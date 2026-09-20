México

Gorditas de chicharrón: receta mexicana fácil para preparar en casa

Una preparación tradicional, doradita por fuera y suave por dentro, perfecta para disfrutar con salsa, queso y los acompañamientos que más te gusten

Dos gorditas de maíz rellenas de chicharrón en un plato de barro, junto a recipientes con cilantro, cebolla y medio limón.
Dos gorditas de maíz rellenas de chicharrón prensado con cilantro y cebolla reposan en un plato de barro típico de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las gorditas de chicharrón son uno de esos antojitos mexicanos que convierten ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor. La combinación de masa de maíz y chicharrón prensado crea una preparación crujiente en el exterior, tierna por dentro y con ese toque casero que hace difícil comer solamente una.

Prepararlas en casa no requiere técnicas complicadas. Con masa de maíz, chicharrón prensado y algunos ingredientes básicos puedes formar las gorditas, cocinarlas en un comal y llevarlas directamente a la mesa. Además, puedes acompañarlas con salsa verde, salsa roja, cebolla, cilantro o queso.

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Esta receta es ideal para un desayuno, una comida informal o simplemente para consentirte con un antojito tradicional. La clave está receta. Si está demasiado seca, puede quebrarse al momento de rellenar las gorditas; si tiene demasiada humedad, será difícil manipularla. Añ en conseguir una masa manejable y cocinar las gorditas a fuego medio para que queden bien cocidas sin quemarse por fuera.

Ingredientes y preparación de las gorditas de chicharrón

Tres gorditas de maíz rellenas con chicharrón, lechuga picada y queso sobre un plato de barro con adornos verdes.
Tres gorditas mexicanas de maíz rellenas de chicharrón prensado, lechuga y queso reposan sobre un plato de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gramos de masa de maíz nixtamalizada
  • 250 gramos de chicharrón prensado
  • 1/4 de cebolla finamente picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Agua, la necesaria
  • Salsa verde o roja para acompañar
  • Queso fresco, al gusto
  • Cebolla y cilantro picados, al gusto

Preparación

  1. Comienza colocando el chicharrón prensado en una sartén con las dos cucharadas de aceite. Agrega la cebolla y el ajo, y cocina a fuego medio hasta que el chicharrón esté ligeramente dorado y la cebolla quede suave.
  2. Prueba el relleno y agrega sal solamente si es necesario, ya que el chicharrón prensado puede aportar suficiente sazón.
  3. Coloca la masa de maíz en un recipiente y agrega un poco de agua. Amasa hasta conseguir una textura suave, húmeda y fácil de trabajar, pero que no se pegue demasiado en las manos.
  4. Divide la masa en porciones similares y forma pequeñas bolas. Aplana cada una con las manos hasta obtener una tortilla gruesa.
  5. Coloca una porción de chicharrón en el centro de cada pieza. Dobla cuidadosamente la masa para cubrir el relleno y vuelve a formar una gordita gruesa, procurando que el chicharrón quede completamente encerrado.
  6. Calienta un comal a fuego medio y cocina las gorditas durante varios minutos por cada lado. Dales vuelta cuando comiencen a adquirir un tono dorado y pequeñas manchas de cocción.
  7. Cuando estén bien cocidas y ligeramente doradas por ambos lados, retíralas del comal. Si quieres un exterior más crujiente, puedes cocinarlas unos minutos adicionales.
  8. Sirve las gorditas calientes y acompáñalas con salsa verde o roja, queso fresco, cebolla y cilantro.

El secreto para unas gorditas suaves y bien doradas

Tres gorditas rellenas de chicharrón y lechuga en un plato de barro, acompañadas por tazones con salsa, verdura y una rodaja de limón.
Tres gorditas de chicharrón servidas con lechuga y salsa verde integran un plato tradicional de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consistencia de la masa es uno de los puntos importantes de esta receta. Si está demasiado seca, puede quebrarse al momento de rellenar las gorditas; si tiene demasiada humedad, será difícil manipularla. Añadir el agua poco a poco permite controlar mejor la textura.

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También es importante no hacer las piezas demasiado delgadas. Una gordita necesita suficiente masa para contener el relleno y conservar su forma durante la cocción. Al colocar el chicharrón, evita excederte conal demasiado caliente puede dorar rápidamente el exterior mientras el interior todavía permanece crudo. La paciencia aquí, las gorditas de chicharrón pueden servirse recién hechas, cuando todavía conservan ese contraste entre la superficie doradita y el relleno caliente. La salsa es prácticamente el complemento perfecto para llevarlas a la cantidad para que los bordes puedan cerrarse correctamente.

El fuego medio ayuda a que la masa se cocine de manera uniforme. Un comal demasiado caliente puede dorar rápidamente el exterior mientras el interior todavía permanece crudo. La paciencia aquí hace la diferencia entre una gordita simplemente dorada y una completamente cocida.

Cómo servir este antojito mexicano

Dos gorditas rellenas de chicharrón sobre un plato de barro con un trozo de limón, acompañadas de salsa verde y lechuga picada.
Dos gorditas rellenas de chicharrón prensado con lechuga y salsa verde descansan sobre un plato de barro con un trozo de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez listas, las gorditas de chicharrón pueden servirse recién hechas, cuando todavía conservan ese contraste entre la superficie doradita y el relleno caliente. La salsa es prácticamente el complemento perfecto para llevarlas a otro nivel de sabor.

Puedes añadir queso fresco desmoronado, cebolla y cilantro para conseguir una combinación sencilla y tradicional. Si prefieres un toque más intenso, una salsa picante puede convertirse en el acompañamiento protagonista.

Lo mejor de esta preparación es que puede disfrutarse sin demasiados protocolos: una gordita caliente, una buena salsa y una bebida fresca son suficientes para convertir ingredientes cotidianos en un antojito reconfortante y lleno de sabor.

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