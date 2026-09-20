Tras protestas del magisterio en Baja California Sur, Sheinbaum anuncia la apertura de 500 plazas nuevas

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la creación de 500 plazas para docentes en Baja California Sur tras las manifestaciones del sector educativo. (Youtube | Gobierno de Baja California Sur )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su evento “Honestidad y Resultados” en Baja California Sur que se ofertarán 500 plazas nuevas para las y los docentes de la entidad. Mientras la mandataria llegaba al acto público, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron.

Lamberto Villegas, integrante de la SNTE, declaró para Reforma que en el estado no se han repartido plazas; además, puntualizó las deficiencias que hay en materia de educación, como el abandono de planteles en cuanto a su infraestructura, recorte de plazas.

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La SNTE entregaría por segunda ocasión un documento con sus exigencias a la presidenta Claudia Sheinbaum, esto debido a que, según Villegas, ninguna de las peticiones había sido atendida.

¿Cuándo se abrirán las 500 plazas nuevas para maestras y maestros en Baja California Sur?

Durante su rendición de cuentas, la presidenta hizo un recuento de los avances y políticas de reforzamiento que se han implementado en la entidad, destacando que durante el año pasado se ofertaron 500 plazas para el magisterio, esto como respuesta a la solicitud del gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.

“Porque nos lo pidió el gobernador, recibieron 500 plazas, histórico”, dijo Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la presidenta,las nuevas 500 plazas se abrirán a partir del próximo jueves 1 de octubre del presente año. Sheinbaum recordó que el gobernador luchó durante años por el magisterio, subrayando que “hoy le está haciendo justicia a las y los maestros de Baja California Sur”.

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SNTE recibe el anuncio de Sheinbaum

Elmuth Castillo Sandoval, Secretario General de la Sección 3 del SNTE, agradeció a través de un video difundido en su cuenta oficial de Facebook a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por atender el tema de plazas en la Baja California Sur, así como la apertura de un programa de basificación de docentes “que durante años trabajaron sin un contrato”.

De acuerdo con Castillo Sandoval, dentro de las 500 plazas, se podrá regularizar a quienes trabajan por horas, semanas, mes, “todos aquellos compañeros que cubren un espacio sin titular, que quede claro”.

El secretario adelantó que “vendrán más de 230 plazas más para el personal de apoyo entregadas por derecho de antigüedad (...) también, algo nuevo vendrán plazas de subdirectores de nivel básico, seguiremos impulsando las plazas que faltan”.

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