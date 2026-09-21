De niños a ídolos: Timbiriche llegará a la pantalla en una nueva serie con la participación de Macarena García, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra

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La historia de una de las agrupaciones juveniles más recordadas de México llegará nuevamente a la pantalla, esta vez convertida en una serie de ficción inspirada en hechos reales. Timbiriche es la nueva producción original de ViX, que ya reveló las primeras imágenes y al elenco que tendrá la responsabilidad de recrear los primeros años de un grupo que terminó convertido en uno de los grandes fenómenos musicales de Latinoamérica.

Mucho antes de los grandes escenarios, los discos y las giras, Timbiriche fue un proyecto integrado por jóvenes que encontraron en la música una oportunidad para cumplir sus sueños. La serie llevará al público hasta los años ochenta para mostrar cómo comenzó aquella aventura y cómo el éxito apareció de manera inesperada, modificando la vida de sus protagonistas.

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El elenco está integrado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.

¿Quién fue Timbiriche y por qué marcó al pop mexicano?

Timbiriche - (ViX)

Timbiriche comenzó como un proyecto infantil y, con el paso de los años, se convirtió en una de las agrupaciones más importantes de la música popular mexicana. Por sus distintas generaciones pasaron artistas que posteriormente construyeron exitosas carreras como solistas, entre ellos Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Paulina Rubio, Mariana Garza, Thalía y Diego Schoening.

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El impacto del grupo fue mucho más allá de sus canciones. Timbiriche formó parte de una época en la que la televisión, la música y la cultura juvenil estaban estrechamente relacionadas. Sus integrantes crecieron frente al público y se convirtieron en referentes para miles de niños y adolescentes que encontraron en ellos una imagen cercana de lo que significaba pertenecer al mundo del espectáculo.

Su importancia también está relacionada con la huella que dejó en la cultura popular mexicana. La agrupación logró mantenerse vigente a través de diferentes generaciones y sus integrantes continuaron vinculados con la música, la actuación y la televisión. Por eso, contar sus primeros años representa una oportunidad para regresar al momento en que comenzó a construirse aquel fenómeno.

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Los rumores que despertaron la curiosidad de los seguidores

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

Antes de que se conociera oficialmente el elenco, el proyecto ya había despertado interés entre los seguidores de Timbiriche. La posibilidad de llevar la historia de la agrupación a una producción de ficción generó especulaciones sobre los actores que interpretarían a los integrantes originales y sobre la manera en que serían representados algunos de los episodios más importantes de su trayectoria.

La expectativa aumentó conforme comenzaron a circular nombres relacionados con la producción. Sin embargo, buena parte de esas versiones permaneció en el terreno de los rumores hasta que se dio a conocer oficialmente el reparto. Con el anuncio, la conversación pasó de las especulaciones a conocer finalmente a los jóvenes actores que estarán al frente de la historia.

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El proyecto también llamó la atención porque no se plantea como un documental. Al tratarse de una ficción inspirada en hechos reales, la producción tendrá la posibilidad de construir una narrativa dramática alrededor de los personajes, sus vínculos y las circunstancias que acompañaron el crecimiento del grupo.

Fama, amistad y los retos detrás del escenario

Timbiriche - (ViX)

La serie mostrará el contraste entre los sueños de aquellos adolescentes y las exigencias que llegaron junto con la fama.

Mientras el fenómeno musical crecía, también aumentaban las responsabilidades, las presiones y los desafíos de vivir permanentemente bajo la mirada del público.

La historia pondrá especial atención en la amistad, las aspiraciones y los conflictos personales que acompañaron el nacimiento de una agrupación que terminó convirtiéndose en una referencia del pop en español.

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