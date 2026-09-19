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Toluca vs Santos Laguna, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca buscará aprovechar la localía para mantenerse en el liderato

Escudos de Toluca a la izquierda y Santos Laguna a la derecha con un símbolo VS dorado al centro sobre césped y luces de estadio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Toluca y Santos Laguna se enfrentarán este fin de semana en uno de los partidos correspondientes a la Jornada 9 del Apertura 2026.

Los Diablos Rojos llegan al encuentro después de recuperar el liderato del torneo, mientras que los Guerreros intentarán darle continuidad al triunfo que consiguieron en su último compromiso.

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El conjunto mexiquense llega con el ánimo en alto después de imponerse como visitante al Puebla en el partido pendiente que tenía por disputar. Con ese resultado, Toluca asumió el primer lugar de la clasificación del Apertura 2026.

Del otro lado, Santos Laguna consiguió apenas su primera victoria del campeonato al remontar y derrotar 2-1 a FC Juárez. El resultado le permitió al equipo lagunero llegar a cuatro puntos y buscará sumar nuevamente ante uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla.

¿Cuándo juegan Toluca vs Santos Laguna y a qué hora?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 se disputará este domingo 20 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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El encuentro tendrá como escenario el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca buscará aprovechar la localía para mantenerse en el liderato.

Además, los Diablos Rojos tendrán que estar atentos a lo que ocurra con sus perseguidores, ya que América y Chivas se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional.

Para Santos, el objetivo será conseguir otro resultado positivo después de la remontada ante Juárez y comenzar a sumar puntos que le permitan acercarse a los equipos que se encuentran por delante en la clasificación.

¿Dónde ver Toluca vs Santos?

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

El encuentro entre Toluca y Santos Laguna no tendrá transmisión por TV abierta.

De acuerdo con la programación oficial proporcionada, el partido podrá seguirse únicamente a través de ViX, por lo que los aficionados deberán recurrir a esta plataforma para ver en vivo el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

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