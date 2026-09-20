Operación donde localizaron 2 narcolaboratorios de metanfetamina en EEUU deja 6 mexicanos detenidos: podrían enfrentar cadena perpetua

Fotografía de metanfetamina cristalina, tanques de propano y recipientes de acetona de 5 galones. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

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Seis mexicanos fueron detenidos como parte de una operación táctica realizada por autoridades estadounidenses en las ciudades de Bakersfield y Visalia, en California, que permitieron localizar dos narcolaboratorios de metanfetamina.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las acciones comenzaron en noviembre de 2025 y concluyeron el pasado 17 de septiembre con un total de 16 cateos y nueve arrestos, entre los que se encuentran seis mexicanos y tres estadounidenses.

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Los resultados de las operaciones también incluyen el aseguramiento de 4 mil plantas de marihuana, 20 mil dólares, 20 armas de fuego, cientos de galones de metanfetamina y 2171 libras (984.749 kilogramos) de la misma droga.

Así fueron localizados los narcolaboratorios en California

Fotografía de contenedores tipo iglú con metanfetamina líquida. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

Los documentos judiciales refieren que agentes del Equipo de Investigación de Alto Impacto de Fresno, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y agencias asociadas, incautaron en una primera acción tanto los más de 900 kilogramos de metanfetamina y los cientos de galones de la misma droga líquida en dos narcolaboratorios: uno localizado en Bakersfield el pasado 20 de abril de 2026, y otro ocurrido el 20 de mayo de 2026 en Visalia.

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En una acción paralela del 20 de abril, los agentes localizaron a un hombre identificado como Ramiro Luna, de 52 años y residente de San Bernardino, quien transportaba en un vehículo cerca de 145 kilogramos de metanfetamina.

El hombre y su pasajero, Robert Gray de 54 años y residente de San Bernardino, fueron acusados de manera formal el pasado 20 de agosto de conspiración para distribuir metanfetamina.

Fotografía de metanfetamina cristalina secándose sobre mesas. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

En la segunda acción donde se localizó un narcolaboratorio (del 20 de mayo), las autoridades detuvieron a Gustavo Alejandro Mendoza Félix, de 27 años y residente de Visalia, quien vivía en el mismo domicilio del hallazgo. El hombre fue acusado formalmente el 11 de junio de posesión con intención de distribuir metanfetamina.

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Los mexicanos arrestados fueron identificados como:

Elvis Ramírez Beltrán, de 25 años de edad, residente de Porterville.

Gabriel Ramírez Beltrán, de 27 años, residente en Selma.

José Armando López Félix, de 29 años, residente en el Valle de Yokuts.

Jaciel López Félix, de 23 años, residente en Sanger.

Faustino Romero León, de 50 años, residente en Sanger.

Jesús Adrián Ríoz Ramírez, de 27 años.

Por su parte, los tres detenidos restantes fueron identificados como Jesús Efraín López Félix, de 34 años, de Tulare; Alberto López Castillo, de 21 años, de Visalia; y Marissa López Félix, de 30 años, de Porterville.

Fotografía de ollas y hornillos de metal. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

Todos cuentan con una denuncia penal que los acusa de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina.

Las autoridades detallaron que los acusados podrían pasar de 10 años hasta cadena perpetua en caso de ser declarados culpables.

Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina en California: tres mexicanos fueron arrestados

Un segundo hallazgo de otro narcolaboratorio ocurrió el pasado 11 de septiembre, también en California. El sitio fue ubicado en Terra Bella, en el condado de Tulare, donde agentes estadounidenses llevaron a cabo un cateo en una residencia en la que localizaron el laboratorio clandestino y detuvieron a tres hombres.

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Fotografía de grandes tinas revestidas con bolsas de basura que contienen residuos de metanfetamina. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

De acuerdo con documentos judiciales, durante el operativo localizaron bidones de acetona, cajas de ácido clorhídrico, tanques de propano, bidones azules de 50 galones, varias hieleras y dos congeladores grandes que se usaban para formar un laboratorio clandestino de metafetamina.

Además, aseguraron cerca de 45 kilogramos de metanfetamina, cientos de galones de esta droga líquida, cerca de 600 mil dólares y 6 armas de fuego.

Fotografías de bidones de 50 galones, tanques de propano, ollas, neveras portátiles y barriles de acetona, todos los cuales se utilizan para convertir metanfetamina. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

Los detenidos fueron identificados como mexicanos: José Diarte Pérez, de 46 años, Carlos Beltrán Ochoa, de 27 años y Lamberto Elorza Chávez de 39 años. Los tres se encontraban de manera ilegal en Terra Bella.

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El Departamento de Justicia de EEUU detalló que tanto Diarte Pérez como Beltrán Ochoa fueron acusados de conspiración para fabricar y traficar metanfetaminas y posesión de armas de fuego para facilitar un delito de narcotráfico. En tanto, Elorza Chávez fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego.

Fotografía de una olla que contiene residuos de metanfetamina. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

En caso de ser declarados culpables de conspiración para fabricar metanfetamina, los mexicanos podrían enfrentar una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua, así como una multa de hasta 10 millones de dólares. Por el arma de fuego, enfrentan penas mínimas de 5 años y una pena máxima de cadena perpetua y multa de hasta 250 mi de dólares.

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Por su parte, Elorza Chávez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.