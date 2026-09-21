América Femenil ya conoce cuál será la sede de la FIFA Women´s Champions Cup

La casa del Inter de Miami reunirá en enero de 2027 a los mejores equipos del mundo en la rama femenina. (X / @AmericaFemenil)

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América Femenil ya conoce las fechas y la sede para disputar la fase final de la segunda edición de la Copa de Campeones Femenina que se llevará a cabo en el Nu Stadium, casa del Inter de Miami del 27 y el 31 de enero de 2027.

Toma del NU Stadium. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El torneo reúne a los equipos campeones de cada una de las regiones y será la primera ocasión en que compita un club mexicano dentro del certamen.

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Cómo consiguió América el boleto a la FIFA Women´s Champions Cup

América Femenil consigue su primer título internacional. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

América Femenil obtuvo su clasificación a la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027 tras conquistar la Copa de Campeones Concacaf W 2025-2026, asegurando ¿ uno de los lugares directos en la fase final del torneo internacional.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa venció 5-3 al Washington Spirit en la final, disputada el 24 de mayo en el Estadio Hidalgo de Pachuca.

El resultado le dio al conjunto azulcrema su primer título continental a nivel de clubes.

La serie tuvo un cierre de alta exigencia. América sentenció el triunfo en el tiempo agregado, con un autogol de Esme Morgan al minuto 90+6. Con ello, se convirtió en el primer club mexicano en levantar la Copa de Campeones Concacaf W.

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El campeonato no sólo le abrió la puerta a la FIFA Women’s Champions Cup 2027, sino que también le permitirá competir en el primer Mundial de Clubes Femenino 2028.

Formato de competencia

Formato de competencia de la Copa de Campeonas Femenina. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Antes de la fase final en Miami se disputarán dos rondas preliminares para definir al cuarto semifinalista. El proceso comienza en noviembre de 2026 con el duelo entre Naegohyang Women’s FC, campeón de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, y Auckland United FC, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la OFC.

Posteriormente, la ronda final se disputará en Miami, donde habrá dos semifinales, un partido por el tercer lugar y la final.

Los cruces quedan de la siguiente manera:

Primera ronda — noviembre de 2026 Naegohyang Women’s FC vs. Auckland United FC Sede: por confirmar, en Asia

Segunda ronda Ganador de Naegohyang Women’s FC / Auckland United FC vs. campeón de la CAF Sede y fecha: por confirmar

Semifinal 1 — del 27 al 30 de enero de 2027 América Femenil vs. ganador de la segunda ronda Sede: Miami, Florida

Semifinal 2 — del 27 al 30 de enero de 2027 Barcelona Femenil vs. campeón de Conmebol Sede: Miami, Florida

Partido por el tercer lugar — 31 de enero de 2027 Perdedor de la semifinal 1 vs. perdedor de la semifinal 2 Sede: Miami, Florida

Final — 31 de enero de 2027 Ganador de la semifinal 1 vs. ganador de la semifinal 2 Sede: Miami, Florida



América Femenil llega de forma directa a las semifinales y espera al equipo que supere las dos rondas previas. El torneo definirá en Miami al club campeón de esta segunda edición de la Copa de Campeones Femenina.

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Dónde ver los partidos del torneo en México

Hasta ahora no hay una televisora confirmado para la transmisión del evento. La primera edición se emitió a través de las pantallas de DAZN de forma gratuita, por lo que aquí en Infobae México te contaremos cuándo se dé a conocer el canal oficial donde se podrán ver los partidos del torneo.