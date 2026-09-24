¿LEGO bajará sus precios en México? Esto se sabe tras el anuncio de una inversión millonaria en el país

La compañía danesa confirmó un desembolso de 8 mil 600 millones de pesos en el país para expandir su producción.

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El sueño de tener una colección de LEGO un poquito más barata tendrá que esperar. La empresa danesa de juguetes, famosa por sus bloques que han ayudado a niñas, niños, adolescentes y también a más de un adulto a construir mascotas, edificios increíbles y demás, anunció una inversión de 8 mil 600 millones de pesos (400 millones de dólares) para ampliar sus operaciones en México.

El anuncio se realizó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contempla acciones para reforzar la presencia de LEGO en el país y continuar con el desarrollo de nuevos productos y experiencias para sus consumidores.

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Durante la presentación, Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, explicó que la inversión busca fortalecer las operaciones de la compañía en México. De acuerdo con las autoridades mexicanas, entre los principales beneficios para el país están la creación de empleos y el impulso de las industrias juguetera y petroquímica.

Pero hay una pregunta que seguramente muchos fans de los bloques se hicieron tras conocer la noticia: ¿esta inversión hará que los juguetes LEGO sean más baratos en México?

Tras inversión en el país, ¿qué pasará con los precios de LEGO?

La respuesta, al menos por ahora, es no. LEGO México no contempla reducir los precios de sus productos como parte de la ampliación de sus operaciones en el país.

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Durante la presentación, Sánchez Moya defendió el costo de los juguetes y explicó que la marca se mantiene dentro de la categoría de productos “premium”, debido a los estándares de calidad y seguridad que aplica en su fabricación.

“Somos un producto de alto costo, pero también nosotros estamos reconocidos como una marca premium”, dijo.

La directiva también destacó que una de las características de los bloques LEGO es que pueden permanecer en las familias durante años y pasar de una generación a otra. Es decir, ese set que alguien recibió durante su infancia todavía puede formar parte de la colección de sus hijos o incluso de sus nietos.

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“Se pueden utilizar de generación en generación”, explicó, al señalar que un producto adquirido durante la infancia puede seguir utilizándose en la edad adulta, ya que sus piezas pueden ensamblarse y desensamblarse de la misma forma.

LEGO descarta una disminución en el precio de sus juguetes en México a raíz de esta inversión. | REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Por ello, la empresa no prevé modificar sus precios como resultado de esta nueva inversión en México.

“Cuidamos mucho los estándares de calidad, de seguridad para poder que nuestros juguetes duren para toda la vida, entonces no esperamos tener un cambio en los precios”, afirmó Sánchez Moya.

Así que, por ahora, la llegada de una nueva inversión de LEGO al país no significa que sus bloques vayan a costar menos. La apuesta de la compañía está enfocada en ampliar sus operaciones y mantener los estándares de calidad de una marca que, según su propia directiva, busca que sus juguetes puedan acompañar a varias generaciones.

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