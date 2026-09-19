Simulacro Nacional 2026: ¿Sonará la alerta sísmica en celulares sin saldo ni número registrado con CURP?

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó que México es el tercer país del continente americano en contar con esta tecnología de aviso masivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio simultáneo en las 32 entidades federativas que pondrá a prueba el sistema de alertamiento sísmico del país. Se activarán 23 mil altavoces y la señal llegará a más de 80 millones de teléfonos celulares.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó que México es el tercer país del continente americano en contar con esta tecnología de aviso masivo. El simulacro se basa en la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

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Campaña promocional animada. Muestra figuras de crochet representando un simulacro de evacuación. Las escenas incluyen personal de seguridad, trabajadores de oficina y una familia en un hogar. El video comunica la realización del 2° Simulacro Nacional 2026, con fecha del 19 de septiembre a las 12:00 horas (centro), enfatizando la protección civil y la preparación ante emergencias.

Alcance territorial del ejercicio

Los 23 mil altavoces que se activarán durante el simulacro están instalados principalmente en estados del centro y del Pacífico del país, las regiones de mayor actividad sísmica histórica en México. Esta distribución busca reforzar el alertamiento sonoro en las zonas donde el riesgo de un movimiento telúrico es más alto.

El hecho de que el ejercicio se denomine “Segundo Simulacro Nacional 2026” indica que se trata de la segunda ocasión en el año en que se convoca a la población a participar en esta prueba a nivel nacional, con la coordinación conjunta de Protección Civil y las autoridades estatales de las 32 entidades federativas.

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La cobertura combinada de altavoces y Cell Broadcast permite que el aviso llegue tanto a espacios públicos abiertos como a dispositivos móviles individuales, sin importar si la persona se encuentra en la calle, en su vivienda o en un espacio cerrado con señal celular disponible.

Cómo funciona la alerta sin saldo ni registro

Celular conectándose a una red de internet, celular, conexión, internet, pantalla, tecnología (Imagen ilustrativa Infobae)

La duda más frecuente entre la población es si el aviso llegará a celulares sin saldo, sin línea registrada o incluso con la línea suspendida por falta de vinculación a la Clave Única de Registro de Población (CURP). La respuesta es sí. El sistema que se utiliza se llama Cell Broadcast o difusión celular, y funciona de forma distinta al SMS tradicional.

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Mientras un mensaje de texto viaja de punto a punto y requiere conocer el número del destinatario, el Cell Broadcast opera como una estación de radio: las antenas de telefonía transmiten la señal en una frecuencia especial que llega de manera simultánea a todos los dispositivos ubicados dentro de una zona geográfica determinada.

La alerta sísmica del Segundo Simulacro Nacional 2026 sonará en todos los celulares encendidos con señal de red, sin importar si la línea está suspendida por no haber completado la vinculación con la CURP, ya que este servicio se considera esencial y opera al margen del estatus administrativo del número.

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Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los dispositivos con línea suspendida mantienen habilitadas las llamadas a números de emergencia y el acceso al portal de la compañía para regularizar el trámite. No se necesita tarjeta SIM, saldo, datos móviles ni conexión a internet para recibir el aviso.

Requisitos del celular y el mensaje del simulacro

También es necesario que las alertas inalámbricas de emergencia estén habilitadas, algo que en la mayoría de los equipos actuales viene activado por defecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la tecnología no depende del estatus de la línea, sí existen condiciones técnicas del propio dispositivo. El teléfono debe estar encendido, contar con señal de red móvil y tener el sistema operativo, ya sea iOS o Android, actualizado y sin modificaciones.

También es necesario que las alertas inalámbricas de emergencia estén habilitadas, algo que en la mayoría de los equipos actuales viene activado por defecto. Quien quiera verificarlo puede ingresar a los ajustes del teléfono, buscar la sección de notificaciones o alertas de emergencia y confirmar que la opción esté encendida. No hace falta descargar ninguna aplicación. Basta con no colocar el celular en modo avión durante el horario del ejercicio.

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El mensaje que recibirán los usuarios será una ventana emergente acompañada de sonido distintivo y vibración, incluso si el teléfono está en modo silencio. El texto previsto es: “ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026”. En algunos dispositivos la leyenda puede variar y aparecer como “alerta máxima”, “alerta presidencial” o “alerta extrema”.

Cómo vincular tu línea telefónica a la CURP

Por disposición oficial, todos los propietarios de una línea telefónica en México deben vincularla a su CURP. El plazo original para hacerlo venció el 30 de junio, pero el calendario de regularización sigue vigente de forma escalonada según el último dígito del número telefónico. Por ejemplo, las líneas terminadas en “3” tienen como fecha límite el 30 de septiembre de 2026.

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Quienes no completaron el trámite a tiempo ya tienen su línea suspendida, lo que significa que no pueden realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes SMS ni usar datos móviles con normalidad. Sin embargo, el acceso a números de emergencia permanece activo, al igual que el portal de la compañía telefónica para regularizar la situación.

Para hacer la vinculación, el usuario debe ingresar al portal o aplicación de su operador telefónico, localizar el apartado correspondiente al registro con la CURP y seguir el proceso indicado, que generalmente pide el número de línea y los datos de la clave. Una vez completado el trámite, el servicio se reactiva por completo.

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Quienes no completaron el trámite a tiempo ya tienen su línea suspendida (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué hacer en caso de sismo, paso a paso

Protección Civil detalló las acciones recomendadas antes, durante y después de un movimiento telúrico, las mismas que se ponen en práctica durante el simulacro: Antes del sismo:

Identifica las rutas de evacuación de tu casa, escuela o trabajo.

Ubica el punto de reunión seguro más cercano.

Revisa que las alertas sísmicas de tu celular estén activadas.

Durante el sismo o al sonar la alerta:

Conserva la calma.

No corras ni empujes a otras personas.

Sigue la ruta de evacuación señalada por el personal de Protección Civil. Después del sismo o del simulacro:

Revisa si hay daños en el área y en tu entorno inmediato.

No utilices el elevador.

Reporta cualquier incidente a las autoridades correspondientes.

Las autoridades insistieron en que la participación en el ejercicio busca fomentar la cultura de la prevención y medir las capacidades de reacción de la ciudadanía ante un eventual sismo real, además de verificar el correcto funcionamiento del sistema de difusión celular en todo el territorio nacional.

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