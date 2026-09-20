México

“No eres mi tipo”: resurgen dichos de Bárbara de Regil sobre J Balvin tras su separación de Valentina Ferrer

La ruptura de la pareja provocó que usuarios rescataran antiguas declaraciones sobre presuntos coqueteos del cantante y un señalamiento de infidelidad

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La mexicana aseguró que el paisa le coqueteó en el pasado sin saber que estaba casada - crédito Redes Sociales-REUTERS/Maris Alejandra Cardona
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La confirmación de la separación entre J Balvin y Valentina Ferrer volvió a colocar la relación de la pareja en el centro de la conversación en redes sociales. Poco después de conocerse la noticia, usuarios comenzaron a recuperar declaraciones que habían quedado atrás y que involucraban al cantante colombiano en distintas polémicas.

Entre los contenidos que resurgieron aparece una historia contada por Bárbara de Regil, quien aseguró que J Balvin le escribió mediante mensaje privado después de que ella publicara nuevamente un video en el que aparecía entregándole un premio en Miami. La actriz relató el supuesto intercambio durante su participación en un programa de televisión.

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El episodio volvió a llamar la atención por una frase que, de acuerdo con el relato de De Regil, habría recibido directamente del intérprete: “Vuélvemelo a entregar”. A partir de ahí, la actriz contó cómo respondió y por qué consideró que el mensaje tenía una intención distinta a la que inicialmente había entendido.

El mensaje de J Balvin que Bárbara de Regil recordó años después

J Balvin le habría coqueteado a Bárbara de Regil
La actriz y creadora de contenido recordó lo que pasó con el cantante colombiano tras una entrega de premios.

Bárbara explicó que, en aquella ocasión, había entregado un premio a J Balvin en Miami. Dos años después, el video apareció nuevamente entre sus recuerdos y decidió publicarlo en redes sociales. En la publicación mencionó al cantante, quien presuntamente respondió mediante mensaje directo.

“Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots: ‘Vuélvemelo a entregar’”, contó la actriz.

De Regil aseguró que inicialmente tomó la frase como una referencia al premio y respondió: “Vuélvemelo a entregar, ¿te lo tengo que dejar otro premio o qué?”. Según su relato, después de 17 minutos recibió otra respuesta: “Ah, no, olvídalo, eres casada”.

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La actriz afirmó que entonces contestó de manera tajante: “Y aunque no estuviera, no eres mi tipo”. Posteriormente, aclaró que respetaba la trayectoria artística del colombiano, aunque cerró la anécdota con una frase cargada de humor: “A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”.

¿Dónde contó Bárbara de Regil la polémica?

Bárbara de Regil
(Facebook Bárbara de Regil)

La historia fue contada por Bárbara de Regil durante su participación en “Secretos de pareja”, espacio en el que compartió aspectos de su vida personal junto a su esposo, Fernando Schoenwald.

El relato comenzó a circular nuevamente después de que la separación de J Balvin y Valentina Ferrer se convirtiera en tema de conversación.

En redes sociales, algunos usuarios recuperaron fragmentos de aquella intervención y volvieron a debatir sobre el supuesto intercambio entre la actriz y el cantante.

El señalamiento de Melanie Pavola también volvió a escena

El cantante colombiano publicó varias fotografías junto a su pareja, Valentina Ferrer - crédito @jbalvin/Instagram
El cantante colombiano publicó varias fotografías junto a su pareja, Valentina Ferrer - crédito @jbalvin/Instagram

A la conversación se sumó otro episodio relacionado con Melanie Pavola, quien anteriormente hizo un señalamiento de infidelidad contra J Balvin. La influencer aseguró que había tenido un encuentro íntimo con el cantante y afirmó que él le habría dicho que Valentina Ferrer estaba embarazada.

“Él me invitó a Nueva York una vez, voy, hacemos el amor y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada’”, relató Pavola al contar su versión de lo ocurrido.

La influencer también aseguró que posteriormente se comunicó con Ferrer para contarle lo que, según ella, había sucedido. Sin embargo, este señalamiento corresponde a la versión expresada públicamente por Pavola y no permite establecer por sí solo que aquel episodio haya sido la causa de la separación.

Así, mientras J Balvin y Valentina Ferrer atraviesan el cierre de una relación que durante años estuvo bajo la mirada pública, las redes sociales vuelven a desempolvar antiguas historias. Entre mensajes privados, declaraciones televisivas y acusaciones que no han sido confirmadas como causa de la ruptura, el pasado vuelve a ocupar el centro de la conversación.

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