México

¿Qué pasó con la capa de ozono? El acuerdo global que reduce el agujero sobre la Antártica

El deterioro de la capa de ozono fue uno de los principales temas ambientales durante las décadas de 1980 y 1990

Ilustración científica de la Tierra desde el espacio, mostrando una capa de ozono luminosa y corrientes de gases de colores interactuando con rayos solares.
Una ilustración científica editorial muestra la atmósfera terrestre con una capa de ozono luminosa y corrientes de gases multicolor que interactúan, mientras los rayos solares simbolizan el equilibrio químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La capa de ozono podría restaurarse casi por completo hacia 2060, tras décadas de reducción en la emisión de clorofluorocarbonos, sustancias que deterioraron esta barrera de la atmósfera y elevaron la exposición a radiación ultravioleta.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México explica, a través de una infografía, que el deterioro de la capa de ozono fue uno de los principales temas ambientales durante las décadas de 1980 y 1990, sin embargo, la cooperación entre gobiernos permitió reducir el daño.

PUBLICIDAD

La capa de ozono funciona como un escudo natural que rodea la Tierra. Su función es absorber parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol antes de que llegue a la superficie.

Sin esa barrera, la exposición a radiación ultravioleta aumentaría el riesgo de cáncer de piel y cataratas. También afectaría a animales, plantas y microorganismos, de acuerdo con el material difundido por Sedema.

La capa de ozono funciona como un escudo natural que rodea la Tierra.
La capa de ozono funciona como un escudo natural que rodea la Tierra. (@SEDEMA_CDMX)

El agujero sobre la Antártica encendió la alerta en 1985

En 1985, científicos detectaron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártica. La infografía lo describe como una abertura con una extensión comparable a la de un continente.

El hallazgo alertó sobre los efectos de ciertas sustancias utilizadas en productos de consumo e industrias. El deterioro de la capa permitía el paso de mayores cantidades de radiación ultravioleta, con consecuencias para la salud y los sistemas naturales.

PUBLICIDAD

El problema no se limitaba al territorio antártico. La alteración de la capa de ozono implicaba riesgos para distintas regiones del planeta, debido a que esta barrera cumple una función atmosférica global.

La información de Sedema señala que los gases CFC estuvieron entre los responsables del deterioro. Estas sustancias contienen cloro, flúor y carbono, elementos que, al llegar a la atmósfera, pueden intervenir en la destrucción del ozono.

Los CFC tuvieron uso frecuente en refrigeradores, aerosoles y materiales aislantes. Durante años formaron parte de productos cotidianos, antes de que la evidencia científica mostrara su relación con el desgaste de la capa protectora.

La capa de ozono funciona como un escudo natural que rodea la Tierra.
La capa de ozono funciona como un escudo natural que rodea la Tierra. (@SEDEMA_CDMX)

El Protocolo de Montreal limitó la emisión de CFC

Los gobiernos del mundo firmaron el Protocolo de Montreal en 1987 para enfrentar el deterioro de la capa de ozono. El acuerdo estableció límites a la emisión y producción de gases CFC.

La medida marcó una respuesta coordinada frente a un problema ambiental que no podía resolverse desde un solo país. La reducción de estas sustancias permitió que el agujero de ozono comenzara a disminuir de forma gradual.

La infografía indica que el proceso de recuperación ocurre desde la firma del acuerdo internacional. La previsión expuesta es que la capa de ozono pueda restaurarse casi por completo para 2060.

La recuperación no significa que el riesgo haya desaparecido. El material advierte que persisten amenazas vinculadas con los gases de efecto invernadero y el calentamiento global.

La diferencia entre el problema de los CFC y la crisis climática está en los contaminantes involucrados, pero ambos casos muestran que las actividades industriales, las decisiones de consumo y los acuerdos internacionales tienen efectos sobre la atmósfera.

La capa de ozono funciona como un escudo natural que rodea la Tierra.
La capa de ozono funciona como un escudo natural que rodea la Tierra. (@SEDEMA_CDMX)

La radiación ultravioleta mantiene riesgos para la salud y el ambiente

La capa de ozono no elimina toda la radiación proveniente del Sol. Su función consiste en filtrar una parte de los rayos ultravioleta, que pueden causar daños cuando la exposición es prolongada o intensa.

La radiación ultravioleta puede afectar la piel y los ojos. También puede alterar procesos biológicos en especies vegetales, animales y microorganismos que dependen de condiciones ambientales específicas.

El caso del agujero de ozono muestra que los daños atmosféricos pueden tardar décadas en revertirse. La reducción de los CFC no reparó de inmediato la capa protectora, pero permitió detener parte del deterioro y abrir un proceso de recuperación.

La experiencia del Protocolo de Montreal también deja un antecedente para otros acuerdos ambientales. Los gobiernos identificaron una sustancia dañina, establecieron restricciones y comenzaron a sustituir productos que utilizaban CFC.

La recuperación estimada para 2060 depende de que se mantengan las medidas que reducen las sustancias que agotan el ozono. El Protocolo de Montreal fue firmado en 1987 y limitó la emisión de gases CFC.

Temas Relacionados

capa de ozonoMedio Ambientesedemacontaminaciónrayos ultravioletasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llega el Festival Oaxaqueñísimos: dónde disfrutar de gastronomía, bebidas y cultura típica de Oaxaca sin salir de la CDMX

El festival organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX ofrece platillos típicos, artesanías de productores oaxaqueños y presentaciones artísticas en vivo durante su segunda edición

Llega el Festival Oaxaqueñísimos: dónde disfrutar de gastronomía, bebidas y cultura típica de Oaxaca sin salir de la CDMX

A 41 años del terremoto de 1985: ¿cómo cambió la cultura de prevención sísmica en México?

El desastre del 19 de septiembre impulsó la creación de instituciones, nuevas normas de construcción, sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación que transformaron la manera en que autoridades y ciudadanos responden ante un sismo

A 41 años del terremoto de 1985: ¿cómo cambió la cultura de prevención sísmica en México?

Clara Brugada viajará a Estados Unidos por invitación del alcalde de Nueva York, estas son las razones de su gira

El Congreso capitalino aprobó el viaje de la jefa de gobierno

Clara Brugada viajará a Estados Unidos por invitación del alcalde de Nueva York, estas son las razones de su gira

Polilla de la harina: dónde se esconde y cómo prevenir su aparición en la cocina

La polilla de la harina puede ocultarse en alimentos de uso diario y rincones de la cocina antes de que aparezcan los primeros insectos visibles

Polilla de la harina: dónde se esconde y cómo prevenir su aparición en la cocina

¿Cómo usar la canela para cicatrizar plantas y evitar que le salgan hongos?

Si una especie presenta síntomas relacionados con hongos, bacterias u otros problemas, es necesario identificar la causa antes de recurrir a preparados caseros

¿Cómo usar la canela para cicatrizar plantas y evitar que le salgan hongos?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tiroteo cerca de complejo de Pemex Pajaritos deja un presunto delincuente muerto

Tiroteo cerca de complejo de Pemex Pajaritos deja un presunto delincuente muerto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Reaprehenden a exalcalde de Puebla a metros del penal, en vivo por redes

Himno Nacional primero, corridos del CJNG después: qué dicen las canciones que Panter Bélico cantó en el Grito de Chiapas

Aseguran en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 27 toneladas de ácido tartárico procedente de China: es un precursor de metanfetaminas

Ataque armado en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

Unos elotes fueron los culpables de detonar la furia de Aleks Syntek en su show del Grito de Independencia

Ed Sheeran abre convocatoria para buscar teloneros en su regreso a México y desata un fenómeno digital

Natanael Cano demuestra por qué es “El Rey de los corridos tumbados” en el Estadio GNP al lado de los talentos de Nueva H y Bajo Perfil

Dani Flow propone ‘internar’ a Aleks Syntek por mencionarlo en show del Grito de Independencia: “Puede terminar muy mal”

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

DEPORTES

Toluca vs Santos Laguna, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Toluca vs Santos Laguna, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Místico le quita la cabellera al Averno tras más de 20 años de rivalidad: resultados del 93 Aniversario del CMLL

Bravos de Juárez sorprende en al vencer a Tigres en la Jornada 9 y logra su primera victoria del Clausura 2026

América prepara fiesta a lo grande previo al Clásico Nacional en el Estadio Banorte: podrás conocer a Kevin Álvarez

Isaac del Toro y la delegación mexicana que competirá en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026