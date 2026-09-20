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Romina Hinojosa logra una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta

La otra representante de México, Sara Roel, ocupó la posición 33

La ciclista mexicana es la primera en competir en el Tour de Francia de la era moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ciclista mexicana es la primera en competir en el Tour de Francia de la era moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Romina Hinojosa firmó una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta al finalizar en el puesto 28, a 5 minutos y 42 segundos de la ganadora.

La ciclista mexicana compitió en una prueba que coronó a la suiza Marlene Reusser, campeona mundial tras detener el cronómetro en 50 minutos y 24 segundos. Hinojosa combina su formación en nutrición con su carrera en el ciclismo europeo.

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(Romina Hinojosa / Instagram)
(Romina Hinojosa / Instagram)

La otra representante de México, Sara Roel, ocupó la posición 33, con una diferencia de 7 minutos y 29 segundos respecto de Reusser.

Romina Hinojosa y su historia atrás del deporte

Romina Hinojosa compagina su carrera deportiva con la licenciatura en Nutrición que cursa en línea en la Universidad de Arizona, una preparación que vincula con la alimentación y el rendimiento físico. La ciclista mexicana terminó 28ª en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta, a 5 minutos y 42 segundos de la campeona.

La suiza Marlene Reusser se quedó con el título mundial tras registrar 50 minutos y 24 segundos. Sara Roel, la otra representante mexicana en la prueba, concluyó en el lugar 33, con una diferencia de 7 minutos y 29 segundos respecto de la vencedora.

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Hinojosa, originaria de Madero, Tamaulipas, tiene 23 años y desarrolla parte de su carrera en Europa con el equipo belga Lotto-Intermarché Ladies. Llegó al ciclismo profesional mediante el A.R. Monex Pro Cycling Team, escuadra que le abrió la posibilidad de trasladarse al continente europeo para continuar su formación.

Romina Hinojosa será la primera mexicana en correr en el Tour de France Femmes avec Zwift, tras ser confirmada por el Intermarché-Lotto Ladies para la competencia de nueve etapas en agosto. (Instagram/@romina_hinojosa02)
Romina Hinojosa será la primera mexicana en correr en el Tour de France Femmes avec Zwift, tras ser confirmada por el Intermarché-Lotto Ladies para la competencia de nueve etapas en agosto. (Instagram/@romina_hinojosa02)

Dentro de su actual conjunto, la mexicana se desempeña en las etapas de alta montaña. Entre sus resultados internacionales figuran el segundo puesto en el Giro Mediterráneo Rosa y la posición 18 en la Vuelta a Portugal.

En 2026 se convirtió en la primera ciclista mexicana en completar el Tour de France femenil como integrante de la alineación del Lotto-Intermarché Ladies. Antes, Yareli Salazar había tenido la opción de competir en esa carrera tras firmar con Ceratizit WNT en 2023, pero las lesiones le impidieron participar.

(@LottoIntermarch / X)
(@LottoIntermarch / X)

Hinojosa conoció al también ciclista mexicano Isaac del Toro durante el Tour de l’Avenir de 2023, una competencia que el bajacaliforniano ganó. Ambos han acompañado su crecimiento en el ciclismo profesional, mientras ella mantiene sus estudios de Nutrición en línea.

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