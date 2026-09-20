Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver el Sunday Night Football de la semana 2 de la NFL desde México

Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs se verán las caras este domingo 20 de septiembre a las 18:20 horas (tiempo del centro de México) desde Arrowhead en juego correspondiente a la semana 2 de la NFL.
Los Chiefs están de regreso
Después de una temporada en la que los resultados no acompañaron y quedaron fuera de los playoffs por primera vez en la era de Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs respondieron desde la Semana 1.
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El equipo venció 31-10 a los Denver Broncos, finalistas de la Conferencia Americana la campaña pasada, y mostró argumentos para volver a recuperar protagonismo en la NFL.
Los Jefes buscan volver a la pelea por llegar al Super Bowl, instancia a la que ha llegado en cinco de las últimas ocho ediciones.
Pese a las dudas que existían sobre el estado físico de Mahomes, esas quedaron disipadas luego de la gran actuación del mariscal de campo en su primer encuentro, quien sorprendió con un TD terrestre en el amanecer del juego vs Denver.
La llegada de Kenneth Walker le otorga mucho mayor balance a una ofensiva que normalmente dependía de lo que pudiera hacer Mahomes con el brazo.
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Por si fuera poco, Travis Kelce busca recuperar su mejor versión y seguir siendo esa arma confiable en el juego aéreo, donde además se suman Rashee Rice y Xavier Worthy.
Colts busca sacudirse la derrota de la Semana 1
Los Indianapolis Colts vienen de una derrota contundente ante los Baltimore Ravens por 41-23.
El resultado sorprendió por las expectativas que había sobre el equipo, luego del buen inicio de temporada que tuvo el año pasado antes de la lesión de Daniel Jones.
Sin embargo, el regreso del ex quarterback de los New York Giants no bastó en su debut de esta campaña para evitar la derrota y es que pese a que la ofensiva terrestre La ofensiva terrestre respondió con Jonathan Taylor, quien sumó 98 yardas y dos touchdowns, la defensiva no pudo frente el ataque de los Cuervos, permitiendo que impusieran condiciones durante buena parte del encuentro.
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El reto aumenta en la próxima jornada, cuando Indianapolis se mida con otra de las ofensivas más peligrosas de la NFL y contra un Patrick Mahomes, quien es uno de los jugadores más talentosos de la liga.
Cuándo y dónde ver el encuentro desde México
El encuentro entre Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs podrá verse este domingo 20 de septiembre a las 18:20 horas a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.
Dónde ver los demás juegos de la semana en México
La segunda jornada en los emparrillados de la NFL ya comenzó este jueves con el enfrentamiento entre los Detroit Lions y Buffalo Bills, donde los comandados por Josh Allen vencieron a los Leones por marcador de 31-41.
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En esta ocasión, te presentamos el calendario de juegos para los días domingo y lunes de la Semana 2 en la NFL:
Domingo 20 de septiembre
- Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons — 11:00, NFL Game Pass
- Minnesota Vikings vs. Chicago Bears — 11:00, NFL Game Pass
- New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens — 11:00, FOX y FOX One
- Cincinnati Bengals vs. Houston Texans — 11:00, FOX y FOX One
- Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots — 11:00, Canal 5 y NFL Game Pass
- Green Bay Packers vs. New York Jets — 11:00, NFL Game Pass
- Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers — 11:00, NFL Game Pass
- Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans — 11:00, NFL Game Pass
- Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos — 14:05, NFL Game Pass
- Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers — 14:05, FOX y FOX One
- Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals — 14:25, NFL Game Pass
- Washington Commanders vs. Dallas Cowboys — 14:25, Canal 5 y NFL Game Pass
- Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers — 14:25, FOX y FOX One
- Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs — 18:20, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass
Lunes 21 de septiembre
- New York Giants vs. Los Angeles Rams — 18:15, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass
Todos los encuentros podrás seguirlos a través de DAZN con suscripción a NFL Game Pass.
Como cada temporada, NFL Red Zone se transmitirá todo el día a través de ESPN 4 con los highlights y NFL Blitz a mediodía por Canal Nueve.
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