Místico le quita la cabellera al Averno tras más de 20 años de rivalidad: resultados del 93 Aniversario del CMLL

Místico hizo rendir a Averno con La Mística y consiguió su cabellera en la lucha estelar del CMLL 93 Aniversario. (Foto: Óscar Reyes)

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El CMLL 93 Aniversario terminó con una imagen que quedará grabada en la historia reciente de la lucha libre mexicana: Místico derrotó a Averno y le quitó la cabellera en la Arena México, después de una batalla marcada por castigos extremos, máscaras rotas y una rivalidad que durante más de dos décadas enfrentó a dos de los máximos representantes de bandos antagónicos.

Místico y Averno ponen la rivalidad al límite

Místico se lanza desde la escenografía para debilitar a sus rivales. (Foto: Óscar Reyes)

El “Amo y Señor de la Maldad” llevó al máximo al líder del Sky Team desde los primeros minutos. Averno utilizó las escaleras como parte de su estrategia y consiguió frustrar un primer intento de rendición de Místico, quien tuvo que recurrir a toda su experiencia para mantenerse con vida en el combate.

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Averno en momentos puso a temblar a los fans de Místico con brutales castigos. (Foto: Óscar Reyes)

Uno de los momentos más peligrosos llegó cuando el campeón mundial semicompleto recibió una contralona sobre la pasarela. Instantes antes, Místico había intentado rendir homenaje al fallecido Black Warrior, uno de sus antiguos rivales.

Averno rompe la máscara de Místico en el duelo final. (Foto: Óscar Reyes)

La situación empeoró para el ídolo cuando su máscara quedó destrozada. Averno aprovechó el momento para castigar una y otra vez al integrante del Sky Team, incluso después de conectar uno de sus movimientos favoritos. Místico logró escapar del conteo de tres, pero posteriormente recibió una palanca al brazo que comprometió una de las extremidades que necesita para ejecutar La Mística.

El Rey de Plata y Oro exhibe la cabellera de Averno tras derrotarlo. (Foto: Óscar Reyes)

Cuando parecía que el triunfo estaba en manos del rudo, Místico encontró una última oportunidad. El “Seminarista de los Ojos Blancos” consiguió atrapar a Averno y aplicó su castigo característico hasta obligarlo a rendirse.

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La Arena México celebró con la victoria de Místico. (Foto: Óscar Reyes)

Frente al público de la Arena México, el integrante de Los Infernales terminó pronunciando: “me rindo”. De esta manera, Averno perdió por primera vez su cabellera y se quedó con las ganas de convertirse en el hombre que derrotara a “Supermán”.

El réferi, el Güero Noriega levanta la mano de Místico como el ganador de la contienda. (Foto: Óscar Reyes)

El cuadrangular dejó a los rivales de Místico y Averno

Antes del mano a mano estelar, el cuadrangular con final suicida se convirtió en una auténtica batalla campal. Los vuelos desde la pasarela, los “pierrotazos” y los castigos colectivos aparecieron desde el comienzo.

Dragón Rojo Jr. fue otra de las victimas de Místico. (Foto: Óscar Reyes)

Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. fueron los primeros eliminados. El “Guerrero León” fue determinante al castigar a Dragón Rojo Jr. con una Desnucadora con Sentón.

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Místico hizo pareja con Averno para acabar con las parejas que buscaban esterilizar el 93 aniversario del CMLL. (Foto: Óscar Reyes)

Después llegó el turno de Zandokan Jr. y Star Jr.. El “Rey del Mundo” terminó afectado de una pierna, mientras que su compañero sufrió un fuerte azote desde la tercera cuerda con Alas del Infierno.

Místico golpeando a Templario en la eliminación. (Foto: Óscar Reyes)

Finalmente, Místico conectó un Canadian Destroyer sobre Templario, dejando fuera de la competencia al integrante de Los Guerreros y a Último Guerrero. Así quedó definido el enfrentamiento entre Místico y Averno.

Último Guerrero no pudo hacer nada con la brutal pareja de Místico y Averno. (Foto: Óscar Reyes)

Hechicero retiene su titulo mundial pesado

(Foto: Óscar Reyes)

En la lucha co-estelar, Hechicero contó con el apoyo de la afición mexicana y, con mucho orgullo y garra, defendió su Campeonato Mundial Completo del CMLL tras hacer rendir a Claudio Castagnoli; Zack Sabre Jr. también participó en la lucha semifinal.

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(Foto: Óscar Reyes)

Persephone retiene el Campeonato Mundial Femenil

(Foto: Óscar Reyes)

La noche también tuvo un polémico desenlace por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL. Persephone conservó el cinturón ante Tessa Blanchard, Starlight Kid y Mina Shirakawa, aunque la victoria llegó por descalificación.

(Foto: Óscar Reyes)

(Foto: Óscar Reyes)

La campeona engañó a la réferi al hacerle creer que Tessa Blanchard había utilizado el campeonato para golpearla, situación que provocó el final del encuentro.

(Foto: Óscar Reyes)

Titán mantiene el Campeonato Mundial Welter

(Foto: Óscar Reyes)

Otro de los cinturones que permaneció en manos del CMLL fue el Campeonato Mundial Welter. Titán protagonizó una intensa batalla contra Komander, representante de AEW, y finalmente consiguió someterlo para conservar el título.

(Foto: Óscar Reyes)

(Foto: Óscar Reyes)

Los Hermanos Chávez sobreviven a una guerra de parejas

(Foto: Óscar Reyes)

Ángel de Oro y Niebla Roja, integrantes de los Hermanos Chávez, también salieron de la Arena México con sus campeonatos. Los monarcas retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL después de superar al Sky Team, Los Villanos III y los Hermanos Calavera en una lucha plagada de vuelos y maniobras aéreas.

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Soberano Jr. derrota a Bandido

(Foto: Óscar Reyes)

La rivalidad entre Soberano Jr. y Bandido también entregó uno de los combates más intensos de la función. Ambos terminaron con las máscaras dañadas, pero el representante del CMLL consiguió imponerse por cuenta de tres.

(Foto: Óscar Reyes)

Soberano contó con Kemalito en su esquina, mientras que Bandido tuvo como acompañante a Kemonito. El enfrentamiento elevó todavía más la intensidad de una cartelera que reunió a elementos del CMLL y AEW.

(Foto: Óscar Reyes)

Blue Panther derrota a Jeff Jarrett

(Foto: Óscar Reyes)

En un choque entre dos generaciones de la lucha libre, Blue Panther consiguió imponerse a Jeff Jarrett. El histórico luchador mexicano utilizó su experiencia para conseguir la rendición del representante de AEW mediante un candado al brazo.

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(Foto: Óscar Reyes)

(Foto: Óscar Reyes)

Andrade vuelve a superar a Volador Jr.

(Foto: Óscar Reyes)

Trece años después de su primer enfrentamiento en una función de Aniversario, Andrade el Ídolo y Volador Jr. volvieron a encontrarse en el cuadrilátero.

(Foto: Óscar Reyes)

El representante del CMLL intentó cambiar la historia, incluso con un espectacular lanzamiento desde lo alto de la entrada, pero Andrade respondió con una Cortadiamantes invertida y volvió a quedarse con la victoria. El luchador anteriormente conocido como “La Sombra” ahora domina la rivalidad con una marca de 2-0.

STARDOM vuelve a imponerse a las Amazonas

(Foto: Óscar Reyes)

La función comenzó con una derrota para las representantes mexicanas. Maika, Mei Seira y Ema Maishima, integrantes de STARDOM, superaron a Sanely, Kira y Candela para quedarse con el primer triunfo de la noche.

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(Foto: Óscar Reyes)

La espectacular celebración del 93 Aniversario también contó con la participación de la banda de la Secretaría de la Defensa Nacional, un mariachi y bailarines. Además, la Sonora Santanera apareció durante la velada con máscaras inspiradas en las estrellas del CMLL.

(Foto: Óscar Reyes)

Pero el recuerdo que se llevará el público de la Arena México será el de Místico sometiendo a Averno y provocando la caída de una de las cabelleras más importantes de la lucha libre mexicana.