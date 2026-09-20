Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cómo hacer el registro paso por paso y recibir más de 5 mil pesos mensuales

Desde esta semana se abrió un registro para Jóvenes Escribiendo el Futuro (VisualesIA ScribNews)

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La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos cada dos meses a estudiantes de licenciatura. El monto equivale a 2,900 pesos mensuales en promedio.

La convocatoria de 2026 prevé un registro durante septiembre para alumnos de instituciones públicas clasificadas como prioritarias. El programa busca contribuir a que estudiantes en condiciones de pobreza o alta marginación permanezcan en la universidad y concluyan sus carreras.

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El apoyo se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y no requiere intermediarios. La beca puede entregarse hasta por 45 meses, con un límite de cinco bimestres en cada ciclo escolar y sin considerar el periodo de julio-agosto.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

El registro comienza con el acceso a la plataforma de la beca

El primer paso consiste en ingresar al portal de Jóvenes Escribiendo el Futuro y seleccionar la opción para iniciar sesión con Llave MX. El estudiante debe capturar sus datos de acceso para entrar al sistema.

Después aparecerá una leyenda para autorizar el uso de datos personales. El solicitante debe revisar que la información precargada sea correcta, dar clic en “Continuar” y después seleccionar “Comenzar registro”.

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El siguiente paso es capturar la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la escuela. La plataforma permite buscar el plantel y elegir el turno, periodo y grado que correspondan a la inscripción del alumno.

El trámite también puede realizarse desde el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, en subes.becasbenitojuarez.gob.mx. En ese sitio, el estudiante debe crear o actualizar su perfil y activar la Ficha Escolar.

Si los datos académicos tienen errores, la corrección debe solicitarse directamente en el plantel. La Ficha Escolar es uno de los elementos que permiten vincular al alumno con la institución donde cursa la licenciatura.

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La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos cada dos meses a estudiantes de licenciatura. El monto equivale a 2,900 pesos mensuales en promedio (X@avisosbienestar)

El domicilio y el comprobante forman parte de la solicitud

Una vez que el sistema reconoce la escuela, el aspirante debe ingresar los datos del domicilio: calle, números exterior e interior, código postal, entidad, municipio, localidad y asentamiento.

También se solicita un comprobante de domicilio. Entre los documentos que pueden cargarse aparecen recibos de luz, agua, gas o teléfono, estado de cuenta, constancia de residencia, contrato de arrendamiento vigente u otro comprobante.

Cabe indicar que el archivo debe subirse en formato JPG, PNG o PDF y tener un peso máximo de 2 MB. Antes de avanzar, el estudiante debe comprobar que el documento sea legible y que corresponda a su domicilio actual.

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El sistema pedirá aceptar el aviso de privacidad simplificado. También incluirá una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre la autenticidad de la información proporcionada.

Menores de edad deben incluir datos de madre, padre o tutor

Los solicitantes menores de edad tienen que incorporar los datos de su madre, padre o tutor, además de subir una identificación oficial de la persona responsable. La plataforma muestra esta opción antes de concluir el trámite.

Al terminar el formulario, el sistema genera un comprobante de registro. El documento debe descargarse y conservarse, ya que contiene los datos de la solicitud y sirve como constancia de que el aspirante completó el proceso.

Después del envío, los estudiantes deben mantenerse atentos al correo electrónico y al número telefónico registrados. Por esos medios recibirán información sobre el avance de la solicitud.

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Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros el 1 de octubre (Gobierno de México)

La solicitud debe renovarse aunque el alumno ya reciba la beca

Los nuevos aspirantes deben seleccionar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, dar clic en “Solicitar beca”, responder el cuestionario y descargar el comprobante.

Por su parte, quienes ya reciben el apoyo tampoco quedan exentos del trámite. El programa indica que deben presentar una nueva solicitud y actualizar sus datos dentro del sistema para continuar en el proceso de selección.

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)

La clasificación de las universidades puede consultarse en el Buscador de Escuelas de las Becas Benito Juárez, disponible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas. Tras la publicación de resultados, cada plantel informará las fechas para entregar las tarjetas del Banco del Bienestar.