Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver el Sunday Night Football de la semana 2 de la NFL desde México

Después de una victoria contundente frente a los Broncos de Denver, Patrick Mahomes busca guiar a su equipo a un nuevo triunfo. (Jay Biggerstaff-Imagn Images)

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Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs se verán las caras este domingo 20 de septiembre a las 18:20 horas (tiempo del centro de México) desde Arrowhead en juego correspondiente a la semana 2 de la NFL.

Los Chiefs están de regreso

Patrick Mahomes demostró estar más sano que nunca y buscará guiar a los Chiefs a la victoria. (AP Foto/Charlie Riedel)

Después de una temporada en la que los resultados no acompañaron y quedaron fuera de los playoffs por primera vez en la era de Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs respondieron desde la Semana 1.

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El equipo venció 31-10 a los Denver Broncos, finalistas de la Conferencia Americana la campaña pasada, y mostró argumentos para volver a recuperar protagonismo en la NFL.

Los Jefes buscan volver a la pelea por llegar al Super Bowl, instancia a la que ha llegado en cinco de las últimas ocho ediciones.

Pese a las dudas que existían sobre el estado físico de Mahomes, esas quedaron disipadas luego de la gran actuación del mariscal de campo en su primer encuentro, quien sorprendió con un TD terrestre en el amanecer del juego vs Denver.

La llegada de Kenneth Walker le otorga mucho mayor balance a una ofensiva que normalmente dependía de lo que pudiera hacer Mahomes con el brazo.

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Por si fuera poco, Travis Kelce busca recuperar su mejor versión y seguir siendo esa arma confiable en el juego aéreo, donde además se suman Rashee Rice y Xavier Worthy.

Colts busca sacudirse la derrota de la Semana 1

Los Indianapolis Colts fueron borrados por los Baltimore Ravens. (Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Los Indianapolis Colts vienen de una derrota contundente ante los Baltimore Ravens por 41-23.

El resultado sorprendió por las expectativas que había sobre el equipo, luego del buen inicio de temporada que tuvo el año pasado antes de la lesión de Daniel Jones.

Sin embargo, el regreso del ex quarterback de los New York Giants no bastó en su debut de esta campaña para evitar la derrota y es que pese a que la ofensiva terrestre La ofensiva terrestre respondió con Jonathan Taylor, quien sumó 98 yardas y dos touchdowns, la defensiva no pudo frente el ataque de los Cuervos, permitiendo que impusieran condiciones durante buena parte del encuentro.

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El reto aumenta en la próxima jornada, cuando Indianapolis se mida con otra de las ofensivas más peligrosas de la NFL y contra un Patrick Mahomes, quien es uno de los jugadores más talentosos de la liga.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

Descubre dónde ver el encuentro. (Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

El encuentro entre Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs podrá verse este domingo 20 de septiembre a las 18:20 horas a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

Dónde ver los demás juegos de la semana en México

Agenda completa de partidos para la Semana 2. ( Bob Donnan-Imagn Images)

La segunda jornada en los emparrillados de la NFL ya comenzó este jueves con el enfrentamiento entre los Detroit Lions y Buffalo Bills, donde los comandados por Josh Allen vencieron a los Leones por marcador de 31-41.

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En esta ocasión, te presentamos el calendario de juegos para los días domingo y lunes de la Semana 2 en la NFL:

Domingo 20 de septiembre

Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons — 11:00, NFL Game Pass

Minnesota Vikings vs. Chicago Bears — 11:00, NFL Game Pass

New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens — 11:00, FOX y FOX One

Cincinnati Bengals vs. Houston Texans — 11:00, FOX y FOX One

Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots — 11:00, Canal 5 y NFL Game Pass

Green Bay Packers vs. New York Jets — 11:00, NFL Game Pass

Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers — 11:00, NFL Game Pass

Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans — 11:00, NFL Game Pass

Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos — 14:05, NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers — 14:05, FOX y FOX One

Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals — 14:25, NFL Game Pass

Washington Commanders vs. Dallas Cowboys — 14:25, Canal 5 y NFL Game Pass

Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers — 14:25, FOX y FOX One

Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs — 18:20, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass

Lunes 21 de septiembre

New York Giants vs. Los Angeles Rams — 18:15, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass

Todos los encuentros podrás seguirlos a través de DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

Como cada temporada, NFL Red Zone se transmitirá todo el día a través de ESPN 4 con los highlights y NFL Blitz a mediodía por Canal Nueve.