México

Roberto Velasco Álvarez inicia actividades en la ONU y se reúne con el primer ministro de Catar

El secretario de Relaciones Exteriores acude a un desayuno de trabajo del Foro Económico de Qatar en Nueva York y conversa con Mohammed sobre posibles proyectos y capital para México

El secretario de Relaciones Exteriores acude a un desayuno de trabajo del Foro Económico de Qatar en Nueva York y conversa con Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sobre posibles proyectos y capital para México
El secretario de Relaciones Exteriores acude a un desayuno de trabajo del Foro Económico de Qatar en Nueva York y conversa con Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sobre posibles proyectos y capital para México
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El canciller de México, Roberto Velasco Álvarez, comenzó su agenda en Nueva York en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participó en un desayuno de trabajo organizado por el Foro Económico de Qatar y sostuvo un encuentro con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de ese país. El propio funcionario dio a conocer los detalles del encuentro a través de su cuenta en la red social X.

Velasco representa a Sheinbaum ante la ONU

Medios internacionales informan que Claudia Sheinbaum no viaja este año a Nueva York y que la delegación mexicana la encabeza el titular de la SRE en la 81ª reunión anual del organismo. (Infobae-Itzallana)
Medios internacionales informan que Claudia Sheinbaum no viaja este año a Nueva York y que la delegación mexicana la encabeza el titular de la SRE en la 81ª reunión anual del organismo. (Infobae-Itzallana)

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá personalmente a la Asamblea General de este año, por lo que la representación de México recaerá en el canciller Velasco Álvarez. Esta ausencia se suma a la de otros mandatarios de la región, mientras que otros líderes latinoamericanos —como José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Daniel Noboa, Javier Milei y Rodrigo Paz— sí tienen previsto viajar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

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Puntos clave de la jornada:

  • Participación en el desayuno de trabajo del Foro Económico de Qatar.
  • Encuentro breve con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
  • Diálogo centrado en cooperación bilateral e inversión.
  • Actividades enmarcadas en la 81ª Asamblea General de la ONU.

El encuentro con el jeque Al Thani

El funcionario mexicano asiste a un desayuno de trabajo por invitación del primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores catarí, donde dialogan de manera breve sobre colaboración bilateral y posibles inversiones. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
El funcionario mexicano asiste a un desayuno de trabajo por invitación del primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores catarí, donde dialogan de manera breve sobre colaboración bilateral y posibles inversiones. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Según lo publicado por Velasco Álvarez, el desayuno de trabajo se realizó por invitación del primer ministro y canciller catarí. En ese espacio, el funcionario mexicano tuvo la oportunidad de saludar y conversar brevemente con Al Thani sobre el trabajo conjunto entre ambos países, con el objetivo de explorar áreas de cooperación y oportunidades de inversión en proyectos estratégicos en México.

El mensaje difundido por el canciller no detalla montos, sectores específicos ni acuerdos concretos derivados de la conversación, por lo que, hasta el momento, se trata de un acercamiento diplomático general y no de la firma de convenios o compromisos formales.

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Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ocupa el cargo de primer ministro de Catar desde marzo de 2023 y el de ministro de Relaciones Exteriores desde enero de 2016. Además de sus funciones de gobierno, preside el Qatar Fund for Development, institución encargada de canalizar proyectos de cooperación internacional del país del Golfo Pérsico.

Quién es Roberto Velasco Álvarez

Roberto Velasco Álvarez es secretario de Relaciones Exteriores de México desde abril de 2026, cargo al que llegó tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Antes de asumir la cancillería, coordinó desde junio de 2020 la política de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde encabezó negociaciones bilaterales y trilaterales en temas de seguridad, movilidad humana, economía, frontera y agua. Entre 2018 y 2020 fue director general de Comunicación Social de la misma dependencia. Cuenta también con experiencia en distintos niveles de gobierno en México, incluida su paso por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

El contexto de la Asamblea General

La 81ª Asamblea General de la ONU reúne en Nueva York a jefes de Estado, cancilleres y delegaciones de todo el mundo para abordar temas de la agenda multilateral. Este año, medios internacionales han destacado tanto las presencias como las ausencias de líderes relevantes: entre quienes sí acudirán se cuentan los presidentes de Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Argentina y Bolivia, mientras que Colombia y México estarán representados por sus respectivos cancilleres en lugar de sus jefes de Estado.

En ese marco, la actividad de Velasco Álvarez con el Foro Económico de Qatar se inserta dentro de una agenda más amplia de reuniones bilaterales y multilaterales que el canciller mexicano sostendrá durante su estancia en Nueva York. Hasta el momento, la cancillería mexicana no ha difundido un comunicado oficial con el itinerario completo de actividades ni con posibles anuncios adicionales derivados de estos encuentros, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la agenda bilateral entre México y Catar, así como sobre el resto de la participación mexicana en la Asamblea General.

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