos ingredientes puedes tener un postre frío, cremoso y lleno de sabor. La leche condensada aporta ese toque dulce que convierte una combinación cotidiana en un antojo especial.

Si buscas una receta fácil con fresas para cerrar una comida, esta preparación puede convertirse en una de esas opciones que se repiten una y otra vez. Su textura suave, el sabor fresco de la fruta y la dulzura de la crema hacen que cada cucharada tenga un pequeño equilibrio entre frescura y placer.

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