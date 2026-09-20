México

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

La producción sobre la preparación de la streamer para La Velada del Año VI reavivó las especulaciones de sus seguidores sobre el vínculo que mantiene con la también creadora regiomontana

Rivers - (Youtube)
Rivers - (Youtube)
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El estreno del documental de Rivers sobre su preparación para La Velada del Año VI volvió a encender una conversación que lleva tiempo circulando entre sus seguidores: la naturaleza de su relación con Ari Gameplays. La producción, estrenada el 19 de septiembre, muestra parte del proceso que vivió la regiomontana antes de subir al cuadrilátero para enfrentar a la española RoRo.

Rivers llegó a aquella pelea después de meses de preparación, pero terminó perdiendo ante RoRo. El combate estuvo rodeado de conversación en redes sociales y, ahora, con el documental nuevamente en circulación, la atención de parte de la comunidad se desplazó del ring hacía algunos de los momentos compartidos por Rivers y Ari.

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La producción tiene una duración de 6 horas y 24 minutos y, tras su lanzamiento, comenzó a generar una gran cantidad de comentarios y reacciones. Para algunos usuarios, las escenas en las que aparece Ari acompañando a Rivers durante el proceso fueron suficientes para volver a especular sobre un supuesto romance entre ambas. Ninguna de las dos ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental.

Ari Gameplays, presente durante el proceso de Rivers

Rivers - (Youtube)
Rivers - (Youtube)

Uno de los elementos que más llamó la atención de los espectadores fue la presencia constante de Ari Gameplays en distintos momentos del documental. Su cercanía con Rivers hizo que algunos seguidores volvieran a interpretar gestos, miradas y muestras de afecto como algo que, desde su perspectiva, iría más allá de una amistad.

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Las reacciones aparecieron rápidamente en redes sociales. Entre los comentarios publicados por usuarios se pudo leer: “Que alguien tenga alguna duda si Ari y Rivers son una pareja después de verse las 6 horas del documental, ya es ser tonto. El nivel de complicidad y las miradas no son de mejores amigas”.

Otros internautas reaccionaron en sentido similar: “Lo de Ari y Rivers es un claro ‘lo que se ve no se pregunta’”, mientras que algunos resumieron su percepción con una frase que terminó convirtiéndose en parte de la conversación: “Una relación como la de Ari y Rivers, porque así no se llevan las amigas”.

Sin embargo, esas expresiones corresponden a interpretaciones de usuarios de redes sociales. La cercanía mostrada en momento compartido, parte de la audiencia vuelve a preguntarse si existe algo más que una amistad. La situación se ha convertido en uno de esos temas recurrentes dentro de la comunidad de ambas creadoras, aunque ninguna ha hecho una confirmación pública el documental no confirma por sí misma que exista una relación sentimental entre las creadoras.

La historia detrás de los rumores

Los fragmentos virales de transmisiones y sorpresas de cumpleaños avivan la conversación sobre Ari Gameplays y Rivers GG en internet. (X/@_092006)
Los fragmentos virales de transmisiones y sorpresas de cumpleaños avivan la conversación sobre Ari Gameplays y Rivers GG en internet. (X/@_092006)

La especulación sobre Rivers y Ari Gameplays no nació con el documental. Desde hace tiempo, la comunidad ha observado el contenido que ambas comparten, sus apariciones juntas, fotografías, videos y distintas muestras de cercanía que han alimentado las teorías de sus seguidores.

Con cada nuevo momento compartido, parte de la audiencia vuelve a preguntarse si existe algo más que una amistad. La situación se ha convertido en uno de esos temas recurrentes dentro de la comunidad de ambas creadoras, aunque ninguna ha hecho una confirmación pública que permita afirmar que mantienen una relación romántica.

El documental, por su duración y por la cantidad de momentos que reúne del proceso de Rivers, simplemente volvió a poner esas especulaciones bajo los reflectores. Esta vez, los espectadores no solamente siguieron el esfuerzo de la streamer antes de su combate contra RoRo, sino que también analizaron cada interacción con Ari.

Entre el ring y las miradas

Rivers - (Youtube)
Rivers - (Youtube)

El documental permite observar una parte más personal del camino de Rivers hacia La Velada del Año VI. El proyecto reúne momentos de entrenamiento, preparación y acompañamiento durante una etapa marcada por la presión de competir nuevamente en el evento.

Aunque Rivers no consiguió la victoria frente a RoRo, la producción terminó abriendo otra conversación entre sus seguidores. Las escenas junto a Ari Gameplays fueron interpretadas por algunos como señales de una posible relación, mientras otros continúan considerando que simplemente se trata de una amistad cercana.

Por ahora, lo que puede decirse a partir de lo mostrado públicamente es que Ari estuvo cerca de Rivers durante buena parte de este proceso. Todo lo demás pertenece al terreno de las especulaciones de internet. Y mientras ellas no definan públicamente qué existe entre ambas, las preguntas continuarán: para algunos, “así no se llevan las amigas”; para otros, simplemente es una amistad que la audiencia ha decidido mirar con lupa.

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