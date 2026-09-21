México

Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros

El ex operador de Vitol deberá entregar 7.13 millones de dólares tras dirigir pagos ilícitos a dos funcionarios de PPI para obtener ventas de gas etano a la petrolera estatal mexicana entre 2015 y 2020

Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo
Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo
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Un jurado federal en Brooklyn halló culpable a Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y exoperador de la petrolera Vitol Inc., tras un juicio de ocho semanas por dirigir dos esquemas de soborno a funcionarios estatales de Ecuador y México. Tiempo después, el tribunal lo sentenció a cuatro años de prisión.

Como parte de la sentencia, Aguilar deberá pagar 7,13 millones de dólares en concepto de decomiso y una multa de 100 mil dólares. Tras el veredicto de culpabilidad, el acusado había enfrentado una pena máxima de hasta 30 años de prisión, que finalmente se redujo a los cuatro años dictados por el juez.

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Los esquemas de soborno en Ecuador y México

Entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador en la oficina de Vitol en Houston. Según documentos judiciales, pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de la petrolera estatal mexicana PEMEX.

El primer plan buscaba asegurar un contrato de 300 millones de dólares para la compra de fueloil. Aguilar y sus cómplices utilizaron una entidad estatal de Oriente Medio para eludir las restricciones que Petroecuador imponía a los contratos con empresas privadas.

Maqueta de refinería de petróleo, carpeta con el texto Contrato Asignado y silueta de un hombre de espaldas ante un ventanal.
Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cambio de la promesa y el pago de sobornos, los funcionarios ecuatorianos garantizaron que esa entidad y Vitol obtuvieran el contrato. Tras las elecciones presidenciales de Ecuador en 2017, los funcionarios sobornados fueron reemplazados por nuevas autoridades, a quienes Aguilar y sus cómplices también ofrecieron pagos para mantener el contrato vigente y obtener negocios adicionales.

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En el caso mexicano, Aguilar pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de PPI. El objetivo era obtener contratos para que Vitol suministrara a PEMEX cientos de millones de dólares en gas etano.

El método para ocultar los pagos

Para encubrir las operaciones, Aguilar y sus cómplices recurrieron a una red de contratos falsos, facturas ficticias y empresas fantasma constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.

El acusado también usó cuentas de correo electrónico con nombres falsos, en lugar de su dirección corporativa de Vitol, para comunicarse con sus cómplices y coordinar los pagos.

Una mesa de mármol con carpetas, sobres, pasaportes y sellos notariales frente a ventanales que dan al mar con palmeras.
Para encubrir las operaciones, Aguilar y sus cómplices recurrieron a una red de contratos falsos, facturas ficticias y empresas fantasma constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las pruebas presentadas en el juicio se incluyó una llamada telefónica grabada en la que Aguilar le pidió a un cómplice que el blanqueador de dinero en Curazao debía “inventar algunos contratos falsos” para sostener la fachada del esquema.

El veredicto tras un juicio de ocho semanas

El juicio se desarrolló ante el juez de distrito Eric N. Vitaliano y culminó con el veredicto de culpabilidad del jurado. La fiscalía presentó el testimonio de diez testigos, entre ellos tres exfuncionarios mexicanos y ecuatorianos que recibieron sobornos, consultores que facilitaron los pagos y un intermediario que blanqueó el dinero.

También se exhibieron registros de pagos, correos electrónicos de las cuentas con alias del acusado, grabaciones de llamadas y reuniones, registros de viajes y registros bancarios que mostraban las transferencias a través de empresas fantasma en paraísos fiscales.

El jurado declaró a Aguilar culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de violar dicha ley en el esquema ecuatoriano, así como de conspiración para cometer lavado de dinero en ambos esquemas. También fue hallado culpable de conspiración para violar la FCPA y de violar la Ley de Viajes en el caso mexicano.

Declaraciones de los fiscales y el FBI

Tras conocerse la sentencia final, el fiscal general adjunto Andrew A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que el fallo “deja claro que los actores corruptos, como Javier Aguilar, quien facilitó y dirigió dos importantes esquemas internacionales de soborno y lavado de dinero, serán llevados ante la justicia y castigados como corresponde”.

Pila de carpetas atadas con cordel junto a un mazo de madera sobre un escritorio de madera en una sala de tribunal.
Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal federal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York, sostuvo que la sentencia “envía un contundente mensaje disuasorio a quienes pudieran verse tentados a participar en esquemas de soborno similares” y remarcó el compromiso de su oficina para “erradicar la corrupción en los mercados de materias primas”.

Por su parte, el subdirector Heith Janke, de la División Criminal del FBI, señaló que Aguilar “sobornó, falsificó, manipuló el sistema y participó en diversas prácticas financieras corruptas, todo ello mientras utilizaba instituciones financieras estadounidenses para llevar a cabo sus actividades delictivas”.

En el momento del veredicto de culpabilidad, el entonces fiscal federal Breon Peace había señalado que “el acusado y sus cómplices buscaron enriquecerse mediante acuerdos ilícitos” y que “los pueblos de Ecuador y México merecían algo mejor”.

El acuerdo con Vitol y los cómplices

En diciembre de 2020, Vitol admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil, en violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA. La empresa celebró un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia y aceptó pagar un total de 135 millones de dólares en multas.

Esa resolución se coordinó con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y con autoridades brasileñas.

Siete de los cómplices de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables por su participación en los planes. En conjunto, estas personas acordaron entregar más de 63 millones de dólares procedentes de los esquemas de soborno.

La investigación estuvo a cargo de la unidad de lucha contra la corrupción internacional del FBI en Miami, con la participación de fiscales federales adjuntos del Distrito Este de Nueva York y del Distrito Sur de Texas, además de la Sección de Delitos de Cuello Blanco y Corporativo y la Unidad de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del Departamento de Justicia.

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