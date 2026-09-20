Guillermo Almada lanza autocritica tras empatar contra Chivas en el Clásico Nacional: “Mejor que nos pase ahora”

Guillermo Almada señaló que su equipo tiene mucho que mejorar (REUTERS)

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Guillermo Almada lanzó una autocrítica tras el empate 2-2 entre América y Chivas el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, durante la Jornada 9 del Apertura 2026. El técnico azulcrema admitió que su equipo falló en jugadas que había preparado para contener y sostuvo que el tropiezo podía servir antes de la Liguilla.

Almada puso el foco en los dos goles que permitió América durante el primer tiempo, cuando Chivas tomó una ventaja que parecía suficiente para encaminarse al triunfo. El Rebaño llegó al descanso con el 2-0 a favor. Bryan González abrió el marcador al minuto 33 con un remate de cabeza después de un centro de Omar Govea. Ricardo Marín amplió la diferencia antes del descanso al aprovechar un rebote que dejó Rodolfo Cota tras una atajada.

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En conferencia de prensa después del partido, Almada reconoció que el planteamiento de Chivas no tomó por sorpresa a su cuerpo técnico. El problema, afirmó, estuvo en la ejecución defensiva de América ante las jugadas aéreas y los centros constantes hacia el área.

“Hoy nos hicieron goles con cosas que habíamos trabajado y analizado. Chivas tira muchas pelotas dentro del área permanentemente y, bueno, lamentablemente cometimos algunas distracciones”, señaló Almada.

Guillermo Almada lanzó una autocrítica tras el empate 2-2 entre América y Chivas el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, durante la Jornada 9 del Apertura 2026 (Cortesía)

Almada consideró que los errores debían aparecer antes de la Liguilla

El entrenador de América consideró que las fallas ante Chivas dejaron una advertencia para su equipo en una etapa temprana del torneo. Aunque el Clásico Nacional terminó con un punto para cada club, Almada sostuvo que el resultado exhibió aspectos que debían corregirse antes de la fase final.

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“La conclusión que saco es que es mejor que nos pase ahora y no en la Liguilla, porque ahí puede ser determinante en cualquier partido”, afirmó el técnico uruguayo.

América llegó al partido como tercero de la tabla con 16 puntos, mientras que Chivas ocupaba el segundo puesto con 17 unidades. El empate mantuvo la cercanía entre ambos equipos en la parte alta de la clasificación del Apertura 2026.

Almada también vinculó los errores con la etapa que atravesaba el club bajo su dirección. El técnico señaló que la plantilla todavía debía consolidar automatismos, en especial en las coberturas y la respuesta ante ataques por las bandas.

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“Tenemos que seguir trabajando porque es un proceso nuevo”, declaró el entrenador azulcrema.

Guillermo Almada lanzó una autocrítica tras el empate 2-2 entre América y Chivas el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, durante la Jornada 9 del Apertura 2026 (Cortesía)

América reaccionó con Miguel Borja durante el segundo tiempo

La lectura de Almada cambió después del descanso. El técnico consideró que América mostró una versión más competitiva en la segunda mitad y logró trasladar el juego hacia el campo de Chivas hasta recuperar el marcador.

“Me gustó mucho más el segundo tiempo que el primero; buscamos permanentemente”, dijo Almada tras el Clásico Nacional.

El ajuste más visible llegó con el ingreso de Miguel Borja, quien entró para el segundo tiempo y cambió el rumbo del encuentro. El delantero colombiano descontó al minuto 71 con una chilena, después de un centro de Brian Rodríguez.

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La anotación redujo la diferencia y modificó el desarrollo del partido. Tres minutos más tarde, Henry Martín recibió dentro del área, recortó ante la defensa rojiblanca y habilitó a Borja, quien definió para poner el 2-2.

El doblete de Borja permitió que América saliera del Estadio Banorte con un punto después de estar abajo por dos goles. Almada destacó la reacción de su equipo, aunque evitó considerar el resultado como suficiente ante las desconcentraciones de la primera parte.

Guillermo Almada lanzó una autocrítica tras el empate 2-2 entre América y Chivas el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, durante la Jornada 9 del Apertura 2026 (Cortesía)

Chivas perdió control tras el primer gol americanista, según la lectura de Diego Milito. El técnico rojiblanco señaló que el tanto de Borja devolvió impulso al América y obligó a su equipo a modificar el planteamiento ante la presión rival.

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Milito también mencionó la salida de Cotorro González como un factor que afectó el funcionamiento de Chivas. “Sobre todo de Cotorro fue un cambio que se sintió, que lo notamos”, apuntó el entrenador argentino