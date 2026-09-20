Johnny Depp lleva su faceta de pintor a Shanghái y prepara su llegada a México y España

Johnny Depp attends a screening of "Modi, three days on the wing of madness", in Buenos Aires, Argentina, November 11, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

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El actor estadounidense Johnny Depp inauguró este 20 de septiembre en Shanghái, China, su más reciente exposición de pintura, con la que continúa mostrando una faceta artística que mantuvo oculta durante años. Según información difundida por la agencia EFE, el proyecto podría tener a España o México como próximos destinos.

De Nueva York a China: el recorrido de “A Bunch of Stuff”

La muestra, titulada ‘Figures of the Fringe’ (‘Personajes marginales’), forma parte de la serie de exposiciones ‘A Bunch of Stuff’ (‘Un puñado de cosas’). El proyecto:

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De acuerdo con la nota de EFE, en esta ocasión Depp plantea un despliegue emocional construido a partir de los personajes que ha interpretado desde los años 90: marginados, excéntricos, fugitivos, antihéroes y egos fragmentados, figuras que han moldeado la percepción pública sobre el actor.

El recorrido, señala la agencia, parte de un terreno más familiar —los recuerdos cinematográficos— para adentrar al visitante en el mundo visual e íntimo de Depp, no solo a través de autorretratos e ídolos personales, sino de trazos con humor, romance y elementos grotescos.

Más de 60 obras y una sala inmersiva

La exposición reúne más de 60 obras originales, entre pinturas, dibujos y collages realizados por Depp desde que tenía alrededor de 20 años, además de objetos personales provenientes de sus casas y estudios. También incluye una sala audiovisual en 360 grados narrada por el propio actor.

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La muestra abrió sus puertas a mediados de agosto y se prolongará hasta el 12 de diciembre en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Shanghái, un antiguo almacén de carbón ubicado en la margen oriental del río Huangpu.

Las empresas españolas detrás del proyecto

Según EFE, detrás de la concepción de esta serie de exposiciones hay dos compañías españolas:

NSN , agencia de marketing y entretenimiento cofundada por el exfutbolista Andrés Iniesta

Stoneweg Places & Experiences, cuyo fundador, Jaume Sabater, comenzó a definir el proyecto junto a Depp hace tres años

Sabater declaró a la agencia que “Johnny Depp es un artista en mayúsculas”, y añadió que, aunque es más conocido por su faceta actoral, “lleva muchísimos años con una capacidad artística extraordinaria en muchos ámbitos”, principalmente en la pintura, aunque también en la música.

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La nota de EFE recuerda además que, durante años, Depp escondió sus obras en un garaje para que nadie las viera, al punto de que su página de Wikipedia en español no menciona esta faceta, mientras que la versión en inglés sí lo hace.

¿Qué revela la exposición sobre Depp?

Para Sabater, la muestra permite conocer “lo que es Johnny Depp como persona” y las experiencias que ha vivido más allá de su carrera como actor, de acuerdo con lo declarado a EFE.

México, Miami y España: los próximos destinos posibles

El carácter itinerante del proyecto es, según el promotor catalán, una de sus señas de identidad. Sabater adelantó a EFE que “se está trabajando en la continuidad del proyecto y en su expansión internacional”, contemplando:

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Otras ciudades de Asia

Miami

México

España, específicamente Barcelona y Madrid

Sabater explicó que la decisión de expansión responde a “definir ciudades y culturas que tengan interés en recibir el proyecto”, buscando un punto de encuentro entre la cultura local y el lenguaje artístico de Depp.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente una fecha ni sede específica para una eventual llegada de la exposición a territorio mexicano; la información disponible corresponde únicamente a declaraciones de los promotores recogidas por EFE sobre planes de expansión aún en desarrollo.