Hormiga y Santi en acción: agenda deportiva del domingo, partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 20 de septiembre

La jornada deportiva de este domingo 20 de septiembre inicia a las 05:00 horas con el partido entre Wolves y West Bromwich, correspondiente al Championship. El encuentro se trasmitió por Disney+ y ESPN.
A las 07:00 horas, Manchester City recibe a Sunderland en la Premier League. FOX y FOX One llevan la transmisión. A la misma hora, Parma enfrenta a Genoa en la Serie A italiana, con señal de Disney+ Premium y ESPN.
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El derbi de Madrid se juega a las 08:15 horas. Atlético de Madrid enfrenta a Real Madrid en La Liga EA Sports, con transmisión de Sky Sports.
La final del WTA 250 de Sao Paulo comienza a las 12:00 horas y se puede seguir por WTA TV y Disney+. También a las 12:00 horas, Pumas UNAM enfrenta a Puebla en la Liga MX Femenil.
FC Porto recibe a Benfica a las 13:30 horas en la liga portuguesa. El partido se transmite por Claro Sports y Claro Sports Premium.
La actividad de la MLB incluye dos partidos a las 14:10 horas. Los Ángeles Dodgers juegan ante San Francisco Giants, con transmisión de Baseball Network y BeisbolPlay. Arizona Diamondbacks enfrenta a New York Yankees por ViX Gratis.
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América Femenil juega contra Atlas Femenil a las 15:45 horas. El encuentro se transmite por ViX Gratis, Liga BBVA y YouTube. A las 17:00 horas, Atlético de San Luis enfrenta a Pachuca Femenil, con señal de Disney+ Premium, Liga BBVA, YouTube y ESPN 3.
Toluca recibe a Santos Laguna a las 18:00 horas en la Liga MX. ViX Premium transmite el partido. A la misma hora, Pachuca enfrenta a Tijuana por FOX One y FOX.
La jornada cierra a las 20:05 horas con el duelo entre Querétaro y León. FOX One y FOX transmiten el encuentro.
Agenda completa
- 05:00 hrs. — Championship: Wolves vs. West Bromwich Transmisión: Disney+ y ESPN.
- 07:00 hrs. — Premier League: Manchester City vs. Sunderland Transmisión: FOX y FOX One.
- 07:00 hrs. — Serie A italiana: Parma vs. Genoa Transmisión: Disney+ Premium y ESPN.
- 08:15 hrs. — La Liga EA Sports: Atlético de Madrid vs. Real Madrid Transmisión: Sky Sports.
- 12:00 hrs. — WTA Torneo de Sao Paulo: Final WTA 250 Transmisión: WTA TV y Disney+.
- 12:00 hrs. — Liga MX Femenil: Pumas UNAM vs. Puebla.
- 13:30 hrs. — Liga portuguesa: FC Porto vs. Benfica Transmisión: Claro Sports Premium.
- 14:10 hrs. — MLB: Los Ángeles Dodgers vs. San Francisco Giants Transmisión: Baseball Network y BeisbolPlay.
- 14:10 hrs. — MLB: Arizona Diamondbacks vs. New York Yankees Transmisión: ViX Gratis.
- 15:45 hrs. — Liga MX Femenil: América Femenil vs. Atlas Femenil Transmisión: ViX Gratis, Liga BBVA y YouTube.
- 17:00 hrs. — Liga MX Femenil: Atlético de San Luis vs. Pachuca Femenil Transmisión: Disney+ Premium, Liga BBVA, YouTube y ESPN 3.
- 18:00 hrs. — Liga MX: Toluca vs. Santos Laguna Transmisión: ViX Premium.
- 18:00 hrs. — Liga MX: Pachuca vs. Tijuana Transmisión: FOX One y FOX.
- 20:05 hrs. — Liga MX: Querétaro vs. León Transmisión: FOX One y FOX.
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