México

Tras protestas del magisterio en Baja California Sur, Sheinbaum anuncia la apertura de 500 plazas nuevas

La SNTE pide que la actual administración continúe para garantizar respuestas a las y los docentes de la entidad

Claudia Sheinbaum habla ante un micrófono a la izquierda y un grupo de docentes trabaja en una mesa con una computadora a la derecha
La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la creación de 500 plazas para docentes en Baja California Sur tras las manifestaciones del sector educativo. (Youtube | Gobierno de Baja California Sur )
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su evento “Honestidad y Resultados” en Baja California Sur que se ofertarán 500 plazas nuevas para las y los docentes de la entidad. Mientras la mandataria llegaba al acto público, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron.

Lamberto Villegas, integrante de la SNTE, declaró para Reforma que en el estado no se han repartido plazas; además, puntualizó las deficiencias que hay en materia de educación, como el abandono de planteles en cuanto a su infraestructura, recorte de plazas.

PUBLICIDAD

La SNTE entregaría por segunda ocasión un documento con sus exigencias a la presidenta Claudia Sheinbaum, esto debido a que, según Villegas, ninguna de las peticiones había sido atendida.

¿Cuándo se abrirán las 500 plazas nuevas para maestras y maestros en Baja California Sur?

Durante su rendición de cuentas, la presidenta hizo un recuento de los avances y políticas de reforzamiento que se han implementado en la entidad, destacando que durante el año pasado se ofertaron 500 plazas para el magisterio, esto como respuesta a la solicitud del gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.

“Porque nos lo pidió el gobernador, recibieron 500 plazas, histórico”, dijo Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la presidenta,las nuevas 500 plazas se abrirán a partir del próximo jueves 1 de octubre del presente año. Sheinbaum recordó que el gobernador luchó durante años por el magisterio, subrayando que “hoy le está haciendo justicia a las y los maestros de Baja California Sur”.

PUBLICIDAD

SNTE recibe el anuncio de Sheinbaum

Elmuth Castillo Sandoval, Secretario General de la Sección 3 del SNTE, agradeció a través de un video difundido en su cuenta oficial de Facebook a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por atender el tema de plazas en la Baja California Sur, así como la apertura de un programa de basificación de docentes “que durante años trabajaron sin un contrato”.

De acuerdo con Castillo Sandoval, dentro de las 500 plazas, se podrá regularizar a quienes trabajan por horas, semanas, mes, “todos aquellos compañeros que cubren un espacio sin titular, que quede claro”.

El secretario adelantó que “vendrán más de 230 plazas más para el personal de apoyo entregadas por derecho de antigüedad (...) también, algo nuevo vendrán plazas de subdirectores de nivel básico, seguiremos impulsando las plazas que faltan”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumBaja California SurmaestrosSEPPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Evita el cáncer de colon: los 4 hábitos digestivos que reducen la inflamación intestinal crónica y mejoran la flora

Conocer los cambios intestinales y mantener hábitos que favorezcan una adecuada salud digestiva puede contribuir al cuidado del colon

Evita el cáncer de colon: los 4 hábitos digestivos que reducen la inflamación intestinal crónica y mejoran la flora

Adultos mayores con INAPAM: estas cadenas buscan contratarte y ofrecen beneficios laborales

Empresas de restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia mantienen bolsas de trabajo oficiales abiertas en septiembre

Adultos mayores con INAPAM: estas cadenas buscan contratarte y ofrecen beneficios laborales

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: todos los beneficiarios que reciben su dinero del 21 al 25 de septiembre

Los depósitos llegan de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: todos los beneficiarios que reciben su dinero del 21 al 25 de septiembre

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

La producción sobre la preparación de la streamer para La Velada del Año VI reavivó las especulaciones de sus seguidores sobre el vínculo que mantiene con la también creadora regiomontana

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Caen 3 hombres por el asesinato de un jefe policiaco en Edomex: agente no aceptó seguir órdenes del grupo criminal

Dos ataques en canchas de futbol en menos de dos semanas dejan tres muertos y cinco heridos en Tuxtla Gutiérrez

Operación donde localizaron 2 narcolaboratorios de metanfetamina en EEUU deja 6 mexicanos detenidos: podrían enfrentar cadena perpetua

Juan Manzo confronta a Grecia Quiroz por ocultar fotografías de convivencia con “El Brilloso” y su hermano fallecido

ENTRETENIMIENTO

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

Caldo de hueso: la receta casera rica en colágeno y proteínas que puedes incluir en tu dieta

“No eres mi tipo”: resurgen dichos de Bárbara de Regil sobre J Balvin tras su separación de Valentina Ferrer

Mariana Ochoa destapa romance con Ernesto Laguardia: “Story time” y sorprende en La Casa de los Famosos México

Muestran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales y cálculo de votos

DEPORTES

Rodrigo Pacheco pierde en la primera final ATP Challenger de su carrera

Rodrigo Pacheco pierde en la primera final ATP Challenger de su carrera

Romina Hinojosa logra una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta

¿Cómo fue el debut de José “Tibu” Rodríguez con los Toronto Blue Jays?

Hormiga y Santi en acción: agenda deportiva del domingo, partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming HOY 20 de septiembre

Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver el Sunday Night Football de la semana 2 de la NFL desde México