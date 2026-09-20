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Rodrigo Pacheco pierde en la primera final ATP Challenger de su carrera

El tenista mexicano busca ascender en el ranking de la ATP y competir en algún momento en un Grand Slam

El tenista mexicano busca ascender en el ranking de la ATP y competir en algún momento en un Grand Slam. (REUTERS/Henry Romero)
El tenista mexicano busca ascender en el ranking de la ATP y competir en algún momento en un Grand Slam. (REUTERS/Henry Romero)
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Rodrigo Pacheco hizo historia al convertirse en el primer tenista mexicano en llegar a una final del ATP Challenger desde 2010, aunque desafortunadamente cayó ante Ilia Simakin por parciales de 7-6, 4-6 y 3-6.

A pesar del resultado, la actuación del yucateco refleja el gran crecimiento que está teniendo y buscará seguir sumando victoria que lo posicionen mejor en el ranking para conseguir formar parte en algún momento del cuadro principal en un Grand Slam.

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Rodrigo hace historia tras llegar a la final en Vietnam

Este fue el camino para llegar a la final que siguió Rodrigo Pacheco. (REUTERS/Henry Romero)
Este fue el camino para llegar a la final que siguió Rodrigo Pacheco. (REUTERS/Henry Romero)

Debido a su actuación en el Challenger de Vietnam, Rodrigo Pacheco pasó del puesto 269 al 259 en el ranking de la ATP, lo cual refleja su crecimiento que ha tenido dentro del circuito.

Rodrigo disputará la final del Challenger de Vietnam con la posibilidad de consolidar su avance en el circuito profesional. El mexicano llega como tercer sembrado y, sin importar el resultado del último partido, pasará del puesto 269 al 259 del ranking ATP.

Su recorrido en el torneo incluyó triunfos sobre Sergio Callejón Hernando, Arthur Weber y Philip Sekulic, mientras que en semifinales superó a Moïse Kouamé, resultado que le permitió acceder a una nueva definición en el circuito Challenger.

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Trayectoria profesional de Rodrigo Pacheco

Conoce la trayectoria profesional de Rodrigo Pacheco .(REUTERS/Henry Romero)
Conoce la trayectoria profesional de Rodrigo Pacheco .(REUTERS/Henry Romero)

El resultado se suma a las semifinales que alcanzó durante 2025 en Sassuolo, Metepec, San Luis Potosí y Kingston. Esa regularidad le ha permitido mantenerse cerca de los principales puestos del tenis profesional y sumar experiencias en distintas superficies.

Rodrigo también cuenta con antecedentes destacados en la categoría juvenil. En 2023 fue número uno del ranking ITF júnior y conquistó el título de dobles en Roland Garros juvenil.

Su desempeño le abrió oportunidades en torneos de mayor exigencia. Durante el ATP 500 de Acapulco en 2025 venció al australiano Aleksandar Vukic y avanzó hasta los cuartos de final.

Quiénes han sido los máximos exponentes de México en el tenis masculino

Foto de archivo de Raúl Ramírez
Foto de archivo de Raúl Ramírez

Hablar de los máximos exponentes del tenis varonil mexicano obliga a comenzar con Rafael Osuna. El capitalino alcanzó el número uno del mundo en 1963, ganó el US Nationals —antecesor del Abierto de Estados Unidos— y llegó tres veces a las semifinales de Wimbledon. También conquistó títulos de dobles en Wimbledon y el torneo estadounidense.

En la era profesional, Raúl Ramírez establece el parámetro más alto para México. El tenista de Ensenada llegó al cuarto lugar del ranking individual en 1976 y acumuló 19 títulos ATP entre singles y dobles. Su desempeño lo mantiene como el mexicano mejor ubicado en la clasificación de individuales desde la creación del ranking ATP.

Otros nombres que sostienen esa tradición son Leonardo Lavalle, quien alcanzó el puesto 51 del mundo y venció al entonces número cinco Stefan Edberg en 1986, y Jorge Lozano, figura de Copa Davis y finalista en ocho torneos de dobles durante 1988

En dobles, Santiago González también se coloca entre los referentes nacionales. El veracruzano ingresó al top 10 de la especialidad en 2023, una marca que antes solo habían conseguido Raúl Ramírez y Jorge Lozano.

Rodrigo busca abrirse espacio en ese grupo. Su etapa juvenil, el ascenso en el ranking y sus resultados en Challengers lo colocan ante la oportunidad de acercarse a los registros que dejaron las principales figuras mexicanas del circuito.

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