Tiroteo cerca de complejo de Pemex Pajaritos deja un presunto delincuente muerto

Elementos de seguridad detectaron mediante cámaras a tres hombres encapuchados que presuntamente portaban armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un presunto delincuente fue abatido durante un enfrentamiento a balazos cerca del Complejo Petroquímico Pajaritos de Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que otros dos hombres que presuntamente formaban parte del mismo grupo lograron escapar.

Los hechos ocurrieron luego de que elementos de seguridad detectaron mediante cámaras de videovigilancia a tres hombres encapuchados que aparentemente portaban armas de fuego y se desplazaban a bordo de una camioneta tipo Van de color blanco por las vialidades de la zona industrial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el parte policial, los tres hombres estarían relacionados con una banda dedicada presuntamente al asalto de automovilistas que circulan por la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

La alerta derivó en un operativo para intentar detener a los sospechosos. Cuando los elementos de seguridad les marcaron el alto, los ocupantes de la camioneta presuntamente dispararon contra los uniformados, quienes repelieron la agresión.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y murió en el lugar. Los otros dos lograron escapar y, hasta los reportes disponibles, permanecían prófugos.

El enfrentamiento ocurrió cerca del Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. (Foto: Cuartoscuro)

Presuntos asaltantes ya eran buscados

Según la información policial, los dos hombres que consiguieron escapar, al igual que el presunto delincuente abatido, estarían vinculados con diversos hechos delictivos registrados en esa zona durante los últimos meses.

PUBLICIDAD

El parte señala que los sospechosos ya habían sido identificados y eran buscados por distintas corporaciones policiales debido a su presunta participación en varios asaltos cometidos en el área.

La zona donde ocurrió el enfrentamiento es particularmente relevante por su cercanía con instalaciones de Petróleos Mexicanos. El Complejo Petroquímico Pajaritos forma parte del corredor industrial de Coatzacoalcos, una región donde convergen instalaciones petroleras, petroquímicas y vías de comunicación utilizadas para el traslado de mercancías y trabajadores.

De acuerdo con reportes locales, durante los últimos meses obreros de Pemex habían denunciado una serie de robos que presuntamente estarían relacionados con este grupo delincuencial.

PUBLICIDAD

Este hecho se suma así a una serie de incidentes de seguridad registrados en el sur del país, donde corporaciones estatales y federales mantienen operativos contra grupos dedicados a actividades delictivas.

Uno de los presuntos delincuentes murió durante el enfrentamiento y otros dos lograron escapar. (AP/Alex Brandon/File)

Hasta la noche del viernes, el cuerpo del hombre abatido permanecía en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer su identidad y determinar formalmente su posible relación con los hechos delictivos que se le atribuyen al grupo.

Violencia reciente en el sur del país

El enfrentamiento en Coatzacoalcos ocurre luego de otro episodio de violencia registrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde un ataque armado en una cancha de futbol de la colonia Las Granjas dejó tres personas muertas y varias más heridas.

PUBLICIDAD

La agresión ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre, cuando hombres armados irrumpieron en un espacio deportivo y comenzaron a disparar contra un grupo de personas. Los primeros reportes señalaron que los agresores habrían llegado a bordo de motocicletas y posteriormente escaparon.

Entre los lesionados se encontraba un menor de edad que recibió un impacto de bala en la cabeza. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona y la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque y localizar a los responsables.

Ataque armado Chiapas herido un menor (especial)

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que instruyó a las instituciones de seguridad para atender los hechos y localizar a los responsables, mientras que el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, ordenó el despliegue de agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como personal especializado en homicidios y asuntos estratégicos.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió apenas una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara desde Tuxtla Gutiérrez que el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas había disminuido 64 por ciento.

De acuerdo con los datos presentados por autoridades federales el 11 de septiembre, el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026. El gobierno federal señaló que se trataba del promedio más bajo registrado en la entidad desde 2015.

Pese a ese indicador, el ataque en Las Granjas y el enfrentamiento registrado en las inmediaciones del complejo Pajaritos muestran que persisten episodios de violencia armada en distintos puntos del sur del país, mientras las investigaciones de ambos casos permanecen abiertas.

PUBLICIDAD