Vinagre en el lavado de ropa: para qué sirve y qué efectos puede tener

Beneficios de vinagre en el lavado de la ropa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre blanco se ha convertido en una alternativa para el lavado de ropa, especialmente entre quienes buscan disminuir residuos de detergente y ciertos olores en las prendas. Su principal componente, el ácido acético, puede actuar sobre algunos depósitos minerales y restos de jabón.

Aunque suele utilizarse como sustituto del suavizante, ambos productos tienen funciones distintas. Mientras el primero está diseñado para cubrir las fibras y proporcionar una sensación más suave, el líquido ácido puede ayudar a remover determinados restos que se acumulan durante los ciclos de lavado.

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Sin embargo, incorporarlo a la lavadora requiere algunas precauciones: no todos los fabricantes recomiendan su uso frecuente, debido a que su acidez puede afectar componentes como sellos, mangueras y piezas de goma. Por ello, es necesario consultar las indicaciones específicas del equipo antes de emplearlo.

¿Para qué sirve el vinagre en el lavado de ropa?

El vinagre blanco contiene ácido acético, sustancia que puede ayudar a disolver rastros minerales y de detergente. Este efecto puede ser útil cuando las prendas quedan rígidas, sobre todo en lugares donde el agua presenta una elevada concentración de minerales. Estas son sus principales funciones:

Ayudar a disminuir ciertos residuos de jabón.

Reducir algunos olores impregnados en las prendas.

Remover depósitos minerales relacionados con el agua dura.

Contribuir a recuperar la suavidad de algunas telas que quedaron ásperas.

Su olor característico suele disminuir cuando la ropa se seca, aunque el resultado depende de la cantidad utilizada, la ventilación y el tipo de tejido.

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Una infografía de Infobae explica la utilidad del vinagre blanco para reducir olores y suavizar telas, así como las precauciones necesarias para no dañar las lavadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones en el lavado de toallas

Las toallas de algodón pueden retener agua en sus fibras, creando condiciones favorables para la proliferación de microorganismos. Estos pueden producir compuestos orgánicos volátiles relacionados con el olor desagradable que permanece después del lavado.

A esto se suma la acumulación de jabón y sales minerales del agua, ya que el uso excesivo de suavizante puede dejar una capa sobre las fibras, mientras que los minerales pueden reaccionar con los productos de limpieza y formar depósitos que endurecen el tejido.

El vinagre puede actuar sobre algunos de estos residuos y favorecer una mejor textura y olor de las toallas. Una recomendación señalada para este tipo de mantenimiento es realizarlo aproximadamente una vez al mes, aunque la frecuencia puede espaciarse si las prendas permanecen suaves y sin malos olores.

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Para este procedimiento se plantea:

Realizar un ciclo con vinagre blanco y agua caliente.

Hacer después un segundo ciclo con bicarbonato de sodio, sin mezclarlos.

Sacudir las toallas después del lavado para favorecer la circulación del aire.

Secarlas completamente al sol y al aire libre o mediante un ciclo de temperatura media.

¿Es seguro usar vinagre en la lavadora?

No existe una indicación universal para todas las máquinas, pero fabricantes como Whirlpool y Maytag desaconsejan colocar vinagre directamente en el tambor o emplearlo habitualmente, debido a que su acidez puede deteriorar con el tiempo sellos de goma, mangueras y otros componentes.

Por ello, antes de incorporarlo es importante revisar el manual del equipo, si la marca no autoriza su uso, puede recurrirse a un limpiador específico para lavadoras.

Además, nunca debe mezclarse el vinagre con cloro, amoníaco o peróxido de hidrógeno, debido al riesgo de generar gases o sustancias peligrosas, tampoco con otros productos de limpieza sin comprobar previamente su compatibilidad.

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Para cuidar tanto las prendas como el electrodoméstico, también es recomendable:

Utilizar la cantidad de detergente indicada en el envase.

Evitar sobrecargar el tambor.

Separar las prendas según color, tela e instrucciones de lavado.

Limpiar periódicamente el dispensador y el filtro.

Dejar abierta la puerta después de cada ciclo para facilitar el secado interior.