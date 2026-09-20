Abelina López cancela marcha en Acapulco tras cuestionar elección de Beatriz Mojica: “No quiero afectar a Morena”

Beatriz Mojica gana la coordinación de la 4T y Abelina López responde.

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La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pidió cancelar la marcha programada para este domingo 20 de septiembre, luego de la designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

En un mensaje difundido mediante sus redes sociales, la morenista agradeció el respaldo recibido y aseguró que no pretende perjudicar al movimiento político al que pertenece. Sin embargo, confirmó que continuará sus encuentros con simpatizantes y recorridos por las ocho regiones de la entidad.

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La postura contrasta con las declaraciones que ofreció inmediatamente después del proceso interno, cuando cuestionó las encuestas utilizadas por Morena, afirmó que ella contaba con “la encuesta real” y evitó comprometer su apoyo a Mojica.

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La movilización había sido convocada por simpatizantes de Abelina López para realizarse en Acapulco, en medio de la inconformidad provocada por la definición de la coordinación estatal de Morena.

La alcaldesa con licencia solicitó que la marcha no se llevara a cabo y aseguró que las diferencias políticas no deben transformarse en confrontaciones personales ni afectar al partido.

“Nunca ha sido ni será mi intención afectar al movimiento político al que pertenezco y al que he entregado mi vida, convencida de que los ideales, principios y valores que enarbola son los que me representan”, manifestó.

López Rodríguez también recordó su acompañamiento al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde 2006 y refrendó su respaldo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“A quienes hoy impulsamos y buscamos la consolidación del proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a todas y todos, compañeros, mi gratitud infinita y mi compromiso incansable”, agregó.

De acuerdo con la cobertura de Milenio, la morenista mantendrá las reuniones previamente acordadas en las regiones de la Montaña, Sierra, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Norte, Centro y Acapulco.

“Yo tengo la encuesta real”: los dichos de Abelina López tras perder la interna

El llamado a conservar la unidad se produjo menos de una semana después de que Abelina López cuestionara abiertamente la definición de Morena.

Al concluir el acto en el que se presentó a Beatriz Mojica como coordinadora estatal, la alcaldesa con licencia calificó el resultado como “la crónica de una muerte anunciada” y desestimó los estudios empleados por la dirigencia al describirlos como “encuestas de papel”.

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“Yo tengo la encuesta real, yo traigo pueblo”, declaró ante simpatizantes que la acompañaron al evento. También puso en duda que la exsenadora fuera a recibir el respaldo automático de quienes apoyaban su proyecto político.

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Aunque en su mensaje más reciente moderó el tono y subrayó que no desea perjudicar a Morena, López Rodríguez no expresó de manera directa su respaldo a Mojica. En cambio, anunció que seguirá recorriendo el estado y reuniéndose con las comunidades.

La continuidad de estas actividades mantiene abierta la discusión sobre el papel que tendrá la exaspirante durante el proceso electoral de 2027, pese a la cancelación de la protesta en Acapulco.

Medios nacionales advierten que Morena no publicó los resultados de las encuestas

Las afirmaciones de Abelina López sobre una supuesta “encuesta real” no pueden comprobarse con información pública, pues no presentó el estudio al que hizo referencia ni explicó su metodología, tamaño de muestra, fechas de levantamiento o empresa responsable.

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Al mismo tiempo, distintos medios nacionales han señalado que Morena tampoco hizo públicos los resultados detallados de los sondeos empleados para seleccionar a sus coordinadores estatales. El partido anunció a las personas ganadoras, pero no difundió las cifras obtenidas por cada participante.

Un análisis de El País destacó que la dirigencia morenista había planteado evaluar conocimiento, opiniones negativas y posibilidades de crecimiento de los aspirantes. Sin embargo, los estudios utilizados para resolver las primeras coordinaciones estatales no fueron dados a conocer, lo que dificulta verificar tanto la versión oficial como las acusaciones de quienes resultaron desplazados.

Por tanto, la declaración de López sobre contar con una medición diferente debe considerarse un posicionamiento político y no un resultado verificable, al menos mientras ninguna de las partes publique la documentación completa.

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¿Por qué Morena eligió a Beatriz Mojica en Guerrero?

Beatriz Mojica Morga, senadora con licencia, fue presentada el 14 de septiembre como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero, posición que la coloca como la principal figura de Morena rumbo a la candidatura por la gubernatura en 2027.

Crédito: X/@PartidoMorenaMx

La política guerrerense se impuso en un proceso en el que participaron otros perfiles, entre ellos:

Abelina López Rodríguez , alcaldesa con licencia de Acapulco.

Esthela Damián Peralta , exconsejera jurídica de la Presidencia.

Pablo Amílcar Sandoval , diputado federal.

Genaro Vázquez Flores , hijo del luchador social Genaro Vázquez.

Alberto López Rosas, exalcalde de Acapulco.

Mojica cuenta con una trayectoria política desarrollada inicialmente en el PRD. Fue diputada federal, secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y candidata a la gubernatura de Guerrero en 2015. Posteriormente se incorporó a Morena y llegó al Senado en 2024.

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Medios nacionales han señalado que su designación contó con el respaldo de fuerzas políticas locales y que la unidad será uno de sus principales desafíos, debido a las inconformidades surgidas entre algunos participantes y a las diferencias del Partido del Trabajo con las decisiones de Morena.

Tras recibir el nombramiento, Mojica prometió mantener la continuidad del proyecto de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, profundizar sus políticas y corregir lo que resulte necesario. La dirigencia nacional, por su parte, llamó a la militancia a cerrar filas y actuar con responsabilidad.

La cancelación de la marcha reduce momentáneamente la posibilidad de una confrontación abierta en Acapulco, pero los recorridos anunciados por Abelina López y la falta de información pública sobre las encuestas muestran que la disputa interna en Guerrero todavía no está completamente cerrada.

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