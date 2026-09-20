Muestran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales y cálculo de votos

Un creador de contenido presenta los resultados de una encuesta realizada en redes sociales sobre los participantes de La Granja VIP. En pantalla se muestra el porcentaje de votos obtenido por cada concursante junto a fragmentos del programa.

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María Karunna sería la segunda eliminada de La Granja VIP 2 este domingo 20 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cálculo final de apoyo publicado por Vaya Vaya TV.

La cantante quedaría en último lugar entre los cinco participantes en riesgo, debido a que ingresó a la placa con un día de desventaja tras recibir un castigo por quitarse el micrófono.

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La decisión oficial corresponde al público y se conocerá durante la gala de eliminación de Azteca Uno, cuyas votaciones permanecen abiertas. Los porcentajes de las encuestas no sustituyen el resultado de la producción, pero plantean una tendencia entre los seguidores del reality show.

Según el conteo compartido por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño en Vaya Vaya TV, María Karunna registra 3% de respaldo al sumar las distintas placas de nominación de la semana. La cifra la coloca por debajo de Niurka Marcos, Carlos Trejo, Kevyn Contreras “El Bicolor” y Mónica Escobedo.

María Karunna queda con 3% en el cálculo acumulado

La placa de eliminación cambió durante la semana. Azalia sacó a Manelyk González de la lista de nominados e incorporó a Carlos Trejo, por lo que el grupo de granjeros en peligro quedó integrado por Niurka Marcos, María Karunna, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Trejo y Mónica Escobedo.

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El jueves, María Karunna recibió una sanción que la llevó a la placa. La medida ocurrió luego de que se quitara el micrófono, según la explicación difundida en el video de Vaya Vaya TV. Ese ingreso posterior habría reducido el tiempo disponible para que sus seguidores votaran por ella.

María Karunna queda con 3% en el cálculo acumulado (La Granja VIP 2)

Escareño señala que el cálculo reúne tres momentos distintos de votación: la placa del miércoles, la sanción del jueves para María Karunna y la nominación del viernes. El periodista sostiene que esa diferencia de tiempo afecta la lectura de los porcentajes individuales.

En la encuesta correspondiente a la placa más reciente, Niurka Marcos aparece al frente con 32% de apoyo. Kevyn Contreras ocupa el segundo sitio con 28%, mientras Mónica Escobedo suma 18% y Carlos Trejo alcanza 14%.

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María Karunna figura al final de ese primer corte con 8%. El resultado cambia cuando se integran las tres placas que se han abierto durante la semana, debido a que cada participante acumuló distinto periodo de exposición ante el público.

Niurka Marcos y Carlos Trejo encabezan la encuesta de Vaya Vaya TV

El cálculo acumulado coloca a Niurka Marcos en el primer lugar con 28%. La actriz y vedette conservaría una ventaja de un punto frente a Carlos Trejo, quien registra 27% después de ingresar a la placa por la decisión de Azalia.

La diferencia entre ambos es reducida. Niurka y Trejo concentran 55% de las preferencias medidas por la encuesta de Vaya Vaya TV, por lo que ambos se alejarían de la zona de eliminación si esa tendencia coincide con la votación oficial.

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Carlos Trejo se convirtió en uno de los nombres que más movimiento genera dentro de la placa. Su entrada modificó la lista inicial de nominados y lo colocó cerca de Niurka en el conteo acumulado del sondeo.

Kevyn Contreras “El Bicolor” aparece en el tercer puesto con 21%. El participante mantiene una distancia de 6 puntos respecto de Trejo y de 7 frente a Niurka, de acuerdo con los porcentajes dados a conocer por Gerardo Escareño.

Mónica Escobedo queda en cuarto lugar con 14%. La conductora supera a María Karunna por 11 puntos en el cálculo final de la encuesta, una distancia que apuntaría a una mayor posibilidad de permanecer en el programa.

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La votación oficial de Azteca Uno define al eliminado

(Instagram VLA)

La encuesta de Vaya Vaya TV se presenta como un termómetro entre el público del programa. Escareño explica que los resultados provienen de una consulta en Facebook y advierte que no representan el cómputo oficial de la producción de La Granja VIP 2.

El periodista plantea que María Karunna “trae una desventaja muy, muy fuerte” por haber ingresado después que los demás nominados. Esa condición habría limitado el margen para recuperar votos antes de la gala de este domingo.

La eliminación se conocerá la noche de este 20 de septiembre durante la transmisión de Azteca Uno. Hasta que se cierren las votaciones y se anuncie el resultado en el programa, María Karunna, Niurka Marcos, Kevyn Contreras, Carlos Trejo y Mónica Escobedo siguen en riesgo.

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Gerardo Escareño adelanta que abordará el resultado de sus mediciones en el espacio Perro Chismazo y que publicará otro video en las horas previas a la gala. El nombre del segundo eliminado dependerá de los votos que emita el público en la plataforma oficial de TV Azteca.