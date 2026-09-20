Mariana Ochoa destapa romance con Ernesto Laguardia: “Story time” y sorprende en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa nomino de forma directa a Ese Pérez. (Captura de pantalla )

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Mariana Ochoa convirtió una charla entre compañeros en uno de los momentos más inesperados de la fiesta de esta semana en La Casa de los Famosos México. Sin demasiados rodeos, la cantante aseguró que hace aproximadamente 20 años tuvo un romance con Ernesto Laguardia, revelación que provocó sorpresa entre quienes estaban a su alrededor.

“Ernesto y yo salimos, salimos”, afirmó Mariana ante la incredulidad de los demás habitantes. La confesión fue recibida con preguntas y expresiones de sorpresa, mientras ella parecía disfrutar de la reacción que había provocado con una historia de su pasado que, hasta ese momento, no había sido el centro de la conversación.

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La situación tomó todavía más fuerza cuando Mariana comenzó a llamar la atención de sus compañeros con una frase que terminó marcando el momento: “Story time, story time”. La expectativa creció de inmediato, pero el intercambio terminó dejando más curiosidad que detalles sobre aquella relación que, según lo dicho dentro de la casa, ocurrió hace dos décadas.

¿Quién es Mariana Ochoa?

(La Casa de los Famosos México)

Mariana Ochoa es una cantante, actriz y conductora mexicana que comenzó su carrera artística desde muy joven. Su nombre quedó relacionado con una generación del pop mexicano gracias a su participación en La Onda Vaselina, agrupación que posteriormente adoptaría el nombre de OV7. Desde entonces, la artista ha desarrollado distintas etapas profesionales dentro de la música y la televisión.

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Además de su trayectoria musical, Ochoa ha participado en proyectos de actuación y conducción. Su carrera le ha permitido mantenerse vinculada al mundo del entretenimiento durante varios años y formar parte de producciones dirigidas a públicos distintos. Esa experiencia también se refleja en su desenvolvimiento frente a las cámaras y en la facilidad con la que suele desenvolverse en espacios televisivos.

Ahora, su participación en La Casa de los Famosos México le ha permitido mostrar una faceta diferente. La convivencia permanente, las conversaciones entre habitantes y las dinámicas propias del programa generan momentos en los que las celebridades terminan compartiendo recuerdos personales. Esta vez, fue un episodio de su vida sentimental el que terminó llamando la atención de todos.

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¿Quién es Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia revivió en La Casa de los Famosos 2026 el dilema que enfrentó al respetar la última voluntad de su madre antes de morir (Captura de pantalla )

Ernesto Laguardia es un actor y conductor mexicano con una extensa trayectoria en televisión. A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas y diferentes programas, convirtiéndose en un rostro reconocido del entretenimiento nacional. Su trabajo frente a las cámaras comenzó hace varias décadas y se extendió por distintos formatos.

Entre sus facetas profesionales también destaca su trabajo como conductor. Esa experiencia lo llevó a participar en espacios televisivos de gran exposición, mientras que sus personajes en producciones dramáticas contribuyeron a consolidar su presencia como actor. Su carrera ha estado vinculada durante años con la televisión mexicana.

Precisamente por tratarse de una figura conocida dentro del medio, la declaración de Mariana generó tanta sorpresa entre sus compañeros. Las preguntas aparecieron casi inmediatamente después de que ella pronunciara su nombre. “¿Salieron?”, preguntaron una y otra vez, intentando confirmar lo que acababan de escuchar, mientras Mariana mantenía su versión y ubicaba aquel episodio “hace años”.

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El “story time” que dejó preguntas en la casa

Mariana Ochoa - (X)

La conversación continuó entre bromas, sorpresa y curiosidad. Uno de los momentos más llamativos llegó cuando alguien quiso saber cuánto tiempo había pasado desde aquella relación. La respuesta fue directa: “Veinte años”. Con esa precisión, Mariana situó la historia en una etapa muy distinta de su vida y dejó claro que no se trataba de un romance reciente.

Las preguntas no se detuvieron. “¿Qué pasó en esa salida?”, preguntó una de las voces que participaban en la conversación. Sin embargo, en el fragmento compartido no aparecen detalles suficientes para reconstruir cómo comenzó la relación, cuánto tiempo duró o qué ocurrió posteriormente entre ambos. Por eso, más allá de la declaración de Mariana, cualquier detalle adicional no puede darse por confirmado.

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El momento ocurrió cuando La Casa de los Famosos México se aproxima a su desenlace y la convivencia entra en una etapa decisiva. Con las semanas finales cada vez más cerca, las conversaciones entre los habitantes pueden convertirse en nuevos momentos de interés para el público. Esta vez, una historia sentimental que llevaba cerca de dos décadas guardada salió a la conversación con una frase que resumió perfectamente la escena: “Story time”. Y aunque todos querían conocer el capítulo completo, Mariana dejó abierta la puerta a una historia que todavía tiene varios detalles por contar.