Cóctel de 7 chiles: la bebida mexicana con un toque picante que transforma cualquier reunión

Un cóctel de siete chiles de la tradición mexicana se sirve en una copa grande escarchada con chile en polvo y decorada con chiles enteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cóctel de 7 chiles es una preparación pensada para quienes disfrutan llevar el picante a otro nivel. Su atractivo está precisamente en la combinación de diferentes variedades, ya que cada chile aporta una intensidad, aroma y sabor particular. El resultado es una mezcla con carácter, pero que puede ajustarse al gusto de quien la prepare.

La clave está en no confundir intensidad con exceso. Aunque los siete chiles son protagonistas, una buena preparación necesita equilibrio entre los ingredientes. El jugo cítrico aporta frescura, mientras que los elementos dulces y salados ayudan a redondear el conjunto.

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Esta receta puede convertirse en una opción llamativa para una reunión, una tarde con amigos o simplemente para experimentar con sabores mexicanos. Lo ideal es incorporar los chiles gradualmente y probar la mezcla antes de añadir más picante.

Ingredientes y preparación del cóctel de 7 chiles

Un cóctel de siete chiles servido en una copa escarchada combina diversos tipos de ajíes frescos y secos en una preparación tradicional de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 chiles jalapeños

2 chiles serranos

1 chile de árbol

1 chile guajillo

1 chile ancho

1 chile chipotle seco

1 chile habanero

1 taza de jugo de tomate

1/2 taza de jugo de limón

1/4 de taza de jugo de naranja

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra

Hielo, al gusto

Rodajas de limón para decorar

Chile en polvo y sal para escarchar

Preparación

Lava los chiles frescos y retira los tallos. Si prefieres disminuir el picor, retira parte de las semillas y las venas del jalapeño, serrano y habanero. Tuesta ligeramente el chile de árbol, el guajillo, el ancho y el chipotle seco en un comal a fuego bajo. Hazlo durante unos segundos por cada lado para evitar que se quemen y desarrollen un sabor amargo. Coloca los chiles tostados en agua caliente durante unos minutos para suavizarlos. Licúa los chiles hidratados junto con el jugo de tomate, el jugo de limón y el jugo de naranja hasta obtener una mezcla uniforme. Cuela la preparación para retirar los restos de piel y semillas. Regresa el líquido a la licuadora y agrega la salsa inglesa, la salsa de soya, la sal y la pimienta. Mezcla nuevamente hasta integrar todos los ingredientes. Prueba y ajusta la cantidad de sal o limón según tu gusto. Escarcha el borde de los vasos pasando primero una rodaja de limón y después por una mezcla de sal y chile en polvo. Añade hielo a los vasos y sirve el cóctel. Decora con una rodaja de limón y, si lo deseas, un chile fresco.

El secreto está en equilibrar los siete chiles

Un cóctel de siete chiles de la gastronomía mexicana se presenta en una copa de vidrio escarchada con polvo de chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gracia de esta preparación no consiste únicamente en reunir siete variedades, sino en conseguir que cada una aporte algo diferente. Los chiles frescos proporcionan notas vegetales y fres considerablemente el picor. Por eso, si es la primera vez que preparas la receta, puedes utilizar una cantidad pequeña y aumentar pococas, mientras que los secos aportan profundidad y un sabor más tostado.

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El habanero merece especial atención porque puede elevar considerablemente el picor. Por eso, si es la primera vez que preparas la receta, puedes utilizar una cantidad pequeña y aumentar poco a poco hasta encontrar el punto que buscas.

También conviene dejar reposar la mezcla durante unos minutos antes de servirla. Ese pequeño descanso permite que los sabores se integren y que el resultado sea más uniforme en cada vaso.

Una bebida para amantes del picante

Un cóctel de siete chiles de la gastronomía mexicana se presenta en una copa escarchada con chiles frescos de diversos colores sobre una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cóctel de 7 chiles puede convertirse en el protagonista de una reunión gracias a su color intenso y su sabor atrevido. Servido bien frío, el cítrico ayuda a refrescar el paladar después de cada trago, mientras las salsas aportan ese perfil especiado que caracteriza a la preparación.

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Si buscas una versión todavía más intensa, puedes conservar las semillas de algunos de los chiles o añadir una pequeña cantidad de chile fresco al momento de licuar. Para una alternativa más suave, basta con retirar semillas y reducir el habanero.

La mejor parte es que puedes personalizarlo sin perder su esencia: más limón para una nota fresca, un poco más de naranja para suavizar el conjunto o chile en polvo en el escarchado para darle un golpe extra desde el primer sorbo.