¿Cómo fue el debut de José “Tibu” Rodríguez con los Toronto Blue Jays?

El lanzador se convierte en el sexto pelotero mexicano en debutar esta temporada dentro de la MLB. (Raymond Carlin III-Imagn Images)

Guardar

José “Tibu” Rodríguez debutó este viernes 18 de septiembre con los Toronto Blue Jays en las Grandes Ligas durante el juego ante los Texas Rangers en el Globe Life Field, convirtiéndose en el sexto beisbolista nacido en México que se presenta en MLB durante esta temporada.

Rodríguez se une a Brandon Valenzuela, Samy Natera, Luis Gastélum, Gerardo Carrillo y Jared Serna, quienes también hicieron su debut en la Gran Carpa este 2026.

PUBLICIDAD

Además, Rodríguez se convirtió en el tercer pelotero oaxaqueño en debutar dentro de la MLB junto a Vinicio Castilla y Gerónimo Gil.

El debut en MLB y sus números en Triple A

Así le fue al Tibu Rodríguez en su debut dentro de la MLB. ( Raymond Carlin III-Imagn Images)

El Tibu ingresó en la sexta entrada del encuentro contra los Texas Rangers con las bases llenas, donde tuvo una excelente labor monticular al lanzar 1.2 entradas con dos ponches sin permitir carreras.

Los Blue Jays lo adquirieron a principios de septiembre en un intercambio de Ligas Menores con los Los Angeles Dodgers.

Entre ambas organizaciones, Rodríguez lanzó 38 entradas en Triple-A y registró una tasa de ponches de 31.1%.

Su repertorio incluye dos tipos de recta, cambio de velocidad y slider. Con esas opciones, el mexicano buscará mantenerse dentro del bullpen de Toronto durante el cierre de la temporada, donde buscará guiar al equipo hacia el objetivo de conseguir su boleto a la postemporada.

PUBLICIDAD

Un equipo con sabor mexicano

La conexión mexicana Rodríguez-Kirk comienza a hacerse presente en la MLB. ( Raymond Carlin III-Imagn Images)

Los Toronto Blue Jays es uno de los equipos con mayor presencia mexicana en las Grandes Ligas, pues la organización cuenta con un total de cuatro peloteros mexicanos, entre ellos los receptores Alejandro Kirk y Brandon Valenzuela, además del infielder Luis Urías, quien se recupera de una lesión y permanece en rehabilitación.

El debut de Rodríguez, conocido como el “Tibu”, adquiere un significado especial por la batería mexicana que forma con Kirk, la cual se suma a una lista breve de combinaciones entre lanzador y receptor mexicanos en MLB.

La primera batería integrada por dos peloteros mexicanos se registró en 1986 cuando Fernando Valenzuela lanzó para Los Angeles Dodgers, mientras Alex Treviño ocupó la receptoría.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la última vez que hubo una combinación tricolor en la batería fue el 2 de agosto de 2021. Aquella noche, Kirk recibió los lanzamientos del coahuilense Joakim Soria, quien entonces también pertenecía a Toronto.

Blue Jays busca colarse a playoffs en la última semana

Toronto Blue Jays busca apretar en la recta final del torneo. (Jerome Miron-Imagn Images)

Los Toronto Blue Jays llegan al cierre de la temporada regular con siete juegos por disputar y una desventaja de tres partidos respecto a los Chicago White Sox, dueños por ahora del último boleto de comodín de la Liga Americana.

La novena canadiense también tiene por delante a los Houston Astros, que se ubican un juego arriba en la clasificación y permanecen en la disputa por el pase a los playoffs.

PUBLICIDAD

Toronto necesita una combinación de victorias propias y tropiezos de sus rivales para mantenerse con opciones.

El primer compromiso será este domingo, cuando los Blue Jays cierren su serie ante los Texas Rangers. El resultado será determinante para iniciar la última semana con margen para recortar distancia en la tabla.

Después, Toronto viajará a Baltimore para disputar una serie de tres encuentros frente a los Orioles. La visita representa una prueba para un equipo que no puede permitirse más derrotas si pretende alcanzar a Chicago en la pelea por el comodín.

La campaña regular terminará en casa, con una serie de tres partidos contra los Cincinnati Reds. Los Blue Jays buscan llegar a esos encuentros con posibilidades matemáticas de avanzar a la postemporada.

PUBLICIDAD

El escenario contrasta con el de la temporada pasada, cuando Toronto alcanzó la Serie Mundial y quedó a un out de conseguir el campeonato. Ahora, el equipo encara la recta final bajo presión y con poco margen de error.