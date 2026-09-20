Dos dirigentes partidistas fueron asesinados en menos de un mes en la región sur de Morelos

Los homicidios de Zenón Juárez (izquierda) y Víctor Manuel Amado ocurrieron con 25 días de diferencia en municipios de la región surponiente de Morelos.(Imagen ilustrativa | Infobae México)

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Dos dirigentes partidistas fueron asesinados en un lapso de 25 días en municipios de la región surponiente de Morelos. El caso más reciente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en Tetecala, donde Zenón Juárez Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, fue atacado a balazos junto con otro hombre que lo acompañaba.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:40 horas en un inmueble de la colonia Centro, de acuerdo con los reportes sobre el caso. Juárez Hernández murió en el lugar, mientras que el otro hombre falleció posteriormente cuando era trasladado al Hospital General de Tetecala. Hasta la mañana de este domingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos no ha informado de personas detenidas ni ha establecido públicamente el móvil del doble homicidio.

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La FGE informó que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes en el lugar de la agresión y en el hospital. La dependencia señaló que mantiene abiertas las líneas de investigación para identificar a los responsables.

Zenón Juárez también había ocupado un cargo en el Ayuntamiento

Además de dirigir al PRI en Tetecala, Juárez Hernández se desempeñó como director de Agua Potable del municipio. Tenía 38 años y mantenía actividad política en la localidad donde fue atacado.

El asesinato ocurrió 25 días después de otro homicidio contra un dirigente partidista en la misma región del estado. El 24 de agosto, Víctor Manuel Amado de León fue asesinado en Mazatepec, municipio vecino de Coatlán del Río, donde desarrollaba su actividad política.

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EL PRI Morelos condenó el asesinato y pidió al gobierno estatal dar con los responsables. (Crédito X |@PRIMoroficial)

Víctor Manuel Amado fue atacado en Mazatepec

Amado de León era coordinador distrital y dirigente municipal del partido PAZ en Coatlán del Río. También había sido candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la presidencia municipal durante las elecciones de 2024.

El ataque ocurrió durante los primeros minutos del 24 de agosto en la colonia Justo Sierra, en Mazatepec. Amado de León viajaba en un vehículo junto con otro hombre cuando sujetos armados dispararon contra la unidad. El político murió y su acompañante resultó herido.

El homicidio tuvo además un antecedente de violencia durante la campaña electoral de 2024. El domicilio de Amado de León, en Coatlán del Río, fue atacado con armas de fuego y en el sitio fueron colocadas mantas con amenazas, según reportes publicados después de su asesinato. En ese momento, el entonces candidato presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal.

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Las autoridades no han establecido públicamente que aquellas amenazas estén relacionadas con el homicidio ocurrido en agosto. Tampoco se ha informado de una detención por ese caso.

Víctor Manuel Amado de León fue asesinado el 24 de agosto en Mazatepec. Era dirigente municipal de PAZ en Coatlán del Río. (Crédito: Facebook | Víctor Manuel Amado de León)

Los dos homicidios ocurrieron en municipios de la misma región

Tetecala —donde fue asesinado Juárez Hernández— y Mazatepec —escenario del homicidio de Amado de León— forman parte de la zona surponiente de Morelos y se encuentran separados por una distancia relativamente corta.

La coincidencia territorial y el intervalo de 25 días permiten documentar la sucesión de ambos asesinatos, pero hasta ahora no existe información pública de la Fiscalía que establezca que los dos casos estén relacionados, que hayan sido cometidos por el mismo grupo o que tengan un móvil común.

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En el caso de Juárez Hernández, la investigación permanece abierta y la autoridad estatal no ha dado a conocer una hipótesis sobre el motivo de la agresión. En el expediente de Amado de León tampoco se ha informado públicamente de responsables detenidos ni de una conclusión sobre el móvil.

La violencia también alcanzó a otros actores políticos de Morelos

Los dos homicidios se suman a otros asesinatos de figuras vinculadas con la vida política de Morelos registrados durante 2026. El 22 de julio fue asesinado Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, dentro de su oficina. Para agosto, la Fiscalía no había informado de personas detenidas por ese caso.

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El contexto adquiere relevancia porque Morelos se encuentra en la preparación del proceso electoral local 2026-2027, que contempla elecciones para el Congreso estatal y los ayuntamientos, además de la elección de integrantes del Poder Judicial local.

El 22 de julio fue asesinado Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, dentro de su oficina. (Crédito: facebook | Valentín Lavín Romero)

Sin embargo, la coincidencia temporal entre los asesinatos de Juárez Hernández y Amado de León no permite por sí misma atribuirlos a una causa electoral. En ambos casos, corresponde a la Fiscalía determinar si las víctimas fueron atacadas por motivos relacionados con su actividad política, por circunstancias personales o por alguna otra causa.

La zona sur de Morelos arrastra amenazas, narcomantas y disputas criminales

Los municipios donde ocurrieron los dos homicidios forman parte de una zona que en los últimos años ha registrado amenazas contra actores políticos y mensajes atribuidos a grupos criminales. En junio de 2026, fueron colocadas narcomantas de manera simultánea en Tetecala, Mazatepec, Coatlán del Río y Miacatlán, con señalamientos sobre presunta colusión de autoridades y referencias a extorsión, secuestro y cobro de piso.

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En Morelos, las autoridades han identificado la presencia de múltiples organizaciones criminales. La Secretaría de Seguridad estatal señaló en enero que tenía ubicados nueve grupos delictivos y al menos 20 células, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Tlacos, Los Linos y el Cártel de Sinaloa. Un análisis posterior de la Fiscalía General de la República identificó 16 organizaciones con presencia o disputa territorial en la entidad.

La información disponible no permite atribuir a alguna de esas organizaciones los asesinatos de Zenón Juárez Hernández o Víctor Manuel Amado de León. Tampoco existe, hasta ahora, una relación establecida entre ambos homicidios.

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